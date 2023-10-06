SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BTC for Mum
Phatthadon Jedsadarom

BTC for Mum

Phatthadon Jedsadarom
0 inceleme
Güvenilirlik
107 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 101%
HantecMarkets-Server1
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 714
Kârla kapanan işlemler:
1 686 (98.36%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (1.63%)
En iyi işlem:
58.86 USD
En kötü işlem:
-4.22 USD
Brüt kâr:
4 627.96 USD (27 586 872 pips)
Brüt zarar:
-24.23 USD (936 623 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
243 (274.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
972.39 USD (137)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
98.99%
Maks. mevduat yükü:
9.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1090.93
Alış işlemleri:
1 687 (98.42%)
Satış işlemleri:
27 (1.58%)
Kâr faktörü:
191.00
Beklenen getiri:
2.69 USD
Ortalama kâr:
2.74 USD
Ortalama zarar:
-0.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.22 USD (1)
Aylık büyüme:
0.90%
Yıllık tahmin:
10.93%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.22 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.03 USD)
Varlığa göre:
40.52% (3 308.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL+ 1376
BTCUSD 280
TSLA.OQ 43
CN50 11
VIX 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL+ 1.8K
BTCUSD 2.4K
TSLA.OQ 209
CN50 188
VIX 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL+ 72K
BTCUSD 28M
TSLA.OQ 21K
CN50 403K
VIX 1.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.86 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 137
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +274.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.01.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.01.05 10:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.12.28 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.12.19 23:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.27 22:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.10.23 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.10.06 18:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.10.06 18:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTC for Mum
Ayda 30 USD
101%
0
0
USD
6.6K
USD
107
19%
1 714
98%
99%
191.00
2.69
USD
41%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.