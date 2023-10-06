SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BTC for Mum
Phatthadon Jedsadarom

BTC for Mum

0 recensioni
Affidabilità
107 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 101%
HantecMarkets-Server1
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 714
Profit Trade:
1 686 (98.36%)
Loss Trade:
28 (1.63%)
Best Trade:
58.86 USD
Worst Trade:
-4.22 USD
Profitto lordo:
4 627.96 USD (27 586 872 pips)
Perdita lorda:
-24.23 USD (936 623 pips)
Vincite massime consecutive:
243 (274.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
972.39 USD (137)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
98.99%
Massimo carico di deposito:
9.47%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1090.93
Long Trade:
1 687 (98.42%)
Short Trade:
27 (1.58%)
Fattore di profitto:
191.00
Profitto previsto:
2.69 USD
Profitto medio:
2.74 USD
Perdita media:
-0.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.22 USD (1)
Crescita mensile:
0.90%
Previsione annuale:
10.93%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.22 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.03 USD)
Per equità:
40.52% (3 308.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL+ 1376
BTCUSD 280
TSLA.OQ 43
CN50 11
VIX 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL+ 1.8K
BTCUSD 2.4K
TSLA.OQ 209
CN50 188
VIX 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL+ 72K
BTCUSD 28M
TSLA.OQ 21K
CN50 403K
VIX 1.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.86 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 137
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +274.01 USD
Massima perdita consecutiva: -2.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 14
Non ci sono recensioni
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.01.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.01.05 10:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.12.28 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.12.19 23:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.11.27 22:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.10.23 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.10.06 18:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.10.06 18:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BTC for Mum
30USD al mese
101%
0
0
USD
6.6K
USD
107
19%
1 714
98%
99%
191.00
2.69
USD
41%
1:200
