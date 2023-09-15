SinyallerBölümler
Zhang Jun Hao

Yatagarasu

Zhang Jun Hao
0 inceleme
Güvenilirlik
166 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 674%
RadexMarkets-Real 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 837
Kârla kapanan işlemler:
2 259 (79.62%)
Zararla kapanan işlemler:
578 (20.37%)
En iyi işlem:
462.63 USD
En kötü işlem:
-124.09 USD
Brüt kâr:
17 468.94 USD (670 656 pips)
Brüt zarar:
-9 729.13 USD (756 707 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (237.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
562.86 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
83.77%
Maks. mevduat yükü:
15.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
15.86
Alış işlemleri:
1 313 (46.28%)
Satış işlemleri:
1 524 (53.72%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
2.73 USD
Ortalama kâr:
7.73 USD
Ortalama zarar:
-16.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-101.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-488.06 USD (5)
Aylık büyüme:
2.42%
Yıllık tahmin:
32.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.72 USD
Maksimum:
488.06 USD (9.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.09% (211.69 USD)
Varlığa göre:
47.10% (661.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 915
NZDCAD 876
AUDNZD 675
USDNOK 185
USDCAD 93
AUDUSD 92
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 3.1K
NZDCAD 2.7K
AUDNZD 1.8K
USDNOK -98
USDCAD 28
AUDUSD 175
EURUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 19K
NZDCAD 21K
AUDNZD 2.9K
USDNOK -147K
USDCAD 1.2K
AUDUSD 18K
EURUSD -24
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +462.63 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +237.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RadexMarkets-Real 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.53 × 92
TradeMaxGlobal-Live10
0.67 × 6
İnceleme yok
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.17 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.16 22:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 19:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
