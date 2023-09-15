SegnaliSezioni
Zhang Jun Hao

Yatagarasu

Zhang Jun Hao
0 recensioni
Affidabilità
166 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2022 674%
RadexMarkets-Real 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 837
Profit Trade:
2 259 (79.62%)
Loss Trade:
578 (20.37%)
Best Trade:
462.63 USD
Worst Trade:
-124.09 USD
Profitto lordo:
17 468.94 USD (670 656 pips)
Perdita lorda:
-9 729.13 USD (756 707 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (237.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
562.86 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
83.77%
Massimo carico di deposito:
15.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
15.86
Long Trade:
1 313 (46.28%)
Short Trade:
1 524 (53.72%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
2.73 USD
Profitto medio:
7.73 USD
Perdita media:
-16.83 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-101.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-488.06 USD (5)
Crescita mensile:
2.57%
Previsione annuale:
32.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.72 USD
Massimale:
488.06 USD (9.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.09% (211.69 USD)
Per equità:
47.10% (661.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 915
NZDCAD 876
AUDNZD 675
USDNOK 185
USDCAD 93
AUDUSD 92
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 3.1K
NZDCAD 2.7K
AUDNZD 1.8K
USDNOK -98
USDCAD 28
AUDUSD 175
EURUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 19K
NZDCAD 21K
AUDNZD 2.9K
USDNOK -147K
USDCAD 1.2K
AUDUSD 18K
EURUSD -24
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +462.63 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +237.40 USD
Massima perdita consecutiva: -101.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.53 × 92
TradeMaxGlobal-Live10
0.67 × 6
Non ci sono recensioni
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.17 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.16 22:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 19:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 05:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
