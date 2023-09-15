- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 837
Profit Trade:
2 259 (79.62%)
Loss Trade:
578 (20.37%)
Best Trade:
462.63 USD
Worst Trade:
-124.09 USD
Profitto lordo:
17 468.94 USD (670 656 pips)
Perdita lorda:
-9 729.13 USD (756 707 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (237.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
562.86 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
83.77%
Massimo carico di deposito:
15.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
15.86
Long Trade:
1 313 (46.28%)
Short Trade:
1 524 (53.72%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
2.73 USD
Profitto medio:
7.73 USD
Perdita media:
-16.83 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-101.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-488.06 USD (5)
Crescita mensile:
2.57%
Previsione annuale:
32.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.72 USD
Massimale:
488.06 USD (9.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.09% (211.69 USD)
Per equità:
47.10% (661.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|915
|NZDCAD
|876
|AUDNZD
|675
|USDNOK
|185
|USDCAD
|93
|AUDUSD
|92
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|3.1K
|NZDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|1.8K
|USDNOK
|-98
|USDCAD
|28
|AUDUSD
|175
|EURUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|21K
|AUDNZD
|2.9K
|USDNOK
|-147K
|USDCAD
|1.2K
|AUDUSD
|18K
|EURUSD
|-24
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +462.63 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +237.40 USD
Massima perdita consecutiva: -101.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.53 × 92
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.67 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
674%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
166
100%
2 837
79%
84%
1.79
2.73
USD
USD
47%
1:500