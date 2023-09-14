2019.5.10 增加atr1.1和ma方法3和布林1.8.



2019.6.6 增加atrm15 加仓.



2019.6.14 更新20190601版本,atr600800为0.75和1.15,atr加仓1.03.



2019.6.17 atr800设置1.1.



2019.7.4 更新20190701版本,周一到周五加减仓.



2019.7.19 更新20190709版本,小时加减仓,atr倍数止盈止损.



2019.12.24 调整了单亏损全亏损的atr800基数,增加了时区1的小时和周五加减仓代码.



2020.1.6 欧亚盘使用不同的atr参数,布林调整1.6,atr600和800调整.



2020.3.2 更新20200127v2版本,布林变率0.1,止损变率0.1,atr6变率0.25.



2020.3.29 更新20200127v3版本,atr8变率0.25,只做欧盘到1.



2020.5.25 更新20200524v1版本,升级了不同周几不同小时开仓的加仓倍数,区分欧亚盘.



2020.6.5 更新20200524v3版本,相关性改为2,增加sw周五2223点交易.增加了部分亚盘周五2223点交易.



2020.6.18 更新20200524v4版本,调整不同时间段的加仓.



2020.6.30 更新20200524v5版本,欧盘仓位1.1,亚盘1.05,亏损平仓时间欧盘3.5,亚盘4.增加亚盘周一0~1交易 ,增加下半年加仓.



2020.7.3 更新20200524v6版本,修复bug,取消布林减小选项.



2020.7.17 更新20200710v1版本,增加加仓03,取决于(价格和平仓均线)/(atr10+100)/2比率,增加周末直盘,交叉盘的止损倍数.交易时间调整为时区2 23~1交易.



2020.8.1 更新20200710v1版本,亚盘周五加仓0.75改为1.



2020.8.13 亚盘周五加仓改为0.75,周一加仓1.1.



2021.4.12 更新20210405v3版本,调整加仓,每单仓位提升到1.2. 欧盘0周五23,亚盘周五23周一0.



2021.5.7 更新20210405v4版本,调整买单卖单 加仓03.



2021.7.7 去除首单减仓.



2021.8.16 更新20210815v1,布林1.95,三均线19,布林s2加仓提升到1.



2021.9.16 增加nzd部分货币对.



2021.10.23 更新20211012v1版本,增加欧盘买单布林1.75.



2021.12.12 更新211012v4,取消上下半年加仓.更新均线为方法0,欧盘平仓选项1,亚盘平仓选项3.



2021.12.19 更新211012v5,修复欧卖也是1.25 1.35的bug.



2022.1.25 更新211012v6,修复bug,增加三无欧盘.



2022.2.15 更新211012v7,点差设置为3. 欧盘直盘止损设置为1.4.



2022.3.4 211012v7,打仗,降低点风险,三均线欧盘仓位比例从1.4调整到1.2,亚盘调整到1.05,平仓均线欧18,亚16,三无欧盘仓位比例从调整到1.05,平仓均线18.



2022.6.12 220604v1,周一更新为挂单模式.



2022.10.24 增加了个东北路的保守策略ea.



2023.3.1 增加2个eurusd和1个xauusd的M15测试策略,仓位0.1.



2023.3.14 夏令时调整提前一小时交易造成交易错误亏损,已经暂时同步提前1小时交易,3.26恢复正常状态.



2023.3.22 230315v2,升级自动时区,暂时不挂亚盘,修改加仓系数.



2023.4.14 增加HS的止损,测试策略仓位减小.



2023.4.23 取消所有测试策略.



2023.5.7 增加了一个三角的保守策略.



2023.7.13 HS止损从1.25*1.5设置为1.45*2. 取消三角,增加waka.



2023.7.18 HS取消所有chf货币对, 止损设为1.35*1.8.



2023.8.4 HS亏损平仓2.5调整为3.5.



2023.8.14 HS欧盘和三无分了一半仓位到2.15布林. 更新230814v1,更新了注释,修正bug.



2023.9.24 更新230924v1,atr逆趋势平仓和 超过多久均线时间变更.

2023.12.24 增加几个xauusd ea,仓位0.25.

2024.1.4 更新20240101v3,更新14Bar后平仓,更新年底圣诞节到元旦不交易. 仓位195更改为0.4,215更改为0.42~0.45.

2024.3.9 增加3个eurusd H4策略和1个eurusd H1策略.

2024.3.15 取消2024.3.9的4个策略,增加1个eurusdH4策略和2个eurusdH1策略.

2024.4.3 更新240403v1,修正了除数为0的错误.

2024.5.13 增加1个 2403105的eurusd的H4策略.



2024.6.9 增加1个 2405186的eurusd H1策略.

2024.7.3 更新240701v1,增加超过多少Bar减少均线周期.

2024.7.12 增加1个 2405113的eurusd H1策略.

2024.8.9 马丁减小仓位.

2024.8.28 根据比率改变了2403105的eurusd的H4策,2405186的eurusd H1策略,2405113的eurusd H1策略的仓位.

2024.9.12 增加一个xauusd的H4 2.191的策略.

2024.9.27 根据比率改变了2403105的eurusd的H4策,2405186的eurusd H1策略,2405113的eurusd H1策略的仓位,2,0.75,0.75.

2024.9.28 增加240714的xauusd_h4策略,240824的usdjpy_h4策略,240904的eurusd_h1策略.

2024.10.11 增加241001的2个gbpusd_h4策略.

2025.2.20 HS增加20%止损.

2025.2.24 HS继续增加20%止损,增加买布林 从170到195.

