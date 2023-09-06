- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
490
Kârla kapanan işlemler:
338 (68.97%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (31.02%)
En iyi işlem:
291.61 EUR
En kötü işlem:
-354.56 EUR
Brüt kâr:
4 378.60 EUR (153 937 pips)
Brüt zarar:
-5 123.41 EUR (201 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (940.78 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
940.78 EUR (41)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
98.67%
Maks. mevduat yükü:
139.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
262 (53.47%)
Satış işlemleri:
228 (46.53%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-1.52 EUR
Ortalama kâr:
12.95 EUR
Ortalama zarar:
-33.71 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-2 870.44 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 870.44 EUR (46)
Aylık büyüme:
-1.14%
Yıllık tahmin:
-13.01%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 140.37 EUR
Maksimum:
4 146.44 EUR (61.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.16% (4 144.62 EUR)
Varlığa göre:
76.08% (2 370.03 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|359
|USDCHF
|114
|GBPAUD
|9
|AUDCHF
|4
|EURJPY
|3
|GBPCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|-1.4K
|USDCHF
|449
|GBPAUD
|71
|AUDCHF
|16
|EURJPY
|13
|GBPCAD
|-6
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|-59K
|USDCHF
|7.6K
|GBPAUD
|3.4K
|AUDCHF
|536
|EURJPY
|1.2K
|GBPCAD
|-408
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +291.61 EUR
En kötü işlem: -355 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 46
Maksimum ardışık kâr: +940.78 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 870.44 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 29
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 44
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 21
|
FxPro-MT5 Live03
|0.13 × 145
|
FxPro-MT5 Live02
|0.14 × 29
|
Alpari-MT5
|0.18 × 38
|
Exness-MT5Real
|0.44 × 32
|
FxPro-MT5
|0.45 × 4940
|
Coinexx-Live
|0.63 × 27
|
PrimeXBroker-Live
|0.92 × 25
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-33%
0
0
USD
USD
3.2K
EUR
EUR
107
23%
490
68%
99%
0.85
-1.52
EUR
EUR
76%
1:30