SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TradesHood Fx2
Vadim Shumanskiy

TradesHood Fx2

Vadim Shumanskiy
0 inceleme
107 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -33%
FxPro-MT5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
490
Kârla kapanan işlemler:
338 (68.97%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (31.02%)
En iyi işlem:
291.61 EUR
En kötü işlem:
-354.56 EUR
Brüt kâr:
4 378.60 EUR (153 937 pips)
Brüt zarar:
-5 123.41 EUR (201 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (940.78 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
940.78 EUR (41)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
98.67%
Maks. mevduat yükü:
139.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
262 (53.47%)
Satış işlemleri:
228 (46.53%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-1.52 EUR
Ortalama kâr:
12.95 EUR
Ortalama zarar:
-33.71 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-2 870.44 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 870.44 EUR (46)
Aylık büyüme:
-1.14%
Yıllık tahmin:
-13.01%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 140.37 EUR
Maksimum:
4 146.44 EUR (61.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.16% (4 144.62 EUR)
Varlığa göre:
76.08% (2 370.03 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 359
USDCHF 114
GBPAUD 9
AUDCHF 4
EURJPY 3
GBPCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD -1.4K
USDCHF 449
GBPAUD 71
AUDCHF 16
EURJPY 13
GBPCAD -6
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD -59K
USDCHF 7.6K
GBPAUD 3.4K
AUDCHF 536
EURJPY 1.2K
GBPCAD -408
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +291.61 EUR
En kötü işlem: -355 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 46
Maksimum ardışık kâr: +940.78 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 870.44 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GoMarkets-Live
0.00 × 4
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 29
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 8
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 11
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 44
RoboForex-ECN
0.00 × 6
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 21
FxPro-MT5 Live03
0.13 × 145
FxPro-MT5 Live02
0.14 × 29
Alpari-MT5
0.18 × 38
Exness-MT5Real
0.44 × 32
FxPro-MT5
0.45 × 4940
Coinexx-Live
0.63 × 27
PrimeXBroker-Live
0.92 × 25
9 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.10 18:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.28 00:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 22:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 13:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 20:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
