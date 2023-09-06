SignauxSections
Vadim Shumanskiy

TradesHood Fx2

Vadim Shumanskiy
0 avis
107 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -33%
FxPro-MT5
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
490
Bénéfice trades:
338 (68.97%)
Perte trades:
152 (31.02%)
Meilleure transaction:
291.61 EUR
Pire transaction:
-354.56 EUR
Bénéfice brut:
4 378.60 EUR (153 937 pips)
Perte brute:
-5 123.41 EUR (201 015 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (940.78 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
940.78 EUR (41)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
98.67%
Charge de dépôt maximale:
139.37%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.18
Longs trades:
262 (53.47%)
Courts trades:
228 (46.53%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-1.52 EUR
Bénéfice moyen:
12.95 EUR
Perte moyenne:
-33.71 EUR
Pertes consécutives maximales:
46 (-2 870.44 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 870.44 EUR (46)
Croissance mensuelle:
-1.12%
Prévision annuelle:
-13.01%
Algo trading:
23%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 140.37 EUR
Maximal:
4 146.44 EUR (61.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.16% (4 144.62 EUR)
Par fonds propres:
76.08% (2 370.03 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 359
USDCHF 114
GBPAUD 9
AUDCHF 4
EURJPY 3
GBPCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD -1.4K
USDCHF 449
GBPAUD 71
AUDCHF 16
EURJPY 13
GBPCAD -6
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD -59K
USDCHF 7.6K
GBPAUD 3.4K
AUDCHF 536
EURJPY 1.2K
GBPCAD -408
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +291.61 EUR
Pire transaction: -355 EUR
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 46
Bénéfice consécutif maximal: +940.78 EUR
Perte consécutive maximale: -2 870.44 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GoMarkets-Live
0.00 × 4
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 29
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 8
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 11
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 44
RoboForex-ECN
0.00 × 6
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 21
FxPro-MT5 Live03
0.13 × 145
FxPro-MT5 Live02
0.14 × 29
Alpari-MT5
0.18 × 38
Exness-MT5Real
0.44 × 32
FxPro-MT5
0.45 × 4940
Coinexx-Live
0.63 × 27
PrimeXBroker-Live
0.92 × 25
9 plus...
Aucun avis
2025.07.10 18:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.28 00:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 22:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 06:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 13:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 20:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
