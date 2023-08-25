- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
740
Kârla kapanan işlemler:
340 (45.94%)
Zararla kapanan işlemler:
400 (54.05%)
En iyi işlem:
28.10 USD
En kötü işlem:
-31.28 USD
Brüt kâr:
1 283.98 USD (128 082 pips)
Brüt zarar:
-1 708.49 USD (150 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (39.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.97 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
79.32%
Maks. mevduat yükü:
0.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.91
Alış işlemleri:
232 (31.35%)
Satış işlemleri:
508 (68.65%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-0.57 USD
Ortalama kâr:
3.78 USD
Ortalama zarar:
-4.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-58.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.89 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.29%
Yıllık tahmin:
-15.64%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
424.51 USD
Maksimum:
468.86 USD (15.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.40% (468.78 USD)
Varlığa göre:
1.89% (49.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|53
|EURCHF
|52
|NZDUSD
|44
|EURGBP
|42
|AUDCHF
|40
|EURNZD
|39
|EURAUD
|38
|GBPCHF
|37
|NZDJPY
|37
|AUDJPY
|37
|EURCAD
|36
|USDCHF
|34
|EURJPY
|31
|USDCAD
|30
|GBPAUD
|30
|CADJPY
|29
|USDJPY
|29
|GBPUSD
|27
|AUDUSD
|23
|GBPJPY
|19
|CHFJPY
|17
|EURUSD
|13
|XAUUSD
|2
|USDPLN
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-8
|EURCHF
|-5
|NZDUSD
|7
|EURGBP
|-37
|AUDCHF
|-63
|EURNZD
|-48
|EURAUD
|-79
|GBPCHF
|69
|NZDJPY
|-12
|AUDJPY
|-6
|EURCAD
|-23
|USDCHF
|-55
|EURJPY
|15
|USDCAD
|-13
|GBPAUD
|-8
|CADJPY
|-14
|USDJPY
|-81
|GBPUSD
|-22
|AUDUSD
|-3
|GBPJPY
|-28
|CHFJPY
|3
|EURUSD
|-9
|XAUUSD
|-6
|USDPLN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-1.9K
|EURCHF
|2.3K
|NZDUSD
|1.2K
|EURGBP
|-351
|AUDCHF
|-1.6K
|EURNZD
|-7.2K
|EURAUD
|-5.5K
|GBPCHF
|4.8K
|NZDJPY
|-3.1K
|AUDJPY
|3.3K
|EURCAD
|-3.2K
|USDCHF
|-4K
|EURJPY
|1.6K
|USDCAD
|1.8K
|GBPAUD
|-740
|CADJPY
|1.4K
|USDJPY
|-6.8K
|GBPUSD
|-1.5K
|AUDUSD
|640
|GBPJPY
|-3.5K
|CHFJPY
|967
|EURUSD
|-756
|XAUUSD
|-611
|USDPLN
|303
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.10 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +39.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.35 × 20
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 15522
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
itexsys-Platform
|1.57 × 21
|
GOMarketsIntl-Live
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.84 × 381
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.05 × 606
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 180
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
