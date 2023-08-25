Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OctaFX-Real2 0.25 × 4 Exness-MT5Real10 0.35 × 20 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-5 0.56 × 32 OxSecurities-Live 0.75 × 4 ExclusiveMarkets-Live 0.92 × 61 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 ICMarketsSC-MT5-2 1.15 × 15522 ICMarketsEU-MT5-4 1.29 × 246 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 itexsys-Platform 1.57 × 21 GOMarketsIntl-Live 1.75 × 4 ICMarketsSC-MT5 1.84 × 381 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 FusionMarkets-Live 2.05 × 606 GOMarketsMU-Live 2.08 × 599 VantageInternational-Live 4 2.21 × 180 ForexClubBY-MT5 Real Server 2.21 × 189 81 daha fazla...