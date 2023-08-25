SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / No risk but fun
Bogdan Jerzy Marczuk

No risk but fun

Bogdan Jerzy Marczuk
0 inceleme
113 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
740
Kârla kapanan işlemler:
340 (45.94%)
Zararla kapanan işlemler:
400 (54.05%)
En iyi işlem:
28.10 USD
En kötü işlem:
-31.28 USD
Brüt kâr:
1 283.98 USD (128 082 pips)
Brüt zarar:
-1 708.49 USD (150 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (39.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.97 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
79.32%
Maks. mevduat yükü:
0.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.91
Alış işlemleri:
232 (31.35%)
Satış işlemleri:
508 (68.65%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-0.57 USD
Ortalama kâr:
3.78 USD
Ortalama zarar:
-4.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-58.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.89 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.29%
Yıllık tahmin:
-15.64%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
424.51 USD
Maksimum:
468.86 USD (15.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.40% (468.78 USD)
Varlığa göre:
1.89% (49.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 53
EURCHF 52
NZDUSD 44
EURGBP 42
AUDCHF 40
EURNZD 39
EURAUD 38
GBPCHF 37
NZDJPY 37
AUDJPY 37
EURCAD 36
USDCHF 34
EURJPY 31
USDCAD 30
GBPAUD 30
CADJPY 29
USDJPY 29
GBPUSD 27
AUDUSD 23
GBPJPY 19
CHFJPY 17
EURUSD 13
XAUUSD 2
USDPLN 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -8
EURCHF -5
NZDUSD 7
EURGBP -37
AUDCHF -63
EURNZD -48
EURAUD -79
GBPCHF 69
NZDJPY -12
AUDJPY -6
EURCAD -23
USDCHF -55
EURJPY 15
USDCAD -13
GBPAUD -8
CADJPY -14
USDJPY -81
GBPUSD -22
AUDUSD -3
GBPJPY -28
CHFJPY 3
EURUSD -9
XAUUSD -6
USDPLN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -1.9K
EURCHF 2.3K
NZDUSD 1.2K
EURGBP -351
AUDCHF -1.6K
EURNZD -7.2K
EURAUD -5.5K
GBPCHF 4.8K
NZDJPY -3.1K
AUDJPY 3.3K
EURCAD -3.2K
USDCHF -4K
EURJPY 1.6K
USDCAD 1.8K
GBPAUD -740
CADJPY 1.4K
USDJPY -6.8K
GBPUSD -1.5K
AUDUSD 640
GBPJPY -3.5K
CHFJPY 967
EURUSD -756
XAUUSD -611
USDPLN 303
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.10 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +39.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 15522
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.57 × 21
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 381
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.05 × 606
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
VantageInternational-Live 4
2.21 × 180
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
81 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.01 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 10:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 07:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.19 13:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.10 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 23:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
No risk but fun
Ayda 30 USD
-14%
0
0
USD
2.6K
USD
113
1%
740
45%
79%
0.75
-0.57
USD
15%
1:500
Kopyala

