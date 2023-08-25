SegnaliSezioni
Bogdan Jerzy Marczuk

No risk but fun

Bogdan Jerzy Marczuk
0 recensioni
113 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
740
Profit Trade:
340 (45.94%)
Loss Trade:
400 (54.05%)
Best Trade:
28.10 USD
Worst Trade:
-31.28 USD
Profitto lordo:
1 283.98 USD (128 082 pips)
Perdita lorda:
-1 708.49 USD (150 492 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (39.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.97 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
79.32%
Massimo carico di deposito:
0.78%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
232 (31.35%)
Short Trade:
508 (68.65%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-0.57 USD
Profitto medio:
3.78 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-58.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.89 USD (7)
Crescita mensile:
-1.29%
Previsione annuale:
-15.64%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
424.51 USD
Massimale:
468.86 USD (15.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.40% (468.78 USD)
Per equità:
1.89% (49.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 53
EURCHF 52
NZDUSD 44
EURGBP 42
AUDCHF 40
EURNZD 39
EURAUD 38
GBPCHF 37
NZDJPY 37
AUDJPY 37
EURCAD 36
USDCHF 34
EURJPY 31
USDCAD 30
GBPAUD 30
CADJPY 29
USDJPY 29
GBPUSD 27
AUDUSD 23
GBPJPY 19
CHFJPY 17
EURUSD 13
XAUUSD 2
USDPLN 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -8
EURCHF -5
NZDUSD 7
EURGBP -37
AUDCHF -63
EURNZD -48
EURAUD -79
GBPCHF 69
NZDJPY -12
AUDJPY -6
EURCAD -23
USDCHF -55
EURJPY 15
USDCAD -13
GBPAUD -8
CADJPY -14
USDJPY -81
GBPUSD -22
AUDUSD -3
GBPJPY -28
CHFJPY 3
EURUSD -9
XAUUSD -6
USDPLN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -1.9K
EURCHF 2.3K
NZDUSD 1.2K
EURGBP -351
AUDCHF -1.6K
EURNZD -7.2K
EURAUD -5.5K
GBPCHF 4.8K
NZDJPY -3.1K
AUDJPY 3.3K
EURCAD -3.2K
USDCHF -4K
EURJPY 1.6K
USDCAD 1.8K
GBPAUD -740
CADJPY 1.4K
USDJPY -6.8K
GBPUSD -1.5K
AUDUSD 640
GBPJPY -3.5K
CHFJPY 967
EURUSD -756
XAUUSD -611
USDPLN 303
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.10 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +39.97 USD
Massima perdita consecutiva: -58.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 15522
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.57 × 21
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 381
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.05 × 606
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
VantageInternational-Live 4
2.21 × 180
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
81 più
Non ci sono recensioni
2025.09.01 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 10:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 07:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.19 13:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.10 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 23:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
