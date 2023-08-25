SignauxSections
Bogdan Jerzy Marczuk

No risk but fun

Bogdan Jerzy Marczuk
0 avis
113 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
740
Bénéfice trades:
340 (45.94%)
Perte trades:
400 (54.05%)
Meilleure transaction:
28.10 USD
Pire transaction:
-31.28 USD
Bénéfice brut:
1 283.98 USD (128 082 pips)
Perte brute:
-1 708.45 USD (150 492 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (39.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.97 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
79.32%
Charge de dépôt maximale:
0.78%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.91
Longs trades:
232 (31.35%)
Courts trades:
508 (68.65%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-0.57 USD
Bénéfice moyen:
3.78 USD
Perte moyenne:
-4.27 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-58.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-112.89 USD (7)
Croissance mensuelle:
-1.29%
Prévision annuelle:
-15.64%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
424.47 USD
Maximal:
468.82 USD (15.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.40% (468.78 USD)
Par fonds propres:
1.89% (49.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 53
EURCHF 52
NZDUSD 44
EURGBP 42
AUDCHF 40
EURNZD 39
EURAUD 38
GBPCHF 37
NZDJPY 37
AUDJPY 37
EURCAD 36
USDCHF 34
EURJPY 31
USDCAD 30
GBPAUD 30
CADJPY 29
USDJPY 29
GBPUSD 27
AUDUSD 23
GBPJPY 19
CHFJPY 17
EURUSD 13
XAUUSD 2
USDPLN 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -8
EURCHF -5
NZDUSD 7
EURGBP -37
AUDCHF -63
EURNZD -48
EURAUD -79
GBPCHF 69
NZDJPY -12
AUDJPY -6
EURCAD -23
USDCHF -55
EURJPY 15
USDCAD -13
GBPAUD -8
CADJPY -14
USDJPY -81
GBPUSD -22
AUDUSD -3
GBPJPY -28
CHFJPY 3
EURUSD -9
XAUUSD -6
USDPLN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -1.9K
EURCHF 2.3K
NZDUSD 1.2K
EURGBP -351
AUDCHF -1.6K
EURNZD -7.2K
EURAUD -5.5K
GBPCHF 4.8K
NZDJPY -3.1K
AUDJPY 3.3K
EURCAD -3.2K
USDCHF -4K
EURJPY 1.6K
USDCAD 1.8K
GBPAUD -740
CADJPY 1.4K
USDJPY -6.8K
GBPUSD -1.5K
AUDUSD 640
GBPJPY -3.5K
CHFJPY 967
EURUSD -756
XAUUSD -611
USDPLN 303
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.10 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +39.97 USD
Perte consécutive maximale: -58.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 15503
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
itexsys-Platform
1.57 × 21
GOMarketsIntl-Live
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 381
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.05 × 606
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
VantageInternational-Live 4
2.21 × 180
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
81 plus...
Aucun avis
2025.09.01 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 10:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 07:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.19 13:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.10 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 23:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
