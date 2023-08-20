- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
458
Kârla kapanan işlemler:
342 (74.67%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (25.33%)
En iyi işlem:
115.08 USD
En kötü işlem:
-115.25 USD
Brüt kâr:
1 017.96 USD (193 077 pips)
Brüt zarar:
-360.78 USD (144 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (373.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
373.82 USD (65)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
63.36%
Maks. mevduat yükü:
2.09%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.60
Alış işlemleri:
196 (42.79%)
Satış işlemleri:
262 (57.21%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
2.98 USD
Ortalama zarar:
-3.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-11.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.36 USD (2)
Aylık büyüme:
0.17%
Yıllık tahmin:
2.03%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
117.36 USD (4.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.53% (115.25 USD)
Varlığa göre:
18.39% (1 267.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|315
|NZDCAD
|62
|GOLD
|48
|AUDNZD
|15
|EURGBP
|11
|EURUSD
|3
|NZDJPY
|2
|US100Cash
|1
|US100-DEC24
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|268
|NZDCAD
|38
|GOLD
|359
|AUDNZD
|-8
|EURGBP
|-2
|EURUSD
|9
|NZDJPY
|-7
|US100Cash
|115
|US100-DEC24
|-115
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|2.7K
|GOLD
|36K
|AUDNZD
|-1.4K
|EURGBP
|-80
|EURUSD
|949
|NZDJPY
|-1K
|US100Cash
|115K
|US100-DEC24
|-115K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +115.08 USD
En kötü işlem: -115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 65
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +373.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 7
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 13
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 2
|
XMMena-MT5
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.11 × 117
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.18 × 99
|
XMGlobal-MT5
|0.45 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|0.46 × 13
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.47 × 17
|
XMGlobal-MT5 11
|0.48 × 23
|
Exness-MT5Real2
|0.52 × 107
|
Tickmill-Live
|0.54 × 26
|
FxPro-MT5
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 30
|
XMGlobal-MT5 2
|1.55 × 460
|
FBS-Real
|3.40 × 15
January 2024 : new start
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
111
29%
458
74%
63%
2.82
1.43
USD
USD
18%
1:500