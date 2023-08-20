SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Only One
Luis Holing Ho

The Only One

Luis Holing Ho
0 inceleme
Güvenilirlik
111 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 10%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
458
Kârla kapanan işlemler:
342 (74.67%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (25.33%)
En iyi işlem:
115.08 USD
En kötü işlem:
-115.25 USD
Brüt kâr:
1 017.96 USD (193 077 pips)
Brüt zarar:
-360.78 USD (144 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (373.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
373.82 USD (65)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
63.36%
Maks. mevduat yükü:
2.09%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.60
Alış işlemleri:
196 (42.79%)
Satış işlemleri:
262 (57.21%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
2.98 USD
Ortalama zarar:
-3.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-11.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.36 USD (2)
Aylık büyüme:
0.17%
Yıllık tahmin:
2.03%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
117.36 USD (4.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.53% (115.25 USD)
Varlığa göre:
18.39% (1 267.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 315
NZDCAD 62
GOLD 48
AUDNZD 15
EURGBP 11
EURUSD 3
NZDJPY 2
US100Cash 1
US100-DEC24 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 268
NZDCAD 38
GOLD 359
AUDNZD -8
EURGBP -2
EURUSD 9
NZDJPY -7
US100Cash 115
US100-DEC24 -115
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 2.7K
GOLD 36K
AUDNZD -1.4K
EURGBP -80
EURUSD 949
NZDJPY -1K
US100Cash 115K
US100-DEC24 -115K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +115.08 USD
En kötü işlem: -115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 65
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +373.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 5
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 13
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMMena-MT5
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.11 × 117
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 12
TitanFX-MT5-01
0.18 × 99
XMGlobal-MT5
0.45 × 20
Ava-Real 1-MT5
0.46 × 13
KuberaCapitalMarkets-Server
0.47 × 17
XMGlobal-MT5 11
0.48 × 23
Exness-MT5Real2
0.52 × 107
Tickmill-Live
0.54 × 26
FxPro-MT5
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 30
XMGlobal-MT5 2
1.55 × 460
FBS-Real
3.40 × 15
4 daha fazla...
January 2024 : new start
İnceleme yok
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 00:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 23:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 10:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.31 09:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 01:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 01:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
