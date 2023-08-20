SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / The Only One
Luis Holing Ho

The Only One

Luis Holing Ho
0 avis
Fiabilité
111 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 10%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
459
Bénéfice trades:
343 (74.72%)
Perte trades:
116 (25.27%)
Meilleure transaction:
115.08 USD
Pire transaction:
-115.25 USD
Bénéfice brut:
1 022.51 USD (193 532 pips)
Perte brute:
-360.78 USD (144 163 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (373.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
373.82 USD (65)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
63.36%
Charge de dépôt maximale:
2.09%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.64
Longs trades:
197 (42.92%)
Courts trades:
262 (57.08%)
Facteur de profit:
2.83
Rendement attendu:
1.44 USD
Bénéfice moyen:
2.98 USD
Perte moyenne:
-3.11 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-11.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-117.36 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.23%
Prévision annuelle:
2.84%
Algo trading:
29%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
117.36 USD (4.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.53% (115.25 USD)
Par fonds propres:
18.49% (1 276.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 315
NZDCAD 62
GOLD 49
AUDNZD 15
EURGBP 11
EURUSD 3
NZDJPY 2
US100Cash 1
US100-DEC24 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 268
NZDCAD 38
GOLD 363
AUDNZD -8
EURGBP -2
EURUSD 9
NZDJPY -7
US100Cash 115
US100-DEC24 -115
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 2.7K
GOLD 36K
AUDNZD -1.4K
EURGBP -80
EURUSD 949
NZDJPY -1K
US100Cash 115K
US100-DEC24 -115K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +115.08 USD
Pire transaction: -115 USD
Gains consécutifs maximales: 65
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +373.82 USD
Perte consécutive maximale: -11.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 5
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 13
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 2
XMMena-MT5
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.11 × 117
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 12
TitanFX-MT5-01
0.18 × 99
XMGlobal-MT5
0.45 × 20
Ava-Real 1-MT5
0.46 × 13
KuberaCapitalMarkets-Server
0.47 × 17
XMGlobal-MT5 11
0.48 × 23
Exness-MT5Real2
0.52 × 107
Tickmill-Live
0.54 × 26
FxPro-MT5
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 30
XMGlobal-MT5 2
1.55 × 460
FBS-Real
3.40 × 15
4 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
January 2024 : new start
Aucun avis
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 00:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 23:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 10:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.02 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.31 09:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.30 02:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 01:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 01:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
The Only One
30 USD par mois
10%
0
0
USD
6.9K
USD
111
29%
459
74%
63%
2.83
1.44
USD
18%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.