İşlemler:
632
Kârla kapanan işlemler:
505 (79.90%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (20.09%)
En iyi işlem:
1 011.49 CNY
En kötü işlem:
-1 399.79 CNY
Brüt kâr:
50 141.86 CNY (449 114 pips)
Brüt zarar:
-54 272.93 CNY (568 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
104 (12 416.27 CNY)
Maksimum ardışık kâr:
12 416.27 CNY (104)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
98.24%
Maks. mevduat yükü:
109.38%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
347 (54.91%)
Satış işlemleri:
285 (45.09%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-6.54 CNY
Ortalama kâr:
99.29 CNY
Ortalama zarar:
-427.35 CNY
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-41 310.74 CNY)
Maksimum ardışık zarar:
-41 310.74 CNY (48)
Aylık büyüme:
-4.53%
Yıllık tahmin:
-54.95%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 386.94 CNY
Maksimum:
45 539.17 CNY (67.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.32% (45 520.49 CNY)
Varlığa göre:
71.34% (20 836.49 CNY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUDrfd
|484
|EURCHFrfd
|88
|EURSEKrfd
|36
|EURJPYrfd
|22
|EURNZDrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUDrfd
|-1.7K
|EURCHFrfd
|783
|EURSEKrfd
|17
|EURJPYrfd
|213
|EURNZDrfd
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUDrfd
|-165K
|EURCHFrfd
|14K
|EURSEKrfd
|25K
|EURJPYrfd
|7.7K
|EURNZDrfd
|-138
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
En iyi işlem: +1 011.49 CNY
En kötü işlem: -1 400 CNY
Maksimum ardışık kazanç: 104
Maksimum ardışık kayıp: 48
Maksimum ardışık kâr: +12 416.27 CNY
Maksimum ardışık zarar: -41 310.74 CNY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
