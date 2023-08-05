SinyallerBölümler
Anastasiia Shumansk

NastyaTradersHood CNY

Anastasiia Shumansk
0 inceleme
113 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -38%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
632
Kârla kapanan işlemler:
505 (79.90%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (20.09%)
En iyi işlem:
1 011.49 CNY
En kötü işlem:
-1 399.79 CNY
Brüt kâr:
50 141.86 CNY (449 114 pips)
Brüt zarar:
-54 272.93 CNY (568 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
104 (12 416.27 CNY)
Maksimum ardışık kâr:
12 416.27 CNY (104)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
98.24%
Maks. mevduat yükü:
109.38%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
347 (54.91%)
Satış işlemleri:
285 (45.09%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-6.54 CNY
Ortalama kâr:
99.29 CNY
Ortalama zarar:
-427.35 CNY
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-41 310.74 CNY)
Maksimum ardışık zarar:
-41 310.74 CNY (48)
Aylık büyüme:
-4.53%
Yıllık tahmin:
-54.95%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 386.94 CNY
Maksimum:
45 539.17 CNY (67.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.32% (45 520.49 CNY)
Varlığa göre:
71.34% (20 836.49 CNY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUDrfd 484
EURCHFrfd 88
EURSEKrfd 36
EURJPYrfd 22
EURNZDrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUDrfd -1.7K
EURCHFrfd 783
EURSEKrfd 17
EURJPYrfd 213
EURNZDrfd -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUDrfd -165K
EURCHFrfd 14K
EURSEKrfd 25K
EURJPYrfd 7.7K
EURNZDrfd -138
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 011.49 CNY
En kötü işlem: -1 400 CNY
Maksimum ardışık kazanç: 104
Maksimum ardışık kayıp: 48
Maksimum ardışık kâr: +12 416.27 CNY
Maksimum ardışık zarar: -41 310.74 CNY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.11 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.30 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 05:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 11:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 22:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 21:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 20:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
