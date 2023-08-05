SignauxSections
Anastasiia Shumansk

NastyaTradersHood CNY

Anastasiia Shumansk
0 avis
113 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -38%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
632
Bénéfice trades:
505 (79.90%)
Perte trades:
127 (20.09%)
Meilleure transaction:
1 011.49 CNY
Pire transaction:
-1 399.79 CNY
Bénéfice brut:
50 141.86 CNY (449 114 pips)
Perte brute:
-54 272.93 CNY (568 001 pips)
Gains consécutifs maximales:
104 (12 416.27 CNY)
Bénéfice consécutif maximal:
12 416.27 CNY (104)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
98.24%
Charge de dépôt maximale:
109.38%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
347 (54.91%)
Courts trades:
285 (45.09%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-6.54 CNY
Bénéfice moyen:
99.29 CNY
Perte moyenne:
-427.35 CNY
Pertes consécutives maximales:
48 (-41 310.74 CNY)
Perte consécutive maximale:
-41 310.74 CNY (48)
Croissance mensuelle:
-4.53%
Prévision annuelle:
-54.95%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 386.94 CNY
Maximal:
45 539.17 CNY (67.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.32% (45 520.49 CNY)
Par fonds propres:
71.34% (20 836.49 CNY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUDrfd 484
EURCHFrfd 88
EURSEKrfd 36
EURJPYrfd 22
EURNZDrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUDrfd -1.7K
EURCHFrfd 783
EURSEKrfd 17
EURJPYrfd 213
EURNZDrfd -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUDrfd -165K
EURCHFrfd 14K
EURSEKrfd 25K
EURJPYrfd 7.7K
EURNZDrfd -138
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 011.49 CNY
Pire transaction: -1 400 CNY
Gains consécutifs maximales: 104
Pertes consécutives maximales: 48
Bénéfice consécutif maximal: +12 416.27 CNY
Perte consécutive maximale: -41 310.74 CNY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

