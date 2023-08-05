- Croissance
Trades:
632
Bénéfice trades:
505 (79.90%)
Perte trades:
127 (20.09%)
Meilleure transaction:
1 011.49 CNY
Pire transaction:
-1 399.79 CNY
Bénéfice brut:
50 141.86 CNY (449 114 pips)
Perte brute:
-54 272.93 CNY (568 001 pips)
Gains consécutifs maximales:
104 (12 416.27 CNY)
Bénéfice consécutif maximal:
12 416.27 CNY (104)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
98.24%
Charge de dépôt maximale:
109.38%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
347 (54.91%)
Courts trades:
285 (45.09%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-6.54 CNY
Bénéfice moyen:
99.29 CNY
Perte moyenne:
-427.35 CNY
Pertes consécutives maximales:
48 (-41 310.74 CNY)
Perte consécutive maximale:
-41 310.74 CNY (48)
Croissance mensuelle:
-4.53%
Prévision annuelle:
-54.95%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 386.94 CNY
Maximal:
45 539.17 CNY (67.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.32% (45 520.49 CNY)
Par fonds propres:
71.34% (20 836.49 CNY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPAUDrfd
|484
|EURCHFrfd
|88
|EURSEKrfd
|36
|EURJPYrfd
|22
|EURNZDrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPAUDrfd
|-1.7K
|EURCHFrfd
|783
|EURSEKrfd
|17
|EURJPYrfd
|213
|EURNZDrfd
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPAUDrfd
|-165K
|EURCHFrfd
|14K
|EURSEKrfd
|25K
|EURJPYrfd
|7.7K
|EURNZDrfd
|-138
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
