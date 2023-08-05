SegnaliSezioni
Anastasiia Shumansk

NastyaTradersHood CNY

Anastasiia Shumansk
0 recensioni
113 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -38%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
632
Profit Trade:
505 (79.90%)
Loss Trade:
127 (20.09%)
Best Trade:
1 011.49 CNY
Worst Trade:
-1 399.79 CNY
Profitto lordo:
50 141.86 CNY (449 114 pips)
Perdita lorda:
-54 272.93 CNY (568 001 pips)
Vincite massime consecutive:
104 (12 416.27 CNY)
Massimo profitto consecutivo:
12 416.27 CNY (104)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
98.24%
Massimo carico di deposito:
109.38%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
347 (54.91%)
Short Trade:
285 (45.09%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-6.54 CNY
Profitto medio:
99.29 CNY
Perdita media:
-427.35 CNY
Massime perdite consecutive:
48 (-41 310.74 CNY)
Massima perdita consecutiva:
-41 310.74 CNY (48)
Crescita mensile:
-4.53%
Previsione annuale:
-54.95%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 386.94 CNY
Massimale:
45 539.17 CNY (67.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.32% (45 520.49 CNY)
Per equità:
71.34% (20 836.49 CNY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUDrfd 484
EURCHFrfd 88
EURSEKrfd 36
EURJPYrfd 22
EURNZDrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUDrfd -1.7K
EURCHFrfd 783
EURSEKrfd 17
EURJPYrfd 213
EURNZDrfd -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUDrfd -165K
EURCHFrfd 14K
EURSEKrfd 25K
EURJPYrfd 7.7K
EURNZDrfd -138
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 011.49 CNY
Worst Trade: -1 400 CNY
Vincite massime consecutive: 104
Massime perdite consecutive: 48
Massimo profitto consecutivo: +12 416.27 CNY
Massima perdita consecutiva: -41 310.74 CNY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.11 12:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.30 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 05:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 00:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 11:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 22:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 21:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 20:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
