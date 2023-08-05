- Crescita
Trade:
632
Profit Trade:
505 (79.90%)
Loss Trade:
127 (20.09%)
Best Trade:
1 011.49 CNY
Worst Trade:
-1 399.79 CNY
Profitto lordo:
50 141.86 CNY (449 114 pips)
Perdita lorda:
-54 272.93 CNY (568 001 pips)
Vincite massime consecutive:
104 (12 416.27 CNY)
Massimo profitto consecutivo:
12 416.27 CNY (104)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
98.24%
Massimo carico di deposito:
109.38%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
347 (54.91%)
Short Trade:
285 (45.09%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-6.54 CNY
Profitto medio:
99.29 CNY
Perdita media:
-427.35 CNY
Massime perdite consecutive:
48 (-41 310.74 CNY)
Massima perdita consecutiva:
-41 310.74 CNY (48)
Crescita mensile:
-4.53%
Previsione annuale:
-54.95%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 386.94 CNY
Massimale:
45 539.17 CNY (67.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.32% (45 520.49 CNY)
Per equità:
71.34% (20 836.49 CNY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUDrfd
|484
|EURCHFrfd
|88
|EURSEKrfd
|36
|EURJPYrfd
|22
|EURNZDrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUDrfd
|-1.7K
|EURCHFrfd
|783
|EURSEKrfd
|17
|EURJPYrfd
|213
|EURNZDrfd
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUDrfd
|-165K
|EURCHFrfd
|14K
|EURSEKrfd
|25K
|EURJPYrfd
|7.7K
|EURNZDrfd
|-138
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 011.49 CNY
Worst Trade: -1 400 CNY
Vincite massime consecutive: 104
Massime perdite consecutive: 48
Massimo profitto consecutivo: +12 416.27 CNY
Massima perdita consecutiva: -41 310.74 CNY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
