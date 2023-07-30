- Büyüme
İşlemler:
1 250
Kârla kapanan işlemler:
1 013 (81.04%)
Zararla kapanan işlemler:
237 (18.96%)
En iyi işlem:
580.81 EUR
En kötü işlem:
-1 370.11 EUR
Brüt kâr:
22 750.87 EUR (3 158 159 pips)
Brüt zarar:
-24 599.59 EUR (3 058 719 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (1 509.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 954.64 EUR (45)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.90%
Maks. mevduat yükü:
110.74%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
41 gün
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
882 (70.56%)
Satış işlemleri:
368 (29.44%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-1.48 EUR
Ortalama kâr:
22.46 EUR
Ortalama zarar:
-103.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-1 607.59 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 727.67 EUR (7)
Aylık büyüme:
-4.04%
Yıllık tahmin:
-47.34%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 076.28 EUR
Maksimum:
7 045.79 EUR (134.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.72% (7 045.79 EUR)
Varlığa göre:
66.10% (8 238.01 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|136
|US500Cash
|135
|Crowdstrike
|93
|USDCHF
|68
|Nvidia
|65
|Apple
|44
|OILCash
|35
|Super Micro Computer
|28
|Paypal
|23
|Microsoft
|22
|GER40Cash
|21
|Siemens
|18
|Porsche
|16
|AllianzAG
|16
|OILMn-DEC21
|16
|AdvMicroDev
|15
|FRA40Cash
|13
|Autodesk
|12
|Broadcom
|12
|Dell
|12
|Salesforce
|11
|EURUSD
|11
|Leonardo
|11
|GER40-MAR22
|10
|SAP
|9
|Robinhood
|9
|Uber
|9
|OILMn-NOV21
|8
|EURCHF
|8
|COCOA-MAR22
|8
|Rheinmetall
|8
|NovoNordisk
|8
|Micron
|7
|COCOA-MAR23
|7
|Taiwan-Semiconductor
|7
|GER30Cash
|6
|IBM
|6
|EURJPY
|6
|USDJPY
|6
|6
|CHFJPY
|6
|ASMLHolding
|6
|AUDNZD
|5
|EliLilly
|5
|UnitedHealth
|5
|OILMn-JAN23
|5
|AppliedMaterials
|4
|Starbucks
|4
|US100Cash
|4
|SILVER
|4
|OILMn-JAN22
|4
|BerkshireHathaway
|4
|MRG
|4
|Activision
|4
|Wacker
|4
|EURCAD
|4
|LamResearch
|4
|Palantir
|4
|Generac
|4
|USDCNH
|3
|HK50Cash
|3
|Visa
|3
|Mondelez
|3
|DTE
|3
|AUDJPY
|3
|OILMn-FEB22
|3
|COCOA-MAY22
|3
|Korian
|3
|GER40-SEP22
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|3
|AUDCHF
|3
|VIX-AUG23
|3
|VIX-SEP23
|3
|VIX-AUG24
|3
|NGASCash
|3
|XPDUSD
|3
|Hermes
|3
|FAANGs_10
|3
|AI_INDX
|3
|Puma
|3
|Thales
|3
|Shopify
|3
|Intel
|2
|Adidas
|2
|Marriott
|2
|CADJPY
|2
|DeutschPost
|2
|AT&T
|2
|Morphosys
|2
|JP225Cash
|2
|Snap
|2
|RWE
|2
|BMW
|2
|JacobsEngineering
|2
|GER40-JUN22
|2
|COCOA-JUL22
|2
|NZDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|2
|GBPJPY
|2
|OILMn-AUG23
|2
|Merck
|2
|OILMn-JAN24
|2
|US100-MAR24
|2
|BBBiotech
|2
|US500-JUN24
|2
|2
|Coinbase
|2
|Arista
|2
|Carnival
|2
|WHEAT-JUL25
|2
|Datadog
|2
|SHELL
|1
|DeutschBank
|1
|Dominos
|1
|K&S
|1
|GBPCHF
|1
|Disney
|1
|PerkinElmer
|1
|UnionPacific
|1
|Vertex
|1
|US30-DEC21
|1
|AmericanWaterWorks
|1
|US30Cash
|1
|Amgen
|1
|EURNOK
|1
|HomeDepot
|1
|OILMn-APR22
|1
|Coca-Cola
|1
|Walgreens
|1
|US30-JUN22
|1
|US500-SEP22
|1
|EURPLN
|1
|COCOA-DEC22
|1
|FuchsPetrolub
|1
|US500-DEC22
|1
|US100-DEC22
|1
|Technogym
|1
|EURGBP
|1
|Tui
|1
|US500-MAR23
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|US500-JUN23
|1
|Danaher
|1
|Oracle
|1
|PureStorage
|1
|VIX-OCT23
|1
|US500-DEC23
|1
|Nike
|1
|OILMn-DEC23
|1
|PaloAltoNetworks
|1
|OILMn-FEB24
|1
|US500-MAR24
|1
|US100-JUN24
|1
|HannoverRe
|1
|Amazon
|1
|WHEAT-SEP24
|1
|GER40-DEC24
|1
|Expedia
|1
|Crypto_10
|1
|Adobe
|1
|Tesla
|1
|VIX-APR25
|1
|WHEAT-MAY25
|1
|Mercadolibre
|1
|UiPath
|1
|Sea
|1
|DTTelekom
|1
|E.ON
|1
|DollarTree
|1
|VIX-JUN25
|1
|TradeDesk
|1
|SoFiTechnologies
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|-2.1K
|US500Cash
|27
|Crowdstrike
|-554
|USDCHF
|156
|Nvidia
|1.5K
|Apple
|402
|OILCash
|63
|Super Micro Computer
|-127
|Paypal
|-1.1K
|Microsoft
|233
|GER40Cash
|-84
|Siemens
|224
|Porsche
|-888
|AllianzAG
|-43
|OILMn-DEC21
|35
|AdvMicroDev
|306
|FRA40Cash
|-69
|Autodesk
|-595
|Broadcom
|76
|Dell
|-263
|Salesforce
|-399
|EURUSD
|53
|Leonardo
|338
|GER40-MAR22
|-84
|SAP
|135
|Robinhood
|216
|Uber
|112
|OILMn-NOV21
|12
|EURCHF
|-133
|COCOA-MAR22
|405
|Rheinmetall
|178
|NovoNordisk
|-101
|Micron
|176
|COCOA-MAR23
|170
|Taiwan-Semiconductor
|25
|GER30Cash
|58
|IBM
|20
|EURJPY
|-11
|USDJPY
|-169
|119
|CHFJPY
|5
|ASMLHolding
|-334
|AUDNZD
|-2
|EliLilly
|142
|UnitedHealth
|110
|OILMn-JAN23
|27
|AppliedMaterials
|141
|Starbucks
|-76
|US100Cash
|17
|SILVER
|51
|OILMn-JAN22
|-33
|BerkshireHathaway
|30
|MRG
|153
|Activision
|7
|Wacker
|-61
|EURCAD
|-2
|LamResearch
|-46
|Palantir
|14
|Generac
|116
|USDCNH
|3
|HK50Cash
|16
|Visa
|29
|Mondelez
|8
|DTE
|34
|AUDJPY
|11
|OILMn-FEB22
|75
|COCOA-MAY22
|10
|Korian
|-545
|GER40-SEP22
|30
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|36
|GBPAUD
|13
|AUDCHF
|15
|VIX-AUG23
|-3
|VIX-SEP23
|19
|VIX-AUG24
|12
|NGASCash
|-14
|XPDUSD
|71
|Hermes
|-57
|FAANGs_10
|35
|AI_INDX
|17
|Puma
|-65
|Thales
|13
|Shopify
|55
|Intel
|5
|Adidas
|17
|Marriott
|33
|CADJPY
|11
|DeutschPost
|-157
|AT&T
|-23
|Morphosys
|-20
|JP225Cash
|9
|Snap
|-481
|RWE
|7
|BMW
|16
|JacobsEngineering
|16
|GER40-JUN22
|40
|COCOA-JUL22
|37
|NZDCHF
|4
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|-1
|EURAUD
|-5
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|26
|OILMn-AUG23
|15
|Merck
|9
|OILMn-JAN24
|16
|US100-MAR24
|34
|BBBiotech
|-404
|US500-JUN24
|22
|25
|Coinbase
|32
|Arista
|5
|Carnival
|44
|WHEAT-JUL25
|33
|Datadog
|32
|SHELL
|20
|DeutschBank
|10
|Dominos
|2
|K&S
|20
|GBPCHF
|1
|Disney
|35
|PerkinElmer
|29
|UnionPacific
|12
|Vertex
|1
|US30-DEC21
|10
|AmericanWaterWorks
|5
|US30Cash
|11
|Amgen
|-38
|EURNOK
|-11
|HomeDepot
|29
|OILMn-APR22
|15
|Coca-Cola
|24
|Walgreens
|15
|US30-JUN22
|37
|US500-SEP22
|25
|EURPLN
|6
|COCOA-DEC22
|22
|FuchsPetrolub
|0
|US500-DEC22
|5
|US100-DEC22
|20
|Technogym
|1
|EURGBP
|7
|Tui
|-113
|US500-MAR23
|-18
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|-7
|NZDUSD
|0
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|4
|NZDCAD
|-5
|US500-JUN23
|-123
|Danaher
|43
|Oracle
|2
|PureStorage
|19
|VIX-OCT23
|5
|US500-DEC23
|4
|Nike
|-13
|OILMn-DEC23
|9
|PaloAltoNetworks
|29
|OILMn-FEB24
|7
|US500-MAR24
|7
|US100-JUN24
|39
|HannoverRe
|4
|Amazon
|1
|WHEAT-SEP24
|-3
|GER40-DEC24
|3
|Expedia
|43
|Crypto_10
|-1
|Adobe
|6
|Tesla
|23
|VIX-APR25
|21
|WHEAT-MAY25
|19
|Mercadolibre
|32
|UiPath
|10
|Sea
|55
|DTTelekom
|19
|E.ON
|3
|DollarTree
|0
|VIX-JUN25
|-8
|TradeDesk
|-269
|SoFiTechnologies
|2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|-170K
|US500Cash
|-456K
|Crowdstrike
|15K
|USDCHF
|-3.7K
|Nvidia
|89K
|Apple
|16K
|OILCash
|1.5K
|Super Micro Computer
|723
|Paypal
|-23K
|Microsoft
|12K
|GER40Cash
|100K
|Siemens
|5.3K
|Porsche
|-3.1K
|AllianzAG
|3.4K
|OILMn-DEC21
|357
|AdvMicroDev
|9.4K
|FRA40Cash
|41K
|Autodesk
|225
|Broadcom
|1.7K
|Dell
|-3.4K
|Salesforce
|-4.3K
|EURUSD
|7.5K
|Leonardo
|40K
|GER40-MAR22
|-107K
|SAP
|5.8K
|Robinhood
|3.8K
|Uber
|713
|OILMn-NOV21
|123
|EURCHF
|-10K
|COCOA-MAR22
|402
|Rheinmetall
|19K
|NovoNordisk
|-3.1K
|Micron
|3.5K
|COCOA-MAR23
|158
|Taiwan-Semiconductor
|1.3K
|GER30Cash
|53K
|IBM
|577
|EURJPY
|-1.3K
|USDJPY
|-5.3K
|2.8K
|CHFJPY
|684
|ASMLHolding
|-17K
|AUDNZD
|30
|EliLilly
|2.6K
|UnitedHealth
|10K
|OILMn-JAN23
|191
|AppliedMaterials
|1.3K
|Starbucks
|-395
|US100Cash
|20K
|SILVER
|1K
|OILMn-JAN22
|-332
|BerkshireHathaway
|4.5K
|MRG
|3.2K
|Activision
|1.1K
|Wacker
|-2.5K
|EURCAD
|-96
|LamResearch
|-1.4K
|Palantir
|967
|Generac
|3.3K
|USDCNH
|154
|HK50Cash
|1.4K
|Visa
|1.5K
|Mondelez
|189
|DTE
|700
|AUDJPY
|901
|OILMn-FEB22
|291
|COCOA-MAY22
|-183
|Korian
|-46K
|GER40-SEP22
|26K
|CADCHF
|-20
|AUDUSD
|1.2K
|GBPAUD
|475
|AUDCHF
|435
|VIX-AUG23
|20
|VIX-SEP23
|107
|VIX-AUG24
|392
|NGASCash
|476
|XPDUSD
|8.9K
|Hermes
|-118K
|FAANGs_10
|52K
|AI_INDX
|43K
|Puma
|-865
|Thales
|23K
|Shopify
|2K
|Intel
|47
|Adidas
|331
|Marriott
|576
|CADJPY
|668
|DeutschPost
|-11K
|AT&T
|-77
|Morphosys
|-439
|JP225Cash
|521
|Snap
|-4.3K
|RWE
|501
|BMW
|304
|JacobsEngineering
|-173
|GER40-JUN22
|35K
|COCOA-JUL22
|34
|NZDCHF
|107
|GBPNZD
|153
|GBPCAD
|-49
|EURAUD
|-238
|GBPUSD
|145
|GBPJPY
|820
|OILMn-AUG23
|144
|Merck
|691
|OILMn-JAN24
|145
|US100-MAR24
|19K
|BBBiotech
|-3.9K
|US500-JUN24
|11K
|2.3K
|Coinbase
|2.9K
|Arista
|247
|Carnival
|621
|WHEAT-JUL25
|805
|Datadog
|817
|SHELL
|257
|DeutschBank
|489
|Dominos
|24
|K&S
|42
|GBPCHF
|55
|Disney
|454
|PerkinElmer
|729
|UnionPacific
|659
|Vertex
|139
|US30-DEC21
|10K
|AmericanWaterWorks
|150
|US30Cash
|12K
|Amgen
|-459
|EURNOK
|-9K
|HomeDepot
|764
|OILMn-APR22
|141
|Coca-Cola
|234
|Walgreens
|153
|US30-JUN22
|35K
|US500-SEP22
|21K
|EURPLN
|-375
|COCOA-DEC22
|19
|FuchsPetrolub
|44
|US500-DEC22
|2.4K
|US100-DEC22
|19K
|Technogym
|246
|EURGBP
|534
|Tui
|-206
|US500-MAR23
|-5.6K
|USDCAD
|242
|AUDCAD
|-312
|NZDUSD
|-6
|EURNZD
|96
|NZDJPY
|170
|NZDCAD
|-170
|US500-JUN23
|-39K
|Danaher
|1.9K
|Oracle
|148
|PureStorage
|263
|VIX-OCT23
|89
|US500-DEC23
|3.7K
|Nike
|-114
|OILMn-DEC23
|82
|PaloAltoNetworks
|937
|OILMn-FEB24
|63
|US500-MAR24
|3.1K
|US100-JUN24
|36K
|HannoverRe
|709
|Amazon
|112
|WHEAT-SEP24
|-76
|GER40-DEC24
|3K
|Expedia
|1.1K
|Crypto_10
|260K
|Adobe
|1.3K
|Tesla
|5.5K
|VIX-APR25
|400
|WHEAT-MAY25
|460
|Mercadolibre
|5.1K
|UiPath
|107
|Sea
|1.4K
|DTTelekom
|2K
|E.ON
|251
|DollarTree
|20
|VIX-JUN25
|-189
|TradeDesk
|-6.3K
|SoFiTechnologies
|46
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +580.81 EUR
En kötü işlem: -1 370 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 509.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 607.59 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
XMTrading-MT5
|0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 29
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 10
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 5
RoboForex-ECN
|0.00 × 8
AppleMulti-Live
|0.00 × 3
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 181
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 14
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 29
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.07 × 28
ICMarkets-MT5
|0.13 × 686
Pepperstone-MT5-Live01
|0.19 × 250
PepperstoneUK-Live
|0.23 × 31
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.24 × 108
Alpari-MT5
|0.41 × 41
XM.COM-MT5
|0.53 × 127
XMGlobal-MT5
|0.90 × 2096
Binary.com-Server
|1.09 × 58
BCS5-Real
|1.56 × 9
PrutonGroup-Live
|1.63 × 8
OctaFX-Real
|1.73 × 67
Ava-Real 1-MT5
|1.78 × 9
AdmiralMarkets-Live
|2.03 × 187
Leverage of 30 is difficult to manage, so shares and USDCHF
