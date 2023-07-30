SegnaliSezioni
Chuas Financial Programming Ltd.

ChuasXM 511

Chuas Financial Programming Ltd.
0 recensioni
Affidabilità
220 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 22%
XM.COM-MT5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 250
Profit Trade:
1 013 (81.04%)
Loss Trade:
237 (18.96%)
Best Trade:
580.81 EUR
Worst Trade:
-1 370.11 EUR
Profitto lordo:
22 750.87 EUR (3 158 159 pips)
Perdita lorda:
-24 599.59 EUR (3 058 719 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (1 509.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 954.64 EUR (45)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
97.90%
Massimo carico di deposito:
110.74%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
41 giorni
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
882 (70.56%)
Short Trade:
368 (29.44%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.48 EUR
Profitto medio:
22.46 EUR
Perdita media:
-103.80 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-1 607.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 727.67 EUR (7)
Crescita mensile:
-4.04%
Previsione annuale:
-47.34%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 076.28 EUR
Massimale:
7 045.79 EUR (134.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.72% (7 045.79 EUR)
Per equità:
66.10% (8 238.01 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 136
US500Cash 135
Crowdstrike 93
USDCHF 68
Nvidia 65
Apple 44
OILCash 35
Super Micro Computer 28
Paypal 23
Microsoft 22
GER40Cash 21
Siemens 18
Porsche 16
AllianzAG 16
OILMn-DEC21 16
AdvMicroDev 15
FRA40Cash 13
Autodesk 12
Broadcom 12
Dell 12
Salesforce 11
EURUSD 11
Leonardo 11
GER40-MAR22 10
SAP 9
Robinhood 9
Uber 9
OILMn-NOV21 8
EURCHF 8
COCOA-MAR22 8
Rheinmetall 8
NovoNordisk 8
Micron 7
COCOA-MAR23 7
Taiwan-Semiconductor 7
GER30Cash 6
IBM 6
EURJPY 6
USDJPY 6
Google 6
CHFJPY 6
ASMLHolding 6
AUDNZD 5
EliLilly 5
UnitedHealth 5
OILMn-JAN23 5
AppliedMaterials 4
Starbucks 4
US100Cash 4
SILVER 4
OILMn-JAN22 4
BerkshireHathaway 4
MRG 4
Activision 4
Wacker 4
EURCAD 4
LamResearch 4
Palantir 4
Generac 4
USDCNH 3
HK50Cash 3
Visa 3
Mondelez 3
DTE 3
AUDJPY 3
OILMn-FEB22 3
COCOA-MAY22 3
Korian 3
GER40-SEP22 3
CADCHF 3
AUDUSD 3
GBPAUD 3
AUDCHF 3
VIX-AUG23 3
VIX-SEP23 3
VIX-AUG24 3
NGASCash 3
XPDUSD 3
Hermes 3
FAANGs_10 3
AI_INDX 3
Puma 3
Thales 3
Shopify 3
Intel 2
Adidas 2
Marriott 2
CADJPY 2
DeutschPost 2
AT&T 2
Morphosys 2
JP225Cash 2
Snap 2
RWE 2
BMW 2
JacobsEngineering 2
GER40-JUN22 2
COCOA-JUL22 2
NZDCHF 2
GBPNZD 2
GBPCAD 2
EURAUD 2
GBPUSD 2
GBPJPY 2
OILMn-AUG23 2
Merck 2
OILMn-JAN24 2
US100-MAR24 2
BBBiotech 2
US500-JUN24 2
Facebook 2
Coinbase 2
Arista 2
Carnival 2
WHEAT-JUL25 2
Datadog 2
SHELL 1
DeutschBank 1
Dominos 1
K&S 1
GBPCHF 1
Disney 1
PerkinElmer 1
UnionPacific 1
Vertex 1
US30-DEC21 1
AmericanWaterWorks 1
US30Cash 1
Amgen 1
EURNOK 1
HomeDepot 1
OILMn-APR22 1
Coca-Cola 1
Walgreens 1
US30-JUN22 1
US500-SEP22 1
EURPLN 1
COCOA-DEC22 1
FuchsPetrolub 1
US500-DEC22 1
US100-DEC22 1
Technogym 1
EURGBP 1
Tui 1
US500-MAR23 1
USDCAD 1
AUDCAD 1
NZDUSD 1
EURNZD 1
NZDJPY 1
NZDCAD 1
US500-JUN23 1
Danaher 1
Oracle 1
PureStorage 1
VIX-OCT23 1
US500-DEC23 1
Nike 1
OILMn-DEC23 1
PaloAltoNetworks 1
OILMn-FEB24 1
US500-MAR24 1
US100-JUN24 1
HannoverRe 1
Amazon 1
WHEAT-SEP24 1
GER40-DEC24 1
Expedia 1
Crypto_10 1
Adobe 1
Tesla 1
VIX-APR25 1
WHEAT-MAY25 1
Mercadolibre 1
UiPath 1
Sea 1
DTTelekom 1
E.ON 1
DollarTree 1
VIX-JUN25 1
TradeDesk 1
SoFiTechnologies 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -2.1K
US500Cash 27
Crowdstrike -554
USDCHF 156
Nvidia 1.5K
Apple 402
OILCash 63
Super Micro Computer -127
Paypal -1.1K
Microsoft 233
GER40Cash -84
Siemens 224
Porsche -888
AllianzAG -43
OILMn-DEC21 35
AdvMicroDev 306
FRA40Cash -69
Autodesk -595
Broadcom 76
Dell -263
Salesforce -399
EURUSD 53
Leonardo 338
GER40-MAR22 -84
SAP 135
Robinhood 216
Uber 112
OILMn-NOV21 12
EURCHF -133
COCOA-MAR22 405
Rheinmetall 178
NovoNordisk -101
Micron 176
COCOA-MAR23 170
Taiwan-Semiconductor 25
GER30Cash 58
IBM 20
EURJPY -11
USDJPY -169
Google 119
CHFJPY 5
ASMLHolding -334
AUDNZD -2
EliLilly 142
UnitedHealth 110
OILMn-JAN23 27
AppliedMaterials 141
Starbucks -76
US100Cash 17
SILVER 51
OILMn-JAN22 -33
BerkshireHathaway 30
MRG 153
Activision 7
Wacker -61
EURCAD -2
LamResearch -46
Palantir 14
Generac 116
USDCNH 3
HK50Cash 16
Visa 29
Mondelez 8
DTE 34
AUDJPY 11
OILMn-FEB22 75
COCOA-MAY22 10
Korian -545
GER40-SEP22 30
CADCHF 3
AUDUSD 36
GBPAUD 13
AUDCHF 15
VIX-AUG23 -3
VIX-SEP23 19
VIX-AUG24 12
NGASCash -14
XPDUSD 71
Hermes -57
FAANGs_10 35
AI_INDX 17
Puma -65
Thales 13
Shopify 55
Intel 5
Adidas 17
Marriott 33
CADJPY 11
DeutschPost -157
AT&T -23
Morphosys -20
JP225Cash 9
Snap -481
RWE 7
BMW 16
JacobsEngineering 16
GER40-JUN22 40
COCOA-JUL22 37
NZDCHF 4
GBPNZD 4
GBPCAD -1
EURAUD -5
GBPUSD 4
GBPJPY 26
OILMn-AUG23 15
Merck 9
OILMn-JAN24 16
US100-MAR24 34
BBBiotech -404
US500-JUN24 22
Facebook 25
Coinbase 32
Arista 5
Carnival 44
WHEAT-JUL25 33
Datadog 32
SHELL 20
DeutschBank 10
Dominos 2
K&S 20
GBPCHF 1
Disney 35
PerkinElmer 29
UnionPacific 12
Vertex 1
US30-DEC21 10
AmericanWaterWorks 5
US30Cash 11
Amgen -38
EURNOK -11
HomeDepot 29
OILMn-APR22 15
Coca-Cola 24
Walgreens 15
US30-JUN22 37
US500-SEP22 25
EURPLN 6
COCOA-DEC22 22
FuchsPetrolub 0
US500-DEC22 5
US100-DEC22 20
Technogym 1
EURGBP 7
Tui -113
US500-MAR23 -18
USDCAD 6
AUDCAD -7
NZDUSD 0
EURNZD 2
NZDJPY 4
NZDCAD -5
US500-JUN23 -123
Danaher 43
Oracle 2
PureStorage 19
VIX-OCT23 5
US500-DEC23 4
Nike -13
OILMn-DEC23 9
PaloAltoNetworks 29
OILMn-FEB24 7
US500-MAR24 7
US100-JUN24 39
HannoverRe 4
Amazon 1
WHEAT-SEP24 -3
GER40-DEC24 3
Expedia 43
Crypto_10 -1
Adobe 6
Tesla 23
VIX-APR25 21
WHEAT-MAY25 19
Mercadolibre 32
UiPath 10
Sea 55
DTTelekom 19
E.ON 3
DollarTree 0
VIX-JUN25 -8
TradeDesk -269
SoFiTechnologies 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -170K
US500Cash -456K
Crowdstrike 15K
USDCHF -3.7K
Nvidia 89K
Apple 16K
OILCash 1.5K
Super Micro Computer 723
Paypal -23K
Microsoft 12K
GER40Cash 100K
Siemens 5.3K
Porsche -3.1K
AllianzAG 3.4K
OILMn-DEC21 357
AdvMicroDev 9.4K
FRA40Cash 41K
Autodesk 225
Broadcom 1.7K
Dell -3.4K
Salesforce -4.3K
EURUSD 7.5K
Leonardo 40K
GER40-MAR22 -107K
SAP 5.8K
Robinhood 3.8K
Uber 713
OILMn-NOV21 123
EURCHF -10K
COCOA-MAR22 402
Rheinmetall 19K
NovoNordisk -3.1K
Micron 3.5K
COCOA-MAR23 158
Taiwan-Semiconductor 1.3K
GER30Cash 53K
IBM 577
EURJPY -1.3K
USDJPY -5.3K
Google 2.8K
CHFJPY 684
ASMLHolding -17K
AUDNZD 30
EliLilly 2.6K
UnitedHealth 10K
OILMn-JAN23 191
AppliedMaterials 1.3K
Starbucks -395
US100Cash 20K
SILVER 1K
OILMn-JAN22 -332
BerkshireHathaway 4.5K
MRG 3.2K
Activision 1.1K
Wacker -2.5K
EURCAD -96
LamResearch -1.4K
Palantir 967
Generac 3.3K
USDCNH 154
HK50Cash 1.4K
Visa 1.5K
Mondelez 189
DTE 700
AUDJPY 901
OILMn-FEB22 291
COCOA-MAY22 -183
Korian -46K
GER40-SEP22 26K
CADCHF -20
AUDUSD 1.2K
GBPAUD 475
AUDCHF 435
VIX-AUG23 20
VIX-SEP23 107
VIX-AUG24 392
NGASCash 476
XPDUSD 8.9K
Hermes -118K
FAANGs_10 52K
AI_INDX 43K
Puma -865
Thales 23K
Shopify 2K
Intel 47
Adidas 331
Marriott 576
CADJPY 668
DeutschPost -11K
AT&T -77
Morphosys -439
JP225Cash 521
Snap -4.3K
RWE 501
BMW 304
JacobsEngineering -173
GER40-JUN22 35K
COCOA-JUL22 34
NZDCHF 107
GBPNZD 153
GBPCAD -49
EURAUD -238
GBPUSD 145
GBPJPY 820
OILMn-AUG23 144
Merck 691
OILMn-JAN24 145
US100-MAR24 19K
BBBiotech -3.9K
US500-JUN24 11K
Facebook 2.3K
Coinbase 2.9K
Arista 247
Carnival 621
WHEAT-JUL25 805
Datadog 817
SHELL 257
DeutschBank 489
Dominos 24
K&S 42
GBPCHF 55
Disney 454
PerkinElmer 729
UnionPacific 659
Vertex 139
US30-DEC21 10K
AmericanWaterWorks 150
US30Cash 12K
Amgen -459
EURNOK -9K
HomeDepot 764
OILMn-APR22 141
Coca-Cola 234
Walgreens 153
US30-JUN22 35K
US500-SEP22 21K
EURPLN -375
COCOA-DEC22 19
FuchsPetrolub 44
US500-DEC22 2.4K
US100-DEC22 19K
Technogym 246
EURGBP 534
Tui -206
US500-MAR23 -5.6K
USDCAD 242
AUDCAD -312
NZDUSD -6
EURNZD 96
NZDJPY 170
NZDCAD -170
US500-JUN23 -39K
Danaher 1.9K
Oracle 148
PureStorage 263
VIX-OCT23 89
US500-DEC23 3.7K
Nike -114
OILMn-DEC23 82
PaloAltoNetworks 937
OILMn-FEB24 63
US500-MAR24 3.1K
US100-JUN24 36K
HannoverRe 709
Amazon 112
WHEAT-SEP24 -76
GER40-DEC24 3K
Expedia 1.1K
Crypto_10 260K
Adobe 1.3K
Tesla 5.5K
VIX-APR25 400
WHEAT-MAY25 460
Mercadolibre 5.1K
UiPath 107
Sea 1.4K
DTTelekom 2K
E.ON 251
DollarTree 20
VIX-JUN25 -189
TradeDesk -6.3K
SoFiTechnologies 46
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +580.81 EUR
Worst Trade: -1 370 EUR
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 509.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 607.59 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 29
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 10
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 8
AppleMulti-Live
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 181
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 14
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 29
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.07 × 28
ICMarkets-MT5
0.13 × 686
Pepperstone-MT5-Live01
0.19 × 250
PepperstoneUK-Live
0.23 × 31
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.24 × 108
Alpari-MT5
0.41 × 41
XM.COM-MT5
0.53 × 127
XMGlobal-MT5
0.90 × 2096
Binary.com-Server
1.09 × 58
BCS5-Real
1.56 × 9
PrutonGroup-Live
1.63 × 8
OctaFX-Real
1.73 × 67
Ava-Real 1-MT5
1.78 × 9
AdmiralMarkets-Live
2.03 × 187
10 più
Leverage of 30 is difficult to manage, so shares and USDCHF
Non ci sono recensioni
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 11:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 12:57
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.30 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.06 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.28 18:46
No swaps are charged on the signal account
2024.07.29 16:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.15 18:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.15 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.15 00:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.01 16:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.28 00:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.06.27 19:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ChuasXM 511
30USD al mese
22%
0
0
USD
6.9K
EUR
220
3%
1 250
81%
98%
0.92
-1.48
EUR
66%
1:30
Copia

