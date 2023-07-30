- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 250
Profit Trade:
1 013 (81.04%)
Loss Trade:
237 (18.96%)
Best Trade:
580.81 EUR
Worst Trade:
-1 370.11 EUR
Profitto lordo:
22 750.87 EUR (3 158 159 pips)
Perdita lorda:
-24 599.59 EUR (3 058 719 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (1 509.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 954.64 EUR (45)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
97.90%
Massimo carico di deposito:
110.74%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
41 giorni
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
882 (70.56%)
Short Trade:
368 (29.44%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.48 EUR
Profitto medio:
22.46 EUR
Perdita media:
-103.80 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-1 607.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 727.67 EUR (7)
Crescita mensile:
-4.04%
Previsione annuale:
-47.34%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 076.28 EUR
Massimale:
7 045.79 EUR (134.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.72% (7 045.79 EUR)
Per equità:
66.10% (8 238.01 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|136
|US500Cash
|135
|Crowdstrike
|93
|USDCHF
|68
|Nvidia
|65
|Apple
|44
|OILCash
|35
|Super Micro Computer
|28
|Paypal
|23
|Microsoft
|22
|GER40Cash
|21
|Siemens
|18
|Porsche
|16
|AllianzAG
|16
|OILMn-DEC21
|16
|AdvMicroDev
|15
|FRA40Cash
|13
|Autodesk
|12
|Broadcom
|12
|Dell
|12
|Salesforce
|11
|EURUSD
|11
|Leonardo
|11
|GER40-MAR22
|10
|SAP
|9
|Robinhood
|9
|Uber
|9
|OILMn-NOV21
|8
|EURCHF
|8
|COCOA-MAR22
|8
|Rheinmetall
|8
|NovoNordisk
|8
|Micron
|7
|COCOA-MAR23
|7
|Taiwan-Semiconductor
|7
|GER30Cash
|6
|IBM
|6
|EURJPY
|6
|USDJPY
|6
|6
|CHFJPY
|6
|ASMLHolding
|6
|AUDNZD
|5
|EliLilly
|5
|UnitedHealth
|5
|OILMn-JAN23
|5
|AppliedMaterials
|4
|Starbucks
|4
|US100Cash
|4
|SILVER
|4
|OILMn-JAN22
|4
|BerkshireHathaway
|4
|MRG
|4
|Activision
|4
|Wacker
|4
|EURCAD
|4
|LamResearch
|4
|Palantir
|4
|Generac
|4
|USDCNH
|3
|HK50Cash
|3
|Visa
|3
|Mondelez
|3
|DTE
|3
|AUDJPY
|3
|OILMn-FEB22
|3
|COCOA-MAY22
|3
|Korian
|3
|GER40-SEP22
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|3
|AUDCHF
|3
|VIX-AUG23
|3
|VIX-SEP23
|3
|VIX-AUG24
|3
|NGASCash
|3
|XPDUSD
|3
|Hermes
|3
|FAANGs_10
|3
|AI_INDX
|3
|Puma
|3
|Thales
|3
|Shopify
|3
|Intel
|2
|Adidas
|2
|Marriott
|2
|CADJPY
|2
|DeutschPost
|2
|AT&T
|2
|Morphosys
|2
|JP225Cash
|2
|Snap
|2
|RWE
|2
|BMW
|2
|JacobsEngineering
|2
|GER40-JUN22
|2
|COCOA-JUL22
|2
|NZDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|2
|GBPJPY
|2
|OILMn-AUG23
|2
|Merck
|2
|OILMn-JAN24
|2
|US100-MAR24
|2
|BBBiotech
|2
|US500-JUN24
|2
|2
|Coinbase
|2
|Arista
|2
|Carnival
|2
|WHEAT-JUL25
|2
|Datadog
|2
|SHELL
|1
|DeutschBank
|1
|Dominos
|1
|K&S
|1
|GBPCHF
|1
|Disney
|1
|PerkinElmer
|1
|UnionPacific
|1
|Vertex
|1
|US30-DEC21
|1
|AmericanWaterWorks
|1
|US30Cash
|1
|Amgen
|1
|EURNOK
|1
|HomeDepot
|1
|OILMn-APR22
|1
|Coca-Cola
|1
|Walgreens
|1
|US30-JUN22
|1
|US500-SEP22
|1
|EURPLN
|1
|COCOA-DEC22
|1
|FuchsPetrolub
|1
|US500-DEC22
|1
|US100-DEC22
|1
|Technogym
|1
|EURGBP
|1
|Tui
|1
|US500-MAR23
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|US500-JUN23
|1
|Danaher
|1
|Oracle
|1
|PureStorage
|1
|VIX-OCT23
|1
|US500-DEC23
|1
|Nike
|1
|OILMn-DEC23
|1
|PaloAltoNetworks
|1
|OILMn-FEB24
|1
|US500-MAR24
|1
|US100-JUN24
|1
|HannoverRe
|1
|Amazon
|1
|WHEAT-SEP24
|1
|GER40-DEC24
|1
|Expedia
|1
|Crypto_10
|1
|Adobe
|1
|Tesla
|1
|VIX-APR25
|1
|WHEAT-MAY25
|1
|Mercadolibre
|1
|UiPath
|1
|Sea
|1
|DTTelekom
|1
|E.ON
|1
|DollarTree
|1
|VIX-JUN25
|1
|TradeDesk
|1
|SoFiTechnologies
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-2.1K
|US500Cash
|27
|Crowdstrike
|-554
|USDCHF
|156
|Nvidia
|1.5K
|Apple
|402
|OILCash
|63
|Super Micro Computer
|-127
|Paypal
|-1.1K
|Microsoft
|233
|GER40Cash
|-84
|Siemens
|224
|Porsche
|-888
|AllianzAG
|-43
|OILMn-DEC21
|35
|AdvMicroDev
|306
|FRA40Cash
|-69
|Autodesk
|-595
|Broadcom
|76
|Dell
|-263
|Salesforce
|-399
|EURUSD
|53
|Leonardo
|338
|GER40-MAR22
|-84
|SAP
|135
|Robinhood
|216
|Uber
|112
|OILMn-NOV21
|12
|EURCHF
|-133
|COCOA-MAR22
|405
|Rheinmetall
|178
|NovoNordisk
|-101
|Micron
|176
|COCOA-MAR23
|170
|Taiwan-Semiconductor
|25
|GER30Cash
|58
|IBM
|20
|EURJPY
|-11
|USDJPY
|-169
|119
|CHFJPY
|5
|ASMLHolding
|-334
|AUDNZD
|-2
|EliLilly
|142
|UnitedHealth
|110
|OILMn-JAN23
|27
|AppliedMaterials
|141
|Starbucks
|-76
|US100Cash
|17
|SILVER
|51
|OILMn-JAN22
|-33
|BerkshireHathaway
|30
|MRG
|153
|Activision
|7
|Wacker
|-61
|EURCAD
|-2
|LamResearch
|-46
|Palantir
|14
|Generac
|116
|USDCNH
|3
|HK50Cash
|16
|Visa
|29
|Mondelez
|8
|DTE
|34
|AUDJPY
|11
|OILMn-FEB22
|75
|COCOA-MAY22
|10
|Korian
|-545
|GER40-SEP22
|30
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|36
|GBPAUD
|13
|AUDCHF
|15
|VIX-AUG23
|-3
|VIX-SEP23
|19
|VIX-AUG24
|12
|NGASCash
|-14
|XPDUSD
|71
|Hermes
|-57
|FAANGs_10
|35
|AI_INDX
|17
|Puma
|-65
|Thales
|13
|Shopify
|55
|Intel
|5
|Adidas
|17
|Marriott
|33
|CADJPY
|11
|DeutschPost
|-157
|AT&T
|-23
|Morphosys
|-20
|JP225Cash
|9
|Snap
|-481
|RWE
|7
|BMW
|16
|JacobsEngineering
|16
|GER40-JUN22
|40
|COCOA-JUL22
|37
|NZDCHF
|4
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|-1
|EURAUD
|-5
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|26
|OILMn-AUG23
|15
|Merck
|9
|OILMn-JAN24
|16
|US100-MAR24
|34
|BBBiotech
|-404
|US500-JUN24
|22
|25
|Coinbase
|32
|Arista
|5
|Carnival
|44
|WHEAT-JUL25
|33
|Datadog
|32
|SHELL
|20
|DeutschBank
|10
|Dominos
|2
|K&S
|20
|GBPCHF
|1
|Disney
|35
|PerkinElmer
|29
|UnionPacific
|12
|Vertex
|1
|US30-DEC21
|10
|AmericanWaterWorks
|5
|US30Cash
|11
|Amgen
|-38
|EURNOK
|-11
|HomeDepot
|29
|OILMn-APR22
|15
|Coca-Cola
|24
|Walgreens
|15
|US30-JUN22
|37
|US500-SEP22
|25
|EURPLN
|6
|COCOA-DEC22
|22
|FuchsPetrolub
|0
|US500-DEC22
|5
|US100-DEC22
|20
|Technogym
|1
|EURGBP
|7
|Tui
|-113
|US500-MAR23
|-18
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|-7
|NZDUSD
|0
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|4
|NZDCAD
|-5
|US500-JUN23
|-123
|Danaher
|43
|Oracle
|2
|PureStorage
|19
|VIX-OCT23
|5
|US500-DEC23
|4
|Nike
|-13
|OILMn-DEC23
|9
|PaloAltoNetworks
|29
|OILMn-FEB24
|7
|US500-MAR24
|7
|US100-JUN24
|39
|HannoverRe
|4
|Amazon
|1
|WHEAT-SEP24
|-3
|GER40-DEC24
|3
|Expedia
|43
|Crypto_10
|-1
|Adobe
|6
|Tesla
|23
|VIX-APR25
|21
|WHEAT-MAY25
|19
|Mercadolibre
|32
|UiPath
|10
|Sea
|55
|DTTelekom
|19
|E.ON
|3
|DollarTree
|0
|VIX-JUN25
|-8
|TradeDesk
|-269
|SoFiTechnologies
|2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-170K
|US500Cash
|-456K
|Crowdstrike
|15K
|USDCHF
|-3.7K
|Nvidia
|89K
|Apple
|16K
|OILCash
|1.5K
|Super Micro Computer
|723
|Paypal
|-23K
|Microsoft
|12K
|GER40Cash
|100K
|Siemens
|5.3K
|Porsche
|-3.1K
|AllianzAG
|3.4K
|OILMn-DEC21
|357
|AdvMicroDev
|9.4K
|FRA40Cash
|41K
|Autodesk
|225
|Broadcom
|1.7K
|Dell
|-3.4K
|Salesforce
|-4.3K
|EURUSD
|7.5K
|Leonardo
|40K
|GER40-MAR22
|-107K
|SAP
|5.8K
|Robinhood
|3.8K
|Uber
|713
|OILMn-NOV21
|123
|EURCHF
|-10K
|COCOA-MAR22
|402
|Rheinmetall
|19K
|NovoNordisk
|-3.1K
|Micron
|3.5K
|COCOA-MAR23
|158
|Taiwan-Semiconductor
|1.3K
|GER30Cash
|53K
|IBM
|577
|EURJPY
|-1.3K
|USDJPY
|-5.3K
|2.8K
|CHFJPY
|684
|ASMLHolding
|-17K
|AUDNZD
|30
|EliLilly
|2.6K
|UnitedHealth
|10K
|OILMn-JAN23
|191
|AppliedMaterials
|1.3K
|Starbucks
|-395
|US100Cash
|20K
|SILVER
|1K
|OILMn-JAN22
|-332
|BerkshireHathaway
|4.5K
|MRG
|3.2K
|Activision
|1.1K
|Wacker
|-2.5K
|EURCAD
|-96
|LamResearch
|-1.4K
|Palantir
|967
|Generac
|3.3K
|USDCNH
|154
|HK50Cash
|1.4K
|Visa
|1.5K
|Mondelez
|189
|DTE
|700
|AUDJPY
|901
|OILMn-FEB22
|291
|COCOA-MAY22
|-183
|Korian
|-46K
|GER40-SEP22
|26K
|CADCHF
|-20
|AUDUSD
|1.2K
|GBPAUD
|475
|AUDCHF
|435
|VIX-AUG23
|20
|VIX-SEP23
|107
|VIX-AUG24
|392
|NGASCash
|476
|XPDUSD
|8.9K
|Hermes
|-118K
|FAANGs_10
|52K
|AI_INDX
|43K
|Puma
|-865
|Thales
|23K
|Shopify
|2K
|Intel
|47
|Adidas
|331
|Marriott
|576
|CADJPY
|668
|DeutschPost
|-11K
|AT&T
|-77
|Morphosys
|-439
|JP225Cash
|521
|Snap
|-4.3K
|RWE
|501
|BMW
|304
|JacobsEngineering
|-173
|GER40-JUN22
|35K
|COCOA-JUL22
|34
|NZDCHF
|107
|GBPNZD
|153
|GBPCAD
|-49
|EURAUD
|-238
|GBPUSD
|145
|GBPJPY
|820
|OILMn-AUG23
|144
|Merck
|691
|OILMn-JAN24
|145
|US100-MAR24
|19K
|BBBiotech
|-3.9K
|US500-JUN24
|11K
|2.3K
|Coinbase
|2.9K
|Arista
|247
|Carnival
|621
|WHEAT-JUL25
|805
|Datadog
|817
|SHELL
|257
|DeutschBank
|489
|Dominos
|24
|K&S
|42
|GBPCHF
|55
|Disney
|454
|PerkinElmer
|729
|UnionPacific
|659
|Vertex
|139
|US30-DEC21
|10K
|AmericanWaterWorks
|150
|US30Cash
|12K
|Amgen
|-459
|EURNOK
|-9K
|HomeDepot
|764
|OILMn-APR22
|141
|Coca-Cola
|234
|Walgreens
|153
|US30-JUN22
|35K
|US500-SEP22
|21K
|EURPLN
|-375
|COCOA-DEC22
|19
|FuchsPetrolub
|44
|US500-DEC22
|2.4K
|US100-DEC22
|19K
|Technogym
|246
|EURGBP
|534
|Tui
|-206
|US500-MAR23
|-5.6K
|USDCAD
|242
|AUDCAD
|-312
|NZDUSD
|-6
|EURNZD
|96
|NZDJPY
|170
|NZDCAD
|-170
|US500-JUN23
|-39K
|Danaher
|1.9K
|Oracle
|148
|PureStorage
|263
|VIX-OCT23
|89
|US500-DEC23
|3.7K
|Nike
|-114
|OILMn-DEC23
|82
|PaloAltoNetworks
|937
|OILMn-FEB24
|63
|US500-MAR24
|3.1K
|US100-JUN24
|36K
|HannoverRe
|709
|Amazon
|112
|WHEAT-SEP24
|-76
|GER40-DEC24
|3K
|Expedia
|1.1K
|Crypto_10
|260K
|Adobe
|1.3K
|Tesla
|5.5K
|VIX-APR25
|400
|WHEAT-MAY25
|460
|Mercadolibre
|5.1K
|UiPath
|107
|Sea
|1.4K
|DTTelekom
|2K
|E.ON
|251
|DollarTree
|20
|VIX-JUN25
|-189
|TradeDesk
|-6.3K
|SoFiTechnologies
|46
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +580.81 EUR
Worst Trade: -1 370 EUR
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 509.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 607.59 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMTrading-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 29
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 10
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 8
|
AppleMulti-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 181
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 29
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.07 × 28
|
ICMarkets-MT5
|0.13 × 686
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.19 × 250
|
PepperstoneUK-Live
|0.23 × 31
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.24 × 108
|
Alpari-MT5
|0.41 × 41
|
XM.COM-MT5
|0.53 × 127
|
XMGlobal-MT5
|0.90 × 2096
|
Binary.com-Server
|1.09 × 58
|
BCS5-Real
|1.56 × 9
|
PrutonGroup-Live
|1.63 × 8
|
OctaFX-Real
|1.73 × 67
|
Ava-Real 1-MT5
|1.78 × 9
|
AdmiralMarkets-Live
|2.03 × 187
10 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Leverage of 30 is difficult to manage, so shares and USDCHF
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
6.9K
EUR
EUR
220
3%
1 250
81%
98%
0.92
-1.48
EUR
EUR
66%
1:30