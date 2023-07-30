- Croissance
Trades:
1 250
Bénéfice trades:
1 013 (81.04%)
Perte trades:
237 (18.96%)
Meilleure transaction:
580.81 EUR
Pire transaction:
-1 370.11 EUR
Bénéfice brut:
22 750.87 EUR (3 158 159 pips)
Perte brute:
-24 599.59 EUR (3 058 719 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (1 509.11 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 954.64 EUR (45)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
97.90%
Charge de dépôt maximale:
110.74%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
41 jours
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
882 (70.56%)
Courts trades:
368 (29.44%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-1.48 EUR
Bénéfice moyen:
22.46 EUR
Perte moyenne:
-103.80 EUR
Pertes consécutives maximales:
22 (-1 607.59 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 727.67 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-4.04%
Prévision annuelle:
-47.34%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 076.28 EUR
Maximal:
7 045.79 EUR (134.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.72% (7 045.79 EUR)
Par fonds propres:
66.10% (8 238.01 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|136
|US500Cash
|135
|Crowdstrike
|93
|USDCHF
|68
|Nvidia
|65
|Apple
|44
|OILCash
|35
|Super Micro Computer
|28
|Paypal
|23
|Microsoft
|22
|GER40Cash
|21
|Siemens
|18
|Porsche
|16
|AllianzAG
|16
|OILMn-DEC21
|16
|AdvMicroDev
|15
|FRA40Cash
|13
|Autodesk
|12
|Broadcom
|12
|Dell
|12
|Salesforce
|11
|EURUSD
|11
|Leonardo
|11
|GER40-MAR22
|10
|SAP
|9
|Robinhood
|9
|Uber
|9
|OILMn-NOV21
|8
|EURCHF
|8
|COCOA-MAR22
|8
|Rheinmetall
|8
|NovoNordisk
|8
|Micron
|7
|COCOA-MAR23
|7
|Taiwan-Semiconductor
|7
|GER30Cash
|6
|IBM
|6
|EURJPY
|6
|USDJPY
|6
|6
|CHFJPY
|6
|ASMLHolding
|6
|AUDNZD
|5
|EliLilly
|5
|UnitedHealth
|5
|OILMn-JAN23
|5
|AppliedMaterials
|4
|Starbucks
|4
|US100Cash
|4
|SILVER
|4
|OILMn-JAN22
|4
|BerkshireHathaway
|4
|MRG
|4
|Activision
|4
|Wacker
|4
|EURCAD
|4
|LamResearch
|4
|Palantir
|4
|Generac
|4
|USDCNH
|3
|HK50Cash
|3
|Visa
|3
|Mondelez
|3
|DTE
|3
|AUDJPY
|3
|OILMn-FEB22
|3
|COCOA-MAY22
|3
|Korian
|3
|GER40-SEP22
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|3
|AUDCHF
|3
|VIX-AUG23
|3
|VIX-SEP23
|3
|VIX-AUG24
|3
|NGASCash
|3
|XPDUSD
|3
|Hermes
|3
|FAANGs_10
|3
|AI_INDX
|3
|Puma
|3
|Thales
|3
|Shopify
|3
|Intel
|2
|Adidas
|2
|Marriott
|2
|CADJPY
|2
|DeutschPost
|2
|AT&T
|2
|Morphosys
|2
|JP225Cash
|2
|Snap
|2
|RWE
|2
|BMW
|2
|JacobsEngineering
|2
|GER40-JUN22
|2
|COCOA-JUL22
|2
|NZDCHF
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|2
|GBPJPY
|2
|OILMn-AUG23
|2
|Merck
|2
|OILMn-JAN24
|2
|US100-MAR24
|2
|BBBiotech
|2
|US500-JUN24
|2
|2
|Coinbase
|2
|Arista
|2
|Carnival
|2
|WHEAT-JUL25
|2
|Datadog
|2
|SHELL
|1
|DeutschBank
|1
|Dominos
|1
|K&S
|1
|GBPCHF
|1
|Disney
|1
|PerkinElmer
|1
|UnionPacific
|1
|Vertex
|1
|US30-DEC21
|1
|AmericanWaterWorks
|1
|US30Cash
|1
|Amgen
|1
|EURNOK
|1
|HomeDepot
|1
|OILMn-APR22
|1
|Coca-Cola
|1
|Walgreens
|1
|US30-JUN22
|1
|US500-SEP22
|1
|EURPLN
|1
|COCOA-DEC22
|1
|FuchsPetrolub
|1
|US500-DEC22
|1
|US100-DEC22
|1
|Technogym
|1
|EURGBP
|1
|Tui
|1
|US500-MAR23
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|US500-JUN23
|1
|Danaher
|1
|Oracle
|1
|PureStorage
|1
|VIX-OCT23
|1
|US500-DEC23
|1
|Nike
|1
|OILMn-DEC23
|1
|PaloAltoNetworks
|1
|OILMn-FEB24
|1
|US500-MAR24
|1
|US100-JUN24
|1
|HannoverRe
|1
|Amazon
|1
|WHEAT-SEP24
|1
|GER40-DEC24
|1
|Expedia
|1
|Crypto_10
|1
|Adobe
|1
|Tesla
|1
|VIX-APR25
|1
|WHEAT-MAY25
|1
|Mercadolibre
|1
|UiPath
|1
|Sea
|1
|DTTelekom
|1
|E.ON
|1
|DollarTree
|1
|VIX-JUN25
|1
|TradeDesk
|1
|SoFiTechnologies
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|-2.1K
|US500Cash
|27
|Crowdstrike
|-554
|USDCHF
|156
|Nvidia
|1.5K
|Apple
|402
|OILCash
|63
|Super Micro Computer
|-127
|Paypal
|-1.1K
|Microsoft
|233
|GER40Cash
|-84
|Siemens
|224
|Porsche
|-888
|AllianzAG
|-43
|OILMn-DEC21
|35
|AdvMicroDev
|306
|FRA40Cash
|-69
|Autodesk
|-595
|Broadcom
|76
|Dell
|-263
|Salesforce
|-399
|EURUSD
|53
|Leonardo
|338
|GER40-MAR22
|-84
|SAP
|135
|Robinhood
|216
|Uber
|112
|OILMn-NOV21
|12
|EURCHF
|-133
|COCOA-MAR22
|405
|Rheinmetall
|178
|NovoNordisk
|-101
|Micron
|176
|COCOA-MAR23
|170
|Taiwan-Semiconductor
|25
|GER30Cash
|58
|IBM
|20
|EURJPY
|-11
|USDJPY
|-169
|119
|CHFJPY
|5
|ASMLHolding
|-334
|AUDNZD
|-2
|EliLilly
|142
|UnitedHealth
|110
|OILMn-JAN23
|27
|AppliedMaterials
|141
|Starbucks
|-76
|US100Cash
|17
|SILVER
|51
|OILMn-JAN22
|-33
|BerkshireHathaway
|30
|MRG
|153
|Activision
|7
|Wacker
|-61
|EURCAD
|-2
|LamResearch
|-46
|Palantir
|14
|Generac
|116
|USDCNH
|3
|HK50Cash
|16
|Visa
|29
|Mondelez
|8
|DTE
|34
|AUDJPY
|11
|OILMn-FEB22
|75
|COCOA-MAY22
|10
|Korian
|-545
|GER40-SEP22
|30
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|36
|GBPAUD
|13
|AUDCHF
|15
|VIX-AUG23
|-3
|VIX-SEP23
|19
|VIX-AUG24
|12
|NGASCash
|-14
|XPDUSD
|71
|Hermes
|-57
|FAANGs_10
|35
|AI_INDX
|17
|Puma
|-65
|Thales
|13
|Shopify
|55
|Intel
|5
|Adidas
|17
|Marriott
|33
|CADJPY
|11
|DeutschPost
|-157
|AT&T
|-23
|Morphosys
|-20
|JP225Cash
|9
|Snap
|-481
|RWE
|7
|BMW
|16
|JacobsEngineering
|16
|GER40-JUN22
|40
|COCOA-JUL22
|37
|NZDCHF
|4
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|-1
|EURAUD
|-5
|GBPUSD
|4
|GBPJPY
|26
|OILMn-AUG23
|15
|Merck
|9
|OILMn-JAN24
|16
|US100-MAR24
|34
|BBBiotech
|-404
|US500-JUN24
|22
|25
|Coinbase
|32
|Arista
|5
|Carnival
|44
|WHEAT-JUL25
|33
|Datadog
|32
|SHELL
|20
|DeutschBank
|10
|Dominos
|2
|K&S
|20
|GBPCHF
|1
|Disney
|35
|PerkinElmer
|29
|UnionPacific
|12
|Vertex
|1
|US30-DEC21
|10
|AmericanWaterWorks
|5
|US30Cash
|11
|Amgen
|-38
|EURNOK
|-11
|HomeDepot
|29
|OILMn-APR22
|15
|Coca-Cola
|24
|Walgreens
|15
|US30-JUN22
|37
|US500-SEP22
|25
|EURPLN
|6
|COCOA-DEC22
|22
|FuchsPetrolub
|0
|US500-DEC22
|5
|US100-DEC22
|20
|Technogym
|1
|EURGBP
|7
|Tui
|-113
|US500-MAR23
|-18
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|-7
|NZDUSD
|0
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|4
|NZDCAD
|-5
|US500-JUN23
|-123
|Danaher
|43
|Oracle
|2
|PureStorage
|19
|VIX-OCT23
|5
|US500-DEC23
|4
|Nike
|-13
|OILMn-DEC23
|9
|PaloAltoNetworks
|29
|OILMn-FEB24
|7
|US500-MAR24
|7
|US100-JUN24
|39
|HannoverRe
|4
|Amazon
|1
|WHEAT-SEP24
|-3
|GER40-DEC24
|3
|Expedia
|43
|Crypto_10
|-1
|Adobe
|6
|Tesla
|23
|VIX-APR25
|21
|WHEAT-MAY25
|19
|Mercadolibre
|32
|UiPath
|10
|Sea
|55
|DTTelekom
|19
|E.ON
|3
|DollarTree
|0
|VIX-JUN25
|-8
|TradeDesk
|-269
|SoFiTechnologies
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|-170K
|US500Cash
|-456K
|Crowdstrike
|15K
|USDCHF
|-3.7K
|Nvidia
|89K
|Apple
|16K
|OILCash
|1.5K
|Super Micro Computer
|723
|Paypal
|-23K
|Microsoft
|12K
|GER40Cash
|100K
|Siemens
|5.3K
|Porsche
|-3.1K
|AllianzAG
|3.4K
|OILMn-DEC21
|357
|AdvMicroDev
|9.4K
|FRA40Cash
|41K
|Autodesk
|225
|Broadcom
|1.7K
|Dell
|-3.4K
|Salesforce
|-4.3K
|EURUSD
|7.5K
|Leonardo
|40K
|GER40-MAR22
|-107K
|SAP
|5.8K
|Robinhood
|3.8K
|Uber
|713
|OILMn-NOV21
|123
|EURCHF
|-10K
|COCOA-MAR22
|402
|Rheinmetall
|19K
|NovoNordisk
|-3.1K
|Micron
|3.5K
|COCOA-MAR23
|158
|Taiwan-Semiconductor
|1.3K
|GER30Cash
|53K
|IBM
|577
|EURJPY
|-1.3K
|USDJPY
|-5.3K
|2.8K
|CHFJPY
|684
|ASMLHolding
|-17K
|AUDNZD
|30
|EliLilly
|2.6K
|UnitedHealth
|10K
|OILMn-JAN23
|191
|AppliedMaterials
|1.3K
|Starbucks
|-395
|US100Cash
|20K
|SILVER
|1K
|OILMn-JAN22
|-332
|BerkshireHathaway
|4.5K
|MRG
|3.2K
|Activision
|1.1K
|Wacker
|-2.5K
|EURCAD
|-96
|LamResearch
|-1.4K
|Palantir
|967
|Generac
|3.3K
|USDCNH
|154
|HK50Cash
|1.4K
|Visa
|1.5K
|Mondelez
|189
|DTE
|700
|AUDJPY
|901
|OILMn-FEB22
|291
|COCOA-MAY22
|-183
|Korian
|-46K
|GER40-SEP22
|26K
|CADCHF
|-20
|AUDUSD
|1.2K
|GBPAUD
|475
|AUDCHF
|435
|VIX-AUG23
|20
|VIX-SEP23
|107
|VIX-AUG24
|392
|NGASCash
|476
|XPDUSD
|8.9K
|Hermes
|-118K
|FAANGs_10
|52K
|AI_INDX
|43K
|Puma
|-865
|Thales
|23K
|Shopify
|2K
|Intel
|47
|Adidas
|331
|Marriott
|576
|CADJPY
|668
|DeutschPost
|-11K
|AT&T
|-77
|Morphosys
|-439
|JP225Cash
|521
|Snap
|-4.3K
|RWE
|501
|BMW
|304
|JacobsEngineering
|-173
|GER40-JUN22
|35K
|COCOA-JUL22
|34
|NZDCHF
|107
|GBPNZD
|153
|GBPCAD
|-49
|EURAUD
|-238
|GBPUSD
|145
|GBPJPY
|820
|OILMn-AUG23
|144
|Merck
|691
|OILMn-JAN24
|145
|US100-MAR24
|19K
|BBBiotech
|-3.9K
|US500-JUN24
|11K
|2.3K
|Coinbase
|2.9K
|Arista
|247
|Carnival
|621
|WHEAT-JUL25
|805
|Datadog
|817
|SHELL
|257
|DeutschBank
|489
|Dominos
|24
|K&S
|42
|GBPCHF
|55
|Disney
|454
|PerkinElmer
|729
|UnionPacific
|659
|Vertex
|139
|US30-DEC21
|10K
|AmericanWaterWorks
|150
|US30Cash
|12K
|Amgen
|-459
|EURNOK
|-9K
|HomeDepot
|764
|OILMn-APR22
|141
|Coca-Cola
|234
|Walgreens
|153
|US30-JUN22
|35K
|US500-SEP22
|21K
|EURPLN
|-375
|COCOA-DEC22
|19
|FuchsPetrolub
|44
|US500-DEC22
|2.4K
|US100-DEC22
|19K
|Technogym
|246
|EURGBP
|534
|Tui
|-206
|US500-MAR23
|-5.6K
|USDCAD
|242
|AUDCAD
|-312
|NZDUSD
|-6
|EURNZD
|96
|NZDJPY
|170
|NZDCAD
|-170
|US500-JUN23
|-39K
|Danaher
|1.9K
|Oracle
|148
|PureStorage
|263
|VIX-OCT23
|89
|US500-DEC23
|3.7K
|Nike
|-114
|OILMn-DEC23
|82
|PaloAltoNetworks
|937
|OILMn-FEB24
|63
|US500-MAR24
|3.1K
|US100-JUN24
|36K
|HannoverRe
|709
|Amazon
|112
|WHEAT-SEP24
|-76
|GER40-DEC24
|3K
|Expedia
|1.1K
|Crypto_10
|260K
|Adobe
|1.3K
|Tesla
|5.5K
|VIX-APR25
|400
|WHEAT-MAY25
|460
|Mercadolibre
|5.1K
|UiPath
|107
|Sea
|1.4K
|DTTelekom
|2K
|E.ON
|251
|DollarTree
|20
|VIX-JUN25
|-189
|TradeDesk
|-6.3K
|SoFiTechnologies
|46
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +580.81 EUR
Pire transaction: -1 370 EUR
Gains consécutifs maximales: 45
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 509.11 EUR
Perte consécutive maximale: -1 607.59 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
XMTrading-MT5
|0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 29
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 10
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 5
RoboForex-ECN
|0.00 × 8
AppleMulti-Live
|0.00 × 3
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 181
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 14
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 29
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.07 × 28
ICMarkets-MT5
|0.13 × 686
Pepperstone-MT5-Live01
|0.19 × 250
PepperstoneUK-Live
|0.23 × 31
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.24 × 108
Alpari-MT5
|0.41 × 41
XM.COM-MT5
|0.53 × 127
XMGlobal-MT5
|0.90 × 2096
Binary.com-Server
|1.09 × 58
BCS5-Real
|1.56 × 9
PrutonGroup-Live
|1.63 × 8
OctaFX-Real
|1.73 × 67
Ava-Real 1-MT5
|1.78 × 9
AdmiralMarkets-Live
|2.03 × 187
