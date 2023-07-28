- Büyüme
İşlemler:
3 792
Kârla kapanan işlemler:
2 833 (74.70%)
Zararla kapanan işlemler:
959 (25.29%)
En iyi işlem:
64.13 USD
En kötü işlem:
-99.79 USD
Brüt kâr:
6 944.99 USD (1 222 279 pips)
Brüt zarar:
-4 879.92 USD (384 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (80.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.69 USD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.52%
Maks. mevduat yükü:
13.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.46
Alış işlemleri:
1 897 (50.03%)
Satış işlemleri:
1 895 (49.97%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-794.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-794.90 USD (17)
Aylık büyüme:
0.59%
Yıllık tahmin:
7.60%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
839.86 USD (4.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.17% (844.55 USD)
Varlığa göre:
5.45% (1 065.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1238
|AUDCAD
|854
|NZDCHF
|606
|USDCAD
|520
|AUDCHF
|378
|NZDJPY
|130
|GBPCHF
|52
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|312
|AUDCAD
|986
|NZDCHF
|-303
|USDCAD
|429
|AUDCHF
|462
|NZDJPY
|124
|GBPCHF
|90
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|AUDCAD
|67K
|NZDCHF
|-1.3K
|USDCAD
|37K
|AUDCHF
|23K
|NZDJPY
|18K
|GBPCHF
|3.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +64.13 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +80.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -794.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
AdmiralsGroup-Live
|10.00 × 1
