SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mix1 AnhbaCong
Thanh Cong Le

Mix1 AnhbaCong

Thanh Cong Le
0 inceleme
Güvenilirlik
115 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 11%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 792
Kârla kapanan işlemler:
2 833 (74.70%)
Zararla kapanan işlemler:
959 (25.29%)
En iyi işlem:
64.13 USD
En kötü işlem:
-99.79 USD
Brüt kâr:
6 944.99 USD (1 222 279 pips)
Brüt zarar:
-4 879.92 USD (384 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (80.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.69 USD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.52%
Maks. mevduat yükü:
13.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.46
Alış işlemleri:
1 897 (50.03%)
Satış işlemleri:
1 895 (49.97%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-794.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-794.90 USD (17)
Aylık büyüme:
0.59%
Yıllık tahmin:
7.60%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
839.86 USD (4.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.17% (844.55 USD)
Varlığa göre:
5.45% (1 065.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1238
AUDCAD 854
NZDCHF 606
USDCAD 520
AUDCHF 378
NZDJPY 130
GBPCHF 52
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 312
AUDCAD 986
NZDCHF -303
USDCAD 429
AUDCHF 462
NZDJPY 124
GBPCHF 90
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
AUDCAD 67K
NZDCHF -1.3K
USDCAD 37K
AUDCHF 23K
NZDJPY 18K
GBPCHF 3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.13 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +80.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -794.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.23 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.85 × 184
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.49 × 162
AdmiralsGroup-Live
10.00 × 1
12 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.04.24 12:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 01:45
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.63% of days out of 648 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 04:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.10 16:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.26 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.26 07:38
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.99% of days out of 441 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.24 03:35
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 02:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 378 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.15 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.15 10:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.24 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.23 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.01.18 18:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.15 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mix1 AnhbaCong
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
20K
USD
115
97%
3 792
74%
99%
1.42
0.54
USD
5%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.