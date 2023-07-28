SignauxSections
Thanh Cong Le

Mix1 AnhbaCong

Thanh Cong Le
0 avis
Fiabilité
115 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 11%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 792
Bénéfice trades:
2 833 (74.70%)
Perte trades:
959 (25.29%)
Meilleure transaction:
64.13 USD
Pire transaction:
-99.79 USD
Bénéfice brut:
6 944.99 USD (1 222 279 pips)
Perte brute:
-4 879.78 USD (384 403 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (80.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.69 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
98.52%
Charge de dépôt maximale:
13.19%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.46
Longs trades:
1 897 (50.03%)
Courts trades:
1 895 (49.97%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
2.45 USD
Perte moyenne:
-5.09 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-794.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-794.90 USD (17)
Croissance mensuelle:
0.62%
Prévision annuelle:
7.60%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
839.86 USD (4.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.17% (844.55 USD)
Par fonds propres:
5.45% (1 065.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1238
AUDCAD 854
NZDCHF 606
USDCAD 520
AUDCHF 378
NZDJPY 130
GBPCHF 52
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 312
AUDCAD 986
NZDCHF -303
USDCAD 429
AUDCHF 462
NZDJPY 124
GBPCHF 90
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 18K
AUDCAD 67K
NZDCHF -1.3K
USDCAD 37K
AUDCHF 23K
NZDJPY 18K
GBPCHF 3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.13 USD
Pire transaction: -100 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +80.12 USD
Perte consécutive maximale: -794.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.27 × 162
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.88 × 181
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.50 × 159
Aucun avis
2025.04.24 12:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 01:45
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.63% of days out of 648 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 04:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.10 16:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.26 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.26 07:38
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.99% of days out of 441 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.24 03:35
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 02:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 378 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.15 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.15 10:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.24 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.23 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.01.18 18:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.15 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mix1 AnhbaCong
30 USD par mois
11%
0
0
USD
20K
USD
115
97%
3 792
74%
99%
1.42
0.54
USD
5%
1:30
Copier

