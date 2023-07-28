- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 792
Profit Trade:
2 833 (74.70%)
Loss Trade:
959 (25.29%)
Best Trade:
64.13 USD
Worst Trade:
-99.79 USD
Profitto lordo:
6 944.99 USD (1 222 279 pips)
Perdita lorda:
-4 879.92 USD (384 403 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (80.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.69 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.52%
Massimo carico di deposito:
13.19%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
1 897 (50.03%)
Short Trade:
1 895 (49.97%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-794.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-794.90 USD (17)
Crescita mensile:
0.62%
Previsione annuale:
7.60%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
839.86 USD (4.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.17% (844.55 USD)
Per equità:
5.45% (1 065.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1238
|AUDCAD
|854
|NZDCHF
|606
|USDCAD
|520
|AUDCHF
|378
|NZDJPY
|130
|GBPCHF
|52
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|312
|AUDCAD
|986
|NZDCHF
|-303
|USDCAD
|429
|AUDCHF
|462
|NZDJPY
|124
|GBPCHF
|90
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|18K
|AUDCAD
|67K
|NZDCHF
|-1.3K
|USDCAD
|37K
|AUDCHF
|23K
|NZDJPY
|18K
|GBPCHF
|3.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.13 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +80.12 USD
Massima perdita consecutiva: -794.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.09 × 280
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 165
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
Tickmill-Live
|5.13 × 71
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
Earnex-Trade
|6.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.85 × 184
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|8.00 × 113
|
ExclusiveMarkets-Live
|9.29 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|9.49 × 162
|
AdmiralsGroup-Live
|10.00 × 1
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
115
97%
3 792
74%
99%
1.42
0.54
USD
USD
5%
1:30