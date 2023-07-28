SegnaliSezioni
Thanh Cong Le

Mix1 AnhbaCong

Thanh Cong Le
0 recensioni
Affidabilità
115 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 11%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 792
Profit Trade:
2 833 (74.70%)
Loss Trade:
959 (25.29%)
Best Trade:
64.13 USD
Worst Trade:
-99.79 USD
Profitto lordo:
6 944.99 USD (1 222 279 pips)
Perdita lorda:
-4 879.92 USD (384 403 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (80.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.69 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.52%
Massimo carico di deposito:
13.19%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
1 897 (50.03%)
Short Trade:
1 895 (49.97%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-794.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-794.90 USD (17)
Crescita mensile:
0.62%
Previsione annuale:
7.60%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
839.86 USD (4.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.17% (844.55 USD)
Per equità:
5.45% (1 065.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1238
AUDCAD 854
NZDCHF 606
USDCAD 520
AUDCHF 378
NZDJPY 130
GBPCHF 52
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 312
AUDCAD 986
NZDCHF -303
USDCAD 429
AUDCHF 462
NZDJPY 124
GBPCHF 90
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 18K
AUDCAD 67K
NZDCHF -1.3K
USDCAD 37K
AUDCHF 23K
NZDJPY 18K
GBPCHF 3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.13 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +80.12 USD
Massima perdita consecutiva: -794.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
RoboForex-ECN
2.23 × 165
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
Earnex-Trade
6.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
6.85 × 184
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
Ava-Real 1-MT5
9.49 × 162
AdmiralsGroup-Live
10.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.04.24 12:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 01:45
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.63% of days out of 648 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 04:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.10 16:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.26 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.26 07:38
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.99% of days out of 441 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.24 03:35
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 02:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 378 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.15 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.15 10:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.24 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.23 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.01.18 18:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.15 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mix1 AnhbaCong
30USD al mese
11%
0
0
USD
20K
USD
115
97%
3 792
74%
99%
1.42
0.54
USD
5%
1:30
Copia

