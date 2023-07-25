SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gridspace
Samuele Messina

Gridspace

Samuele Messina
0 inceleme
Güvenilirlik
114 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 41%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 104
Kârla kapanan işlemler:
1 872 (88.97%)
Zararla kapanan işlemler:
232 (11.03%)
En iyi işlem:
716.19 AUD
En kötü işlem:
-3 055.59 AUD
Brüt kâr:
73 746.03 AUD (5 754 594 pips)
Brüt zarar:
-64 884.86 AUD (3 131 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
95 (5 757.61 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
6 091.13 AUD (73)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
96.83%
Maks. mevduat yükü:
125.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
1 908 (90.68%)
Satış işlemleri:
196 (9.32%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
4.21 AUD
Ortalama kâr:
39.39 AUD
Ortalama zarar:
-279.68 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-3 439.74 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 903.27 AUD (7)
Aylık büyüme:
3.78%
Yıllık tahmin:
45.89%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 847.11 AUD
Maksimum:
15 347.20 AUD (68.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.33% (15 325.54 AUD)
Varlığa göre:
46.51% (8 487.89 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US2000 364
US500 237
EUSTX50 165
FRA40 130
SA40 89
XOP.US 79
AUDUSD 74
NOR25 73
SVXY.US 66
Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N) 65
USDJPY 52
IXC.US 48
GER40 46
XME.US 45
URA.US 45
XLE.US 43
XPTUSD 42
XAUAUD 39
NETH25 39
USDX 38
UK100 35
RIO.AU 28
XAUEUR 28
XRT.US 27
MDY.US 27
AUS200 26
CA60 21
MPL.AU 21
XAGAUD 17
EWW.US 14
SPA35 12
Metals_&_Mining_(XME.P) 11
iShares_Mexico_ETF_(EWW.P) 11
DBA.US 11
WES.AU 10
Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) 9
Global_Energy_ETF_(IXC.P) 5
Energy_Select_Fund_(XLE.P) 4
CBA.AU 4
India_50_ETF_(INDY.O) 2
XAUGBP 1
IGF.US 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US2000 -1.1K
US500 -455
EUSTX50 -99
FRA40 -234
SA40 1.7K
XOP.US 2.1K
AUDUSD -314
NOR25 873
SVXY.US -1.1K
Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N) 821
USDJPY 1.3K
IXC.US 1.4K
GER40 587
XME.US 1.7K
URA.US -2.7K
XLE.US 2.1K
XPTUSD -3.7K
XAUAUD 1.5K
NETH25 34
USDX -306
UK100 437
RIO.AU 1.1K
XAUEUR 1K
XRT.US -1.6K
MDY.US -675
AUS200 109
CA60 591
MPL.AU 76
XAGAUD 279
EWW.US 55
SPA35 162
Metals_&_Mining_(XME.P) 107
iShares_Mexico_ETF_(EWW.P) -200
DBA.US 645
WES.AU 270
Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) -315
Global_Energy_ETF_(IXC.P) 216
Energy_Select_Fund_(XLE.P) 45
CBA.AU 280
India_50_ETF_(INDY.O) 60
XAUGBP 21
IGF.US -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US2000 -13K
US500 14K
EUSTX50 16K
FRA40 -6.5K
SA40 2.3M
XOP.US 8.5K
AUDUSD -1.7K
NOR25 17K
SVXY.US -2.6K
Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N) 11K
USDJPY 23K
IXC.US 1.9K
GER40 25K
XME.US 1.6K
URA.US -2.8K
XLE.US 1.5K
XPTUSD -55K
XAUAUD 130K
NETH25 7.7K
USDX -5.3K
UK100 18K
RIO.AU 30K
XAUEUR 29K
XRT.US -2.6K
MDY.US -3.2K
AUS200 5.5K
CA60 37K
MPL.AU 430
XAGAUD 5.6K
EWW.US 978
SPA35 5.3K
Metals_&_Mining_(XME.P) 1.1K
iShares_Mexico_ETF_(EWW.P) 332
DBA.US 261
WES.AU 8.7K
Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) -72
Global_Energy_ETF_(IXC.P) 1.3K
Energy_Select_Fund_(XLE.P) 792
CBA.AU 7.6K
India_50_ETF_(INDY.O) 142
XAUGBP 1.4K
IGF.US -36
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +716.19 AUD
En kötü işlem: -3 056 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 73
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +5 757.61 AUD
Maksimum ardışık zarar: -3 439.74 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 8
Darwinex-Live
0.35 × 20
VantageFX-Live
0.50 × 16
Alpari-MT5
0.59 × 27
Eightcap-Live
0.85 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 24123
Exness-MT5Real
1.50 × 2
ICMarkets-MT5
1.50 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.17 × 2718
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.29 × 78
ICMarketsSC-MT5
3.33 × 119
ICMarkets-MT5-2
4.00 × 1
XM.COM-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
FPMarkets-Live
6.04 × 3299
FusionMarkets-Live
7.19 × 1339
XMGlobal-MT5 2
7.63 × 8
XMGlobal-MT5
7.71 × 7
RoboForex-MetaTrader 5
8.59 × 27
RoboForex-Pro
9.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live02
10.31 × 16
Coinexx-Live
10.63 × 41
AmanaCapital-Live
13.00 × 5
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.04.14 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 19:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 07:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 05:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 16:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gridspace
Ayda 50 USD
41%
0
0
USD
40K
AUD
114
97%
2 104
88%
97%
1.13
4.21
AUD
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.