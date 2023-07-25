- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 104
Kârla kapanan işlemler:
1 872 (88.97%)
Zararla kapanan işlemler:
232 (11.03%)
En iyi işlem:
716.19 AUD
En kötü işlem:
-3 055.59 AUD
Brüt kâr:
73 746.03 AUD (5 754 594 pips)
Brüt zarar:
-64 884.86 AUD (3 131 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
95 (5 757.61 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
6 091.13 AUD (73)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
96.83%
Maks. mevduat yükü:
125.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
1 908 (90.68%)
Satış işlemleri:
196 (9.32%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
4.21 AUD
Ortalama kâr:
39.39 AUD
Ortalama zarar:
-279.68 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-3 439.74 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 903.27 AUD (7)
Aylık büyüme:
3.78%
Yıllık tahmin:
45.89%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 847.11 AUD
Maksimum:
15 347.20 AUD (68.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.33% (15 325.54 AUD)
Varlığa göre:
46.51% (8 487.89 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US2000
|364
|US500
|237
|EUSTX50
|165
|FRA40
|130
|SA40
|89
|XOP.US
|79
|AUDUSD
|74
|NOR25
|73
|SVXY.US
|66
|Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N)
|65
|USDJPY
|52
|IXC.US
|48
|GER40
|46
|XME.US
|45
|URA.US
|45
|XLE.US
|43
|XPTUSD
|42
|XAUAUD
|39
|NETH25
|39
|USDX
|38
|UK100
|35
|RIO.AU
|28
|XAUEUR
|28
|XRT.US
|27
|MDY.US
|27
|AUS200
|26
|CA60
|21
|MPL.AU
|21
|XAGAUD
|17
|EWW.US
|14
|SPA35
|12
|Metals_&_Mining_(XME.P)
|11
|iShares_Mexico_ETF_(EWW.P)
|11
|DBA.US
|11
|WES.AU
|10
|Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P)
|9
|Global_Energy_ETF_(IXC.P)
|5
|Energy_Select_Fund_(XLE.P)
|4
|CBA.AU
|4
|India_50_ETF_(INDY.O)
|2
|XAUGBP
|1
|IGF.US
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US2000
|-1.1K
|US500
|-455
|EUSTX50
|-99
|FRA40
|-234
|SA40
|1.7K
|XOP.US
|2.1K
|AUDUSD
|-314
|NOR25
|873
|SVXY.US
|-1.1K
|Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N)
|821
|USDJPY
|1.3K
|IXC.US
|1.4K
|GER40
|587
|XME.US
|1.7K
|URA.US
|-2.7K
|XLE.US
|2.1K
|XPTUSD
|-3.7K
|XAUAUD
|1.5K
|NETH25
|34
|USDX
|-306
|UK100
|437
|RIO.AU
|1.1K
|XAUEUR
|1K
|XRT.US
|-1.6K
|MDY.US
|-675
|AUS200
|109
|CA60
|591
|MPL.AU
|76
|XAGAUD
|279
|EWW.US
|55
|SPA35
|162
|Metals_&_Mining_(XME.P)
|107
|iShares_Mexico_ETF_(EWW.P)
|-200
|DBA.US
|645
|WES.AU
|270
|Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P)
|-315
|Global_Energy_ETF_(IXC.P)
|216
|Energy_Select_Fund_(XLE.P)
|45
|CBA.AU
|280
|India_50_ETF_(INDY.O)
|60
|XAUGBP
|21
|IGF.US
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US2000
|-13K
|US500
|14K
|EUSTX50
|16K
|FRA40
|-6.5K
|SA40
|2.3M
|XOP.US
|8.5K
|AUDUSD
|-1.7K
|NOR25
|17K
|SVXY.US
|-2.6K
|Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N)
|11K
|USDJPY
|23K
|IXC.US
|1.9K
|GER40
|25K
|XME.US
|1.6K
|URA.US
|-2.8K
|XLE.US
|1.5K
|XPTUSD
|-55K
|XAUAUD
|130K
|NETH25
|7.7K
|USDX
|-5.3K
|UK100
|18K
|RIO.AU
|30K
|XAUEUR
|29K
|XRT.US
|-2.6K
|MDY.US
|-3.2K
|AUS200
|5.5K
|CA60
|37K
|MPL.AU
|430
|XAGAUD
|5.6K
|EWW.US
|978
|SPA35
|5.3K
|Metals_&_Mining_(XME.P)
|1.1K
|iShares_Mexico_ETF_(EWW.P)
|332
|DBA.US
|261
|WES.AU
|8.7K
|Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P)
|-72
|Global_Energy_ETF_(IXC.P)
|1.3K
|Energy_Select_Fund_(XLE.P)
|792
|CBA.AU
|7.6K
|India_50_ETF_(INDY.O)
|142
|XAUGBP
|1.4K
|IGF.US
|-36
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +716.19 AUD
En kötü işlem: -3 056 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 73
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +5 757.61 AUD
Maksimum ardışık zarar: -3 439.74 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
Darwinex-Live
|0.35 × 20
|
VantageFX-Live
|0.50 × 16
|
Alpari-MT5
|0.59 × 27
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.15 × 24123
|
Exness-MT5Real
|1.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|1.50 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.17 × 2718
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.29 × 78
|
ICMarketsSC-MT5
|3.33 × 119
|
ICMarkets-MT5-2
|4.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
|
FPMarkets-Live
|6.04 × 3299
|
FusionMarkets-Live
|7.19 × 1339
|
XMGlobal-MT5 2
|7.63 × 8
|
XMGlobal-MT5
|7.71 × 7
|
RoboForex-MetaTrader 5
|8.59 × 27
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live02
|10.31 × 16
|
Coinexx-Live
|10.63 × 41
|
AmanaCapital-Live
|13.00 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
41%
0
0
USD
USD
40K
AUD
AUD
114
97%
2 104
88%
97%
1.13
4.21
AUD
AUD
49%
1:500