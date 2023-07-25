SegnaliSezioni
Samuele Messina

Gridspace

Samuele Messina
0 recensioni
Affidabilità
114 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 41%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 104
Profit Trade:
1 872 (88.97%)
Loss Trade:
232 (11.03%)
Best Trade:
716.19 AUD
Worst Trade:
-3 055.59 AUD
Profitto lordo:
73 746.03 AUD (5 754 594 pips)
Perdita lorda:
-64 884.86 AUD (3 131 336 pips)
Vincite massime consecutive:
95 (5 757.61 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
6 091.13 AUD (73)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
96.83%
Massimo carico di deposito:
125.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
1 908 (90.68%)
Short Trade:
196 (9.32%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
4.21 AUD
Profitto medio:
39.39 AUD
Perdita media:
-279.68 AUD
Massime perdite consecutive:
9 (-3 439.74 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-3 903.27 AUD (7)
Crescita mensile:
4.71%
Previsione annuale:
57.10%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 847.11 AUD
Massimale:
15 347.20 AUD (68.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.33% (15 325.54 AUD)
Per equità:
46.51% (8 487.89 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US2000 364
US500 237
EUSTX50 165
FRA40 130
SA40 89
XOP.US 79
AUDUSD 74
NOR25 73
SVXY.US 66
Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N) 65
USDJPY 52
IXC.US 48
GER40 46
XME.US 45
URA.US 45
XLE.US 43
XPTUSD 42
XAUAUD 39
NETH25 39
USDX 38
UK100 35
RIO.AU 28
XAUEUR 28
XRT.US 27
MDY.US 27
AUS200 26
CA60 21
MPL.AU 21
XAGAUD 17
EWW.US 14
SPA35 12
Metals_&_Mining_(XME.P) 11
iShares_Mexico_ETF_(EWW.P) 11
DBA.US 11
WES.AU 10
Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) 9
Global_Energy_ETF_(IXC.P) 5
Energy_Select_Fund_(XLE.P) 4
CBA.AU 4
India_50_ETF_(INDY.O) 2
XAUGBP 1
IGF.US 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US2000 -1.1K
US500 -455
EUSTX50 -99
FRA40 -234
SA40 1.7K
XOP.US 2.1K
AUDUSD -314
NOR25 873
SVXY.US -1.1K
Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N) 821
USDJPY 1.3K
IXC.US 1.4K
GER40 587
XME.US 1.7K
URA.US -2.7K
XLE.US 2.1K
XPTUSD -3.7K
XAUAUD 1.5K
NETH25 34
USDX -306
UK100 437
RIO.AU 1.1K
XAUEUR 1K
XRT.US -1.6K
MDY.US -675
AUS200 109
CA60 591
MPL.AU 76
XAGAUD 279
EWW.US 55
SPA35 162
Metals_&_Mining_(XME.P) 107
iShares_Mexico_ETF_(EWW.P) -200
DBA.US 645
WES.AU 270
Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) -315
Global_Energy_ETF_(IXC.P) 216
Energy_Select_Fund_(XLE.P) 45
CBA.AU 280
India_50_ETF_(INDY.O) 60
XAUGBP 21
IGF.US -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US2000 -13K
US500 14K
EUSTX50 16K
FRA40 -6.5K
SA40 2.3M
XOP.US 8.5K
AUDUSD -1.7K
NOR25 17K
SVXY.US -2.6K
Short_VIX_FUT_ETF_(SVXY.N) 11K
USDJPY 23K
IXC.US 1.9K
GER40 25K
XME.US 1.6K
URA.US -2.8K
XLE.US 1.5K
XPTUSD -55K
XAUAUD 130K
NETH25 7.7K
USDX -5.3K
UK100 18K
RIO.AU 30K
XAUEUR 29K
XRT.US -2.6K
MDY.US -3.2K
AUS200 5.5K
CA60 37K
MPL.AU 430
XAGAUD 5.6K
EWW.US 978
SPA35 5.3K
Metals_&_Mining_(XME.P) 1.1K
iShares_Mexico_ETF_(EWW.P) 332
DBA.US 261
WES.AU 8.7K
Invesco_DB_Ag_Fund_(DBA.P) -72
Global_Energy_ETF_(IXC.P) 1.3K
Energy_Select_Fund_(XLE.P) 792
CBA.AU 7.6K
India_50_ETF_(INDY.O) 142
XAUGBP 1.4K
IGF.US -36
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +716.19 AUD
Worst Trade: -3 056 AUD
Vincite massime consecutive: 73
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +5 757.61 AUD
Massima perdita consecutiva: -3 439.74 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 8
Darwinex-Live
0.35 × 20
VantageFX-Live
0.50 × 16
Alpari-MT5
0.59 × 27
Eightcap-Live
0.85 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 24123
Exness-MT5Real
1.50 × 2
ICMarkets-MT5
1.50 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.17 × 2718
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.29 × 78
ICMarketsSC-MT5
3.33 × 119
ICMarkets-MT5-2
4.00 × 1
XM.COM-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
FPMarkets-Live
6.04 × 3299
FusionMarkets-Live
7.19 × 1339
XMGlobal-MT5 2
7.63 × 8
XMGlobal-MT5
7.71 × 7
RoboForex-MetaTrader 5
8.59 × 27
RoboForex-Pro
9.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live02
10.31 × 16
Coinexx-Live
10.63 × 41
AmanaCapital-Live
13.00 × 5
Non ci sono recensioni
2025.04.14 01:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 19:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 07:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 05:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 16:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
