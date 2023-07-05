SinyallerBölümler
Jose Luis Thenier Villa

LiquidityMiner EA Low Leveraged

Jose Luis Thenier Villa
0 inceleme
Güvenilirlik
116 hafta
1 / 88K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 45%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 715
Kârla kapanan işlemler:
1 804 (66.44%)
Zararla kapanan işlemler:
911 (33.55%)
En iyi işlem:
108.77 EUR
En kötü işlem:
-272.77 EUR
Brüt kâr:
22 151.01 EUR (644 205 pips)
Brüt zarar:
-15 038.39 EUR (509 038 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (1 133.97 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 133.97 EUR (40)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
58.83%
Maks. mevduat yükü:
111.80%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.48
Alış işlemleri:
1 372 (50.53%)
Satış işlemleri:
1 343 (49.47%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
2.62 EUR
Ortalama kâr:
12.28 EUR
Ortalama zarar:
-16.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-275.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-707.11 EUR (7)
Aylık büyüme:
-7.74%
Yıllık tahmin:
-93.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 094.08 EUR
Maksimum:
2 045.87 EUR (12.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.12% (1 627.71 EUR)
Varlığa göre:
25.62% (5 902.82 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD-Z 418
NZDCAD-Z 384
NZDUSD-Z 307
USDJPY-Z 297
AUDUSD-Z 276
AUDNZD-Z 267
USDCHF-Z 198
GBPUSD-Z 167
EURUSD-Z 140
GBPCAD-Z 93
EURCAD-Z 83
USDCAD-Z 77
EURGBP-Z 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD-Z 2.9K
NZDCAD-Z 2.9K
NZDUSD-Z 754
USDJPY-Z 382
AUDUSD-Z 561
AUDNZD-Z 381
USDCHF-Z -829
GBPUSD-Z 675
EURUSD-Z 206
GBPCAD-Z -124
EURCAD-Z 162
USDCAD-Z 116
EURGBP-Z 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD-Z 64K
NZDCAD-Z 34K
NZDUSD-Z 26K
USDJPY-Z -11K
AUDUSD-Z 28K
AUDNZD-Z 9.5K
USDCHF-Z -52K
GBPUSD-Z 44K
EURUSD-Z 4.6K
GBPCAD-Z -33K
EURCAD-Z 17K
USDCAD-Z 3.7K
EURGBP-Z 351
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.77 EUR
En kötü işlem: -273 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 133.97 EUR
Maksimum ardışık zarar: -275.15 EUR

