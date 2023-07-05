SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LiquidityMiner EA Low Leveraged
Jose Luis Thenier Villa

LiquidityMiner EA Low Leveraged

Jose Luis Thenier Villa
0 avis
Fiabilité
116 semaines
1 / 90K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 45%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 715
Bénéfice trades:
1 804 (66.44%)
Perte trades:
911 (33.55%)
Meilleure transaction:
108.77 EUR
Pire transaction:
-272.77 EUR
Bénéfice brut:
22 151.01 EUR (644 205 pips)
Perte brute:
-15 038.39 EUR (509 038 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (1 133.97 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 133.97 EUR (40)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
58.83%
Charge de dépôt maximale:
111.80%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.48
Longs trades:
1 372 (50.53%)
Courts trades:
1 343 (49.47%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
2.62 EUR
Bénéfice moyen:
12.28 EUR
Perte moyenne:
-16.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
19 (-275.15 EUR)
Perte consécutive maximale:
-707.11 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-7.17%
Prévision annuelle:
-84.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 094.08 EUR
Maximal:
2 045.87 EUR (12.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.12% (1 627.71 EUR)
Par fonds propres:
25.62% (5 902.82 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD-Z 418
NZDCAD-Z 384
NZDUSD-Z 307
USDJPY-Z 297
AUDUSD-Z 276
AUDNZD-Z 267
USDCHF-Z 198
GBPUSD-Z 167
EURUSD-Z 140
GBPCAD-Z 93
EURCAD-Z 83
USDCAD-Z 77
EURGBP-Z 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD-Z 2.9K
NZDCAD-Z 2.9K
NZDUSD-Z 754
USDJPY-Z 382
AUDUSD-Z 561
AUDNZD-Z 381
USDCHF-Z -829
GBPUSD-Z 675
EURUSD-Z 206
GBPCAD-Z -124
EURCAD-Z 162
USDCAD-Z 116
EURGBP-Z 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD-Z 64K
NZDCAD-Z 34K
NZDUSD-Z 26K
USDJPY-Z -11K
AUDUSD-Z 28K
AUDNZD-Z 9.5K
USDCHF-Z -52K
GBPUSD-Z 44K
EURUSD-Z 4.6K
GBPCAD-Z -33K
EURCAD-Z 17K
USDCAD-Z 3.7K
EURGBP-Z 351
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.77 EUR
Pire transaction: -273 EUR
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 133.97 EUR
Perte consécutive maximale: -275.15 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.12 11:53
80% of growth achieved within 37 days. This comprises 4.63% of days out of 799 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 10:18
No swaps are charged
2025.08.13 10:18
No swaps are charged
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 05:00
No swaps are charged
2025.06.10 05:00
No swaps are charged
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 08:58
No swaps are charged
2025.06.06 08:58
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LiquidityMiner EA Low Leveraged
30 USD par mois
45%
1
90K
USD
15K
EUR
116
100%
2 715
66%
59%
1.47
2.62
EUR
26%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.