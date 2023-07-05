SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LiquidityMiner EA Low Leveraged
Jose Luis Thenier Villa

LiquidityMiner EA Low Leveraged

Jose Luis Thenier Villa
0 recensioni
Affidabilità
116 settimane
1 / 90K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 45%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 715
Profit Trade:
1 804 (66.44%)
Loss Trade:
911 (33.55%)
Best Trade:
108.77 EUR
Worst Trade:
-272.77 EUR
Profitto lordo:
22 151.01 EUR (644 205 pips)
Perdita lorda:
-15 038.39 EUR (509 038 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (1 133.97 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 133.97 EUR (40)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
58.83%
Massimo carico di deposito:
111.80%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.48
Long Trade:
1 372 (50.53%)
Short Trade:
1 343 (49.47%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
2.62 EUR
Profitto medio:
12.28 EUR
Perdita media:
-16.51 EUR
Massime perdite consecutive:
19 (-275.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-707.11 EUR (7)
Crescita mensile:
-7.17%
Previsione annuale:
-84.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 094.08 EUR
Massimale:
2 045.87 EUR (12.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.12% (1 627.71 EUR)
Per equità:
25.62% (5 902.82 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-Z 418
NZDCAD-Z 384
NZDUSD-Z 307
USDJPY-Z 297
AUDUSD-Z 276
AUDNZD-Z 267
USDCHF-Z 198
GBPUSD-Z 167
EURUSD-Z 140
GBPCAD-Z 93
EURCAD-Z 83
USDCAD-Z 77
EURGBP-Z 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-Z 2.9K
NZDCAD-Z 2.9K
NZDUSD-Z 754
USDJPY-Z 382
AUDUSD-Z 561
AUDNZD-Z 381
USDCHF-Z -829
GBPUSD-Z 675
EURUSD-Z 206
GBPCAD-Z -124
EURCAD-Z 162
USDCAD-Z 116
EURGBP-Z 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-Z 64K
NZDCAD-Z 34K
NZDUSD-Z 26K
USDJPY-Z -11K
AUDUSD-Z 28K
AUDNZD-Z 9.5K
USDCHF-Z -52K
GBPUSD-Z 44K
EURUSD-Z 4.6K
GBPCAD-Z -33K
EURCAD-Z 17K
USDCAD-Z 3.7K
EURGBP-Z 351
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.77 EUR
Worst Trade: -273 EUR
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 133.97 EUR
Massima perdita consecutiva: -275.15 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.12 11:53
80% of growth achieved within 37 days. This comprises 4.63% of days out of 799 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 10:18
No swaps are charged
2025.08.13 10:18
No swaps are charged
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 05:00
No swaps are charged
2025.06.10 05:00
No swaps are charged
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 08:58
No swaps are charged
2025.06.06 08:58
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LiquidityMiner EA Low Leveraged
30USD al mese
45%
1
90K
USD
15K
EUR
116
100%
2 715
66%
59%
1.47
2.62
EUR
26%
1:30
Copia

