SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Salaryman EA
Jose Luis Thenier Villa

Salaryman EA

Jose Luis Thenier Villa
0 inceleme
Güvenilirlik
138 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 79%
ICMarkets-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 803
Kârla kapanan işlemler:
3 354 (69.83%)
Zararla kapanan işlemler:
1 449 (30.17%)
En iyi işlem:
154.98 USD
En kötü işlem:
-113.23 USD
Brüt kâr:
20 388.64 USD (1 174 827 pips)
Brüt zarar:
-13 297.05 USD (693 220 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (315.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
573.03 USD (59)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
79.56%
Maks. mevduat yükü:
7.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.63
Alış işlemleri:
2 541 (52.90%)
Satış işlemleri:
2 262 (47.10%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
6.08 USD
Ortalama zarar:
-9.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-460.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-460.08 USD (30)
Aylık büyüme:
-2.79%
Yıllık tahmin:
-31.37%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
1 530.83 USD (20.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.81% (1 534.34 USD)
Varlığa göre:
34.76% (5 268.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 795
NZDCAD 766
AUDNZD 560
NZDUSD 560
AUDUSD 492
USDJPY 360
GBPUSD 303
USDCHF 264
EURUSD 196
GBPCAD 163
USDCAD 142
EURCAD 131
EURGBP 42
EURNZD 11
EURAUD 9
GBPAUD 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2.8K
NZDCAD 966
AUDNZD 218
NZDUSD 426
AUDUSD 577
USDJPY 510
GBPUSD 783
USDCHF 26
EURUSD 633
GBPCAD -437
USDCAD 115
EURCAD 336
EURGBP -67
EURNZD 73
EURAUD 81
GBPAUD 78
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 99K
NZDCAD 44K
AUDNZD 22K
NZDUSD 39K
AUDUSD 57K
USDJPY 85K
GBPUSD 49K
USDCHF 4.7K
EURUSD 51K
GBPCAD -44K
USDCAD 18K
EURCAD 49K
EURGBP -2K
EURNZD 3K
EURAUD 3.2K
GBPAUD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +154.98 USD
En kötü işlem: -113 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +315.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -460.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 5
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
1.00 × 8
ICTrading-MT5-4
1.13 × 1087
TickmillUK-Live
1.17 × 12
RazeGlobalMarkets-Server
1.45 × 49
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Tickmill-Live
1.50 × 18
MilliyFXGlobal-Server
1.62 × 183
RannForex-Server
1.62 × 58
ICMarkets-MT5-4
1.67 × 3
Exness-MT5Real3
1.67 × 262
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 9504
ICMarketsSC-MT5-4
1.85 × 1293
ICMarketsSC-MT5-2
1.98 × 5642
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.11 × 152
FusionMarkets-Live
2.15 × 339
GoMarkets-Live
2.31 × 138
Axiory-Live
2.33 × 69
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.58 × 12
StriforLLC-Live
3.20 × 5
Exness-MT5Real8
3.28 × 72
Exness-MT5Real7
3.41 × 17
38 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Salaryman EA


Experimental signal, could be different from EA.

İnceleme yok
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 18:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.07.20 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.29 12:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.27 04:45
Share of trading days is too low
2023.06.08 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.06.07 16:26
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 10.08% of days out of the 119 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.06 17:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.06.04 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Salaryman EA
Ayda 30 USD
79%
0
0
USD
18K
USD
138
99%
4 803
69%
80%
1.53
1.48
USD
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.