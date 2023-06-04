Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5 0.00 × 5 GOMarketsMU-Live 0.00 × 1 XM.COM-MT5 0.00 × 1 Alpari-MT5 1.00 × 8 ICTrading-MT5-4 1.13 × 1087 TickmillUK-Live 1.17 × 12 RazeGlobalMarkets-Server 1.45 × 49 EightcapGlobal-Live 1.50 × 4 Tickmill-Live 1.50 × 18 MilliyFXGlobal-Server 1.62 × 183 RannForex-Server 1.62 × 58 ICMarkets-MT5-4 1.67 × 3 Exness-MT5Real3 1.67 × 262 ICMarketsSC-MT5 1.82 × 9504 ICMarketsSC-MT5-4 1.85 × 1293 ICMarketsSC-MT5-2 1.98 × 5642 TradeMaxGlobal-Live 2.00 × 1 TitanFX-MT5-01 2.11 × 152 FusionMarkets-Live 2.15 × 339 GoMarkets-Live 2.31 × 138 Axiory-Live 2.33 × 69 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.58 × 12 StriforLLC-Live 3.20 × 5 Exness-MT5Real8 3.28 × 72 Exness-MT5Real7 3.41 × 17 38 daha fazla...