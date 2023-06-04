SignauxSections
Jose Luis Thenier Villa

Salaryman EA

Jose Luis Thenier Villa
0 avis
Fiabilité
137 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 80%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 799
Bénéfice trades:
3 353 (69.86%)
Perte trades:
1 446 (30.13%)
Meilleure transaction:
154.98 USD
Pire transaction:
-113.23 USD
Bénéfice brut:
20 366.27 USD (1 174 693 pips)
Perte brute:
-13 172.15 USD (690 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
62 (315.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
573.03 USD (59)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
79.56%
Charge de dépôt maximale:
7.53%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.70
Longs trades:
2 537 (52.87%)
Courts trades:
2 262 (47.13%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
1.50 USD
Bénéfice moyen:
6.07 USD
Perte moyenne:
-9.11 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-460.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-460.08 USD (30)
Croissance mensuelle:
-1.94%
Prévision annuelle:
-22.02%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.28 USD
Maximal:
1 530.83 USD (20.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.81% (1 534.34 USD)
Par fonds propres:
34.76% (5 268.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 795
NZDCAD 764
AUDNZD 560
NZDUSD 558
AUDUSD 492
USDJPY 360
GBPUSD 303
USDCHF 264
EURUSD 196
GBPCAD 163
USDCAD 142
EURCAD 131
EURGBP 42
EURNZD 11
EURAUD 9
GBPAUD 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2.8K
NZDCAD 1K
AUDNZD 218
NZDUSD 491
AUDUSD 577
USDJPY 510
GBPUSD 783
USDCHF 26
EURUSD 633
GBPCAD -437
USDCAD 115
EURCAD 336
EURGBP -67
EURNZD 73
EURAUD 81
GBPAUD 78
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 99K
NZDCAD 45K
AUDNZD 22K
NZDUSD 41K
AUDUSD 57K
USDJPY 85K
GBPUSD 49K
USDCHF 4.7K
EURUSD 51K
GBPCAD -44K
USDCAD 18K
EURCAD 49K
EURGBP -2K
EURNZD 3K
EURAUD 3.2K
GBPAUD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +154.98 USD
Pire transaction: -113 USD
Gains consécutifs maximales: 59
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +315.85 USD
Perte consécutive maximale: -460.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 5
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
1.00 × 8
ICTrading-MT5-4
1.13 × 1087
TickmillUK-Live
1.17 × 12
RazeGlobalMarkets-Server
1.45 × 49
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Tickmill-Live
1.50 × 18
MilliyFXGlobal-Server
1.62 × 183
RannForex-Server
1.62 × 58
ICMarkets-MT5-4
1.67 × 3
Exness-MT5Real3
1.67 × 262
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 9504
ICMarketsSC-MT5-4
1.85 × 1293
ICMarketsSC-MT5-2
1.98 × 5642
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.11 × 152
FusionMarkets-Live
2.15 × 339
GoMarkets-Live
2.31 × 138
Axiory-Live
2.33 × 69
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.58 × 12
StriforLLC-Live
3.20 × 5
Exness-MT5Real8
3.28 × 72
Exness-MT5Real7
3.41 × 17
38 plus...
Salaryman EA


Experimental signal, could be different from EA.

Aucun avis
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 18:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.07.20 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.29 12:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.27 04:45
Share of trading days is too low
2023.06.08 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.06.07 16:26
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 10.08% of days out of the 119 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.06 17:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.06.04 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
