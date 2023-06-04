SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Salaryman EA
Jose Luis Thenier Villa

Salaryman EA

Jose Luis Thenier Villa
0 recensioni
Affidabilità
138 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 79%
ICMarkets-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 803
Profit Trade:
3 354 (69.83%)
Loss Trade:
1 449 (30.17%)
Best Trade:
154.98 USD
Worst Trade:
-113.23 USD
Profitto lordo:
20 388.64 USD (1 174 827 pips)
Perdita lorda:
-13 297.05 USD (693 220 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (315.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
573.03 USD (59)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
79.56%
Massimo carico di deposito:
7.53%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.63
Long Trade:
2 541 (52.90%)
Short Trade:
2 262 (47.10%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
6.08 USD
Perdita media:
-9.18 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-460.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-460.08 USD (30)
Crescita mensile:
-2.66%
Previsione annuale:
-31.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
1 530.83 USD (20.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.81% (1 534.34 USD)
Per equità:
34.76% (5 268.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 795
NZDCAD 766
AUDNZD 560
NZDUSD 560
AUDUSD 492
USDJPY 360
GBPUSD 303
USDCHF 264
EURUSD 196
GBPCAD 163
USDCAD 142
EURCAD 131
EURGBP 42
EURNZD 11
EURAUD 9
GBPAUD 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2.8K
NZDCAD 966
AUDNZD 218
NZDUSD 426
AUDUSD 577
USDJPY 510
GBPUSD 783
USDCHF 26
EURUSD 633
GBPCAD -437
USDCAD 115
EURCAD 336
EURGBP -67
EURNZD 73
EURAUD 81
GBPAUD 78
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 99K
NZDCAD 44K
AUDNZD 22K
NZDUSD 39K
AUDUSD 57K
USDJPY 85K
GBPUSD 49K
USDCHF 4.7K
EURUSD 51K
GBPCAD -44K
USDCAD 18K
EURCAD 49K
EURGBP -2K
EURNZD 3K
EURAUD 3.2K
GBPAUD 3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +154.98 USD
Worst Trade: -113 USD
Vincite massime consecutive: 59
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +315.85 USD
Massima perdita consecutiva: -460.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 5
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
1.00 × 8
ICTrading-MT5-4
1.13 × 1087
TickmillUK-Live
1.17 × 12
RazeGlobalMarkets-Server
1.45 × 49
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Tickmill-Live
1.50 × 18
MilliyFXGlobal-Server
1.62 × 183
RannForex-Server
1.62 × 58
ICMarkets-MT5-4
1.67 × 3
Exness-MT5Real3
1.67 × 262
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 9504
ICMarketsSC-MT5-4
1.85 × 1293
ICMarketsSC-MT5-2
1.98 × 5642
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.11 × 152
FusionMarkets-Live
2.15 × 339
GoMarkets-Live
2.31 × 138
Axiory-Live
2.33 × 69
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.58 × 12
StriforLLC-Live
3.20 × 5
Exness-MT5Real8
3.28 × 72
Exness-MT5Real7
3.41 × 17
38 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Salaryman EA


Experimental signal, could be different from EA.

Non ci sono recensioni
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 18:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.07.20 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2023.06.29 12:35
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.27 04:45
Share of trading days is too low
2023.06.08 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.06.07 16:26
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 10.08% of days out of the 119 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.06 17:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.06.04 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Salaryman EA
30USD al mese
79%
0
0
USD
18K
USD
138
99%
4 803
69%
80%
1.53
1.48
USD
35%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.