- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 803
Profit Trade:
3 354 (69.83%)
Loss Trade:
1 449 (30.17%)
Best Trade:
154.98 USD
Worst Trade:
-113.23 USD
Profitto lordo:
20 388.64 USD (1 174 827 pips)
Perdita lorda:
-13 297.05 USD (693 220 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (315.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
573.03 USD (59)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
79.56%
Massimo carico di deposito:
7.53%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.63
Long Trade:
2 541 (52.90%)
Short Trade:
2 262 (47.10%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
6.08 USD
Perdita media:
-9.18 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-460.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-460.08 USD (30)
Crescita mensile:
-2.66%
Previsione annuale:
-31.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
1 530.83 USD (20.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.81% (1 534.34 USD)
Per equità:
34.76% (5 268.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|795
|NZDCAD
|766
|AUDNZD
|560
|NZDUSD
|560
|AUDUSD
|492
|USDJPY
|360
|GBPUSD
|303
|USDCHF
|264
|EURUSD
|196
|GBPCAD
|163
|USDCAD
|142
|EURCAD
|131
|EURGBP
|42
|EURNZD
|11
|EURAUD
|9
|GBPAUD
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2.8K
|NZDCAD
|966
|AUDNZD
|218
|NZDUSD
|426
|AUDUSD
|577
|USDJPY
|510
|GBPUSD
|783
|USDCHF
|26
|EURUSD
|633
|GBPCAD
|-437
|USDCAD
|115
|EURCAD
|336
|EURGBP
|-67
|EURNZD
|73
|EURAUD
|81
|GBPAUD
|78
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|99K
|NZDCAD
|44K
|AUDNZD
|22K
|NZDUSD
|39K
|AUDUSD
|57K
|USDJPY
|85K
|GBPUSD
|49K
|USDCHF
|4.7K
|EURUSD
|51K
|GBPCAD
|-44K
|USDCAD
|18K
|EURCAD
|49K
|EURGBP
|-2K
|EURNZD
|3K
|EURAUD
|3.2K
|GBPAUD
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +154.98 USD
Worst Trade: -113 USD
Vincite massime consecutive: 59
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +315.85 USD
Massima perdita consecutiva: -460.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|1.13 × 1087
|
TickmillUK-Live
|1.17 × 12
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.45 × 49
|
EightcapGlobal-Live
|1.50 × 4
|
Tickmill-Live
|1.50 × 18
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.62 × 183
|
RannForex-Server
|1.62 × 58
|
ICMarkets-MT5-4
|1.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|1.67 × 262
|
ICMarketsSC-MT5
|1.82 × 9504
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.85 × 1293
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.98 × 5642
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.11 × 152
|
FusionMarkets-Live
|2.15 × 339
|
GoMarkets-Live
|2.31 × 138
|
Axiory-Live
|2.33 × 69
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.58 × 12
|
StriforLLC-Live
|3.20 × 5
|
Exness-MT5Real8
|3.28 × 72
|
Exness-MT5Real7
|3.41 × 17
Salaryman EA
Experimental signal, could be different from EA.
