Hang Chen

Icmarkets all Ea

Hang Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
146 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 323%
ICMarkets-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
971
Kârla kapanan işlemler:
683 (70.33%)
Zararla kapanan işlemler:
288 (29.66%)
En iyi işlem:
39.43 USD
En kötü işlem:
-56.76 USD
Brüt kâr:
3 156.40 USD (1 077 926 pips)
Brüt zarar:
-1 738.09 USD (453 579 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (54.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
250.43 USD (21)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
82.30%
Maks. mevduat yükü:
19.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
5.42
Alış işlemleri:
532 (54.79%)
Satış işlemleri:
439 (45.21%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
4.62 USD
Ortalama zarar:
-6.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-234.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-234.30 USD (20)
Aylık büyüme:
-0.20%
Yıllık tahmin:
-0.59%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.61 USD
Maksimum:
261.46 USD (14.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.34% (242.40 USD)
Varlığa göre:
55.02% (768.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 275
AUDNZD 155
NZDCAD 146
AUDUSD 133
CHINA50 132
USDCAD 130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 309
AUDNZD -105
NZDCAD 513
AUDUSD 147
CHINA50 412
USDCAD 143
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 42K
AUDNZD -8.1K
NZDCAD 26K
AUDUSD 13K
CHINA50 530K
USDCAD 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.43 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +54.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EurotradeSA-Server-1
1.02 × 42
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.11 × 38
BullSphereInt-Online
1.14 × 7
TickmillUK-Live
1.25 × 4
ZeroMarkets-Live-1
1.33 × 3
ICMarkets-MT5
1.35 × 5607
GoMarkets-Live
1.71 × 96
Axiory-Live
1.75 × 4
PepperstoneUK-Live
1.82 × 22
SCFMLimited-Live2
1.83 × 6
FairForex-LIVE
2.00 × 4
MarketEquityInc-Live
2.00 × 2
Darwinex-Live
2.24 × 17
ICMarkets-MT5-2
2.33 × 6
Exness-MT5Real12
2.43 × 23
ICMarketsSC-MT5
2.51 × 10307
PrimeCodex-MT5
2.52 × 262
Exness-MT5Real8
2.55 × 29
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.63 × 113
VantageFX-Live
2.77 × 22
ForexTime-MT5
2.95 × 20
AMPGlobalEU-Live
3.05 × 21
ArumTrade-Server
3.11 × 19
FusionMarkets-Live
3.33 × 3
Exness-MT5Real3
3.45 × 38
105 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.06 04:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 01:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 09:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
