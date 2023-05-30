SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Icmarkets all Ea
Hang Chen

Icmarkets all Ea

Hang Chen
0 avis
Fiabilité
146 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 323%
ICMarkets-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
971
Bénéfice trades:
683 (70.33%)
Perte trades:
288 (29.66%)
Meilleure transaction:
39.43 USD
Pire transaction:
-56.76 USD
Bénéfice brut:
3 156.40 USD (1 077 926 pips)
Perte brute:
-1 738.09 USD (453 579 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (54.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
250.43 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
82.30%
Charge de dépôt maximale:
19.24%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
5.42
Longs trades:
532 (54.79%)
Courts trades:
439 (45.21%)
Facteur de profit:
1.82
Rendement attendu:
1.46 USD
Bénéfice moyen:
4.62 USD
Perte moyenne:
-6.04 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-234.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-234.30 USD (20)
Croissance mensuelle:
-0.20%
Prévision annuelle:
-0.59%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.61 USD
Maximal:
261.46 USD (14.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.34% (242.40 USD)
Par fonds propres:
55.02% (768.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 275
AUDNZD 155
NZDCAD 146
AUDUSD 133
CHINA50 132
USDCAD 130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 309
AUDNZD -105
NZDCAD 513
AUDUSD 147
CHINA50 412
USDCAD 143
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 42K
AUDNZD -8.1K
NZDCAD 26K
AUDUSD 13K
CHINA50 530K
USDCAD 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.43 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +54.48 USD
Perte consécutive maximale: -234.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EurotradeSA-Server-1
1.02 × 42
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.11 × 38
BullSphereInt-Online
1.14 × 7
TickmillUK-Live
1.25 × 4
ZeroMarkets-Live-1
1.33 × 3
ICMarkets-MT5
1.35 × 5607
GoMarkets-Live
1.71 × 96
Axiory-Live
1.75 × 4
PepperstoneUK-Live
1.82 × 22
SCFMLimited-Live2
1.83 × 6
FairForex-LIVE
2.00 × 4
MarketEquityInc-Live
2.00 × 2
Darwinex-Live
2.24 × 17
ICMarkets-MT5-2
2.33 × 6
Exness-MT5Real12
2.43 × 23
ICMarketsSC-MT5
2.51 × 10307
PrimeCodex-MT5
2.52 × 262
Exness-MT5Real8
2.55 × 29
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.63 × 113
VantageFX-Live
2.77 × 22
ForexTime-MT5
2.95 × 20
AMPGlobalEU-Live
3.05 × 21
ArumTrade-Server
3.11 × 19
FusionMarkets-Live
3.33 × 3
Exness-MT5Real3
3.45 × 38
105 plus...
Aucun avis
2025.08.06 04:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 01:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 09:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
