- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
971
Profit Trade:
683 (70.33%)
Loss Trade:
288 (29.66%)
Best Trade:
39.43 USD
Worst Trade:
-56.76 USD
Profitto lordo:
3 156.40 USD (1 077 926 pips)
Perdita lorda:
-1 738.09 USD (453 579 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (54.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.43 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
82.30%
Massimo carico di deposito:
19.24%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
5.42
Long Trade:
532 (54.79%)
Short Trade:
439 (45.21%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
4.62 USD
Perdita media:
-6.04 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-234.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.30 USD (20)
Crescita mensile:
-0.20%
Previsione annuale:
-0.59%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.61 USD
Massimale:
261.46 USD (14.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.34% (242.40 USD)
Per equità:
55.02% (768.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|275
|AUDNZD
|155
|NZDCAD
|146
|AUDUSD
|133
|CHINA50
|132
|USDCAD
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|309
|AUDNZD
|-105
|NZDCAD
|513
|AUDUSD
|147
|CHINA50
|412
|USDCAD
|143
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|42K
|AUDNZD
|-8.1K
|NZDCAD
|26K
|AUDUSD
|13K
|CHINA50
|530K
|USDCAD
|21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.43 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +54.48 USD
Massima perdita consecutiva: -234.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EurotradeSA-Server-1
|1.02 × 42
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.11 × 38
|
BullSphereInt-Online
|1.14 × 7
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.33 × 3
|
ICMarkets-MT5
|1.35 × 5607
|
GoMarkets-Live
|1.71 × 96
|
Axiory-Live
|1.75 × 4
|
PepperstoneUK-Live
|1.82 × 22
|
SCFMLimited-Live2
|1.83 × 6
|
FairForex-LIVE
|2.00 × 4
|
MarketEquityInc-Live
|2.00 × 2
|
Darwinex-Live
|2.24 × 17
|
ICMarkets-MT5-2
|2.33 × 6
|
Exness-MT5Real12
|2.43 × 23
|
ICMarketsSC-MT5
|2.51 × 10307
|
PrimeCodex-MT5
|2.52 × 262
|
Exness-MT5Real8
|2.55 × 29
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.63 × 113
|
VantageFX-Live
|2.77 × 22
|
ForexTime-MT5
|2.95 × 20
|
AMPGlobalEU-Live
|3.05 × 21
|
ArumTrade-Server
|3.11 × 19
|
FusionMarkets-Live
|3.33 × 3
|
Exness-MT5Real3
|3.45 × 38
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
323%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
146
85%
971
70%
82%
1.81
1.46
USD
USD
55%
1:500