Hang Chen

Icmarkets all Ea

Hang Chen
0 recensioni
Affidabilità
146 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 323%
ICMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
971
Profit Trade:
683 (70.33%)
Loss Trade:
288 (29.66%)
Best Trade:
39.43 USD
Worst Trade:
-56.76 USD
Profitto lordo:
3 156.40 USD (1 077 926 pips)
Perdita lorda:
-1 738.09 USD (453 579 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (54.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.43 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
82.30%
Massimo carico di deposito:
19.24%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
5.42
Long Trade:
532 (54.79%)
Short Trade:
439 (45.21%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
4.62 USD
Perdita media:
-6.04 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-234.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.30 USD (20)
Crescita mensile:
-0.20%
Previsione annuale:
-0.59%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.61 USD
Massimale:
261.46 USD (14.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.34% (242.40 USD)
Per equità:
55.02% (768.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 275
AUDNZD 155
NZDCAD 146
AUDUSD 133
CHINA50 132
USDCAD 130
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 309
AUDNZD -105
NZDCAD 513
AUDUSD 147
CHINA50 412
USDCAD 143
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 42K
AUDNZD -8.1K
NZDCAD 26K
AUDUSD 13K
CHINA50 530K
USDCAD 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.43 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +54.48 USD
Massima perdita consecutiva: -234.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EurotradeSA-Server-1
1.02 × 42
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.11 × 38
BullSphereInt-Online
1.14 × 7
TickmillUK-Live
1.25 × 4
ZeroMarkets-Live-1
1.33 × 3
ICMarkets-MT5
1.35 × 5607
GoMarkets-Live
1.71 × 96
Axiory-Live
1.75 × 4
PepperstoneUK-Live
1.82 × 22
SCFMLimited-Live2
1.83 × 6
FairForex-LIVE
2.00 × 4
MarketEquityInc-Live
2.00 × 2
Darwinex-Live
2.24 × 17
ICMarkets-MT5-2
2.33 × 6
Exness-MT5Real12
2.43 × 23
ICMarketsSC-MT5
2.51 × 10307
PrimeCodex-MT5
2.52 × 262
Exness-MT5Real8
2.55 × 29
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.63 × 113
VantageFX-Live
2.77 × 22
ForexTime-MT5
2.95 × 20
AMPGlobalEU-Live
3.05 × 21
ArumTrade-Server
3.11 × 19
FusionMarkets-Live
3.33 × 3
Exness-MT5Real3
3.45 × 38
105 più
Non ci sono recensioni
2025.08.06 04:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 01:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 09:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Icmarkets all Ea
30USD al mese
323%
0
0
USD
1.4K
USD
146
85%
971
70%
82%
1.81
1.46
USD
55%
1:500
