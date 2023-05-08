SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AS Mix1 Mag Triangle and DAX40
Andre Schinkel

AS Mix1 Mag Triangle and DAX40

Andre Schinkel
0 inceleme
125 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -6%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 479
Kârla kapanan işlemler:
1 344 (54.21%)
Zararla kapanan işlemler:
1 135 (45.78%)
En iyi işlem:
563.32 EUR
En kötü işlem:
-445.32 EUR
Brüt kâr:
37 987.26 EUR (2 761 680 pips)
Brüt zarar:
-38 038.04 EUR (1 768 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (48.77 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
706.62 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
73.90%
Maks. mevduat yükü:
106.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
1 422 (57.36%)
Satış işlemleri:
1 057 (42.64%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.02 EUR
Ortalama kâr:
28.26 EUR
Ortalama zarar:
-33.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-963.68 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-963.68 EUR (10)
Aylık büyüme:
1.42%
Yıllık tahmin:
20.57%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 498.65 EUR
Maksimum:
4 146.01 EUR (225.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.96% (4 166.13 EUR)
Varlığa göre:
28.95% (2 758.16 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 412
AUDCAD 291
GERMANY40 273
USDCAD 263
NZDUSD 192
AUDNZD 159
[DAX40] 155
EURUSD 126
NZDCAD 100
[NQ100] 95
GOLD 92
[SP500] 40
SILVER 36
#RHM 34
COPPER 28
AUDUSD 20
#TSLA 19
GBPJPY 14
[DJI30] 13
EURCHF 9
EURJPY 8
CRUDOIL 7
#AVGO 7
CADJPY 7
CHFJPY 7
#SPOT.US 6
#BMW 5
GBPUSD 5
#UBER 5
#VOW 4
GBPCHF 3
[JP225] 3
NGAS 3
#SAP 3
#META.US 3
GBPAUD 3
GBPCAD 3
BTCUSD 2
#AAPL 2
#NKE 2
#NET 2
#SMCI.US 2
EURAUD 2
#BAS 1
#TKA 1
#GOOG 1
#BAYN 1
#NU.US 1
#BABA 1
#MSFT 1
#PLTR 1
#ZAL 1
STXE50 1
NZDJPY 1
EURHKD 1
EURNZD 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 2.3K
AUDCAD 238
GERMANY40 2.6K
USDCAD 761
NZDUSD 445
AUDNZD -1.1K
[DAX40] -148
EURUSD -1.9K
NZDCAD 202
[NQ100] -988
GOLD 351
[SP500] 356
SILVER -425
#RHM -174
COPPER -379
AUDUSD -1.1K
#TSLA -299
GBPJPY 309
[DJI30] 88
EURCHF 27
EURJPY -122
CRUDOIL -712
#AVGO -71
CADJPY -406
CHFJPY 105
#SPOT.US 130
#BMW -322
GBPUSD -26
#UBER -108
#VOW -286
GBPCHF 4
[JP225] -245
NGAS -180
#SAP -319
#META.US 256
GBPAUD 129
GBPCAD 411
BTCUSD 140
#AAPL 55
#NKE -7
#NET -12
#SMCI.US -45
EURAUD 196
#BAS -5
#TKA -54
#GOOG 20
#BAYN -157
#NU.US 25
#BABA -105
#MSFT -53
#PLTR 3
#ZAL 111
STXE50 10
NZDJPY 197
EURHKD 93
EURNZD -52
EURGBP 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 11K
AUDCAD -9.2K
GERMANY40 277K
USDCAD 7.2K
NZDUSD 1.4K
AUDNZD -1.9K
[DAX40] -30K
EURUSD -1.4K
NZDCAD -1.8K
[NQ100] 13K
GOLD 136K
[SP500] -9.1K
SILVER 552
#RHM -103
COPPER -2.6K
AUDUSD -4K
#TSLA 989
GBPJPY 2K
[DJI30] 8K
EURCHF 122
EURJPY -499
CRUDOIL -722
#AVGO 16
CADJPY -1.2K
CHFJPY 1.6K
#SPOT.US 979
#BMW -379
GBPUSD -103
#UBER -74
#VOW -11K
GBPCHF 342
[JP225] -68K
NGAS -103
#SAP -1.9K
#META.US 2.1K
GBPAUD 1.7K
GBPCAD 2K
BTCUSD 663K
#AAPL 721
#NKE -26
#NET -17
#SMCI.US -82
EURAUD 626
#BAS -859
#TKA -612
#GOOG 44
#BAYN -277
#NU.US 8
#BABA -139
#MSFT -522
#PLTR 12
#ZAL 121
STXE50 1.5K
NZDJPY 716
EURHKD 8.2K
EURNZD -1.8K
EURGBP 120
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +563.32 EUR
En kötü işlem: -445 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +48.77 EUR
Maksimum ardışık zarar: -963.68 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
0.42 × 93
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

This is a 100% algo traded mix of a German DAX40 breakout strategy and well chosen EA grid system at a more or less conservative risk

Started with a drawdown here due to a too small account size. Did not remove it since we are not showing off here.


İnceleme yok
