Trades:
2 477
Bénéfice trades:
1 342 (54.17%)
Perte trades:
1 135 (45.82%)
Meilleure transaction:
563.32 EUR
Pire transaction:
-445.32 EUR
Bénéfice brut:
37 868.21 EUR (2 755 246 pips)
Perte brute:
-38 038.04 EUR (1 768 200 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (48.77 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
706.62 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
73.90%
Charge de dépôt maximale:
106.59%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
1 421 (57.37%)
Courts trades:
1 056 (42.63%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.07 EUR
Bénéfice moyen:
28.22 EUR
Perte moyenne:
-33.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-963.68 EUR)
Perte consécutive maximale:
-963.68 EUR (10)
Croissance mensuelle:
0.71%
Prévision annuelle:
8.61%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 498.65 EUR
Maximal:
4 146.01 EUR (225.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.96% (4 166.13 EUR)
Par fonds propres:
28.95% (2 758.16 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|412
|AUDCAD
|291
|GERMANY40
|272
|USDCAD
|263
|NZDUSD
|192
|AUDNZD
|159
|[DAX40]
|155
|EURUSD
|126
|NZDCAD
|100
|[NQ100]
|95
|GOLD
|92
|[SP500]
|40
|SILVER
|36
|#RHM
|34
|COPPER
|28
|AUDUSD
|20
|#TSLA
|19
|GBPJPY
|14
|[DJI30]
|13
|EURCHF
|9
|EURJPY
|8
|CRUDOIL
|7
|#AVGO
|7
|CADJPY
|7
|CHFJPY
|7
|#SPOT.US
|6
|#BMW
|5
|GBPUSD
|5
|#UBER
|5
|#VOW
|4
|GBPCHF
|3
|[JP225]
|3
|NGAS
|3
|#SAP
|3
|#META.US
|3
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|3
|BTCUSD
|2
|#AAPL
|2
|#NKE
|2
|#NET
|2
|#SMCI.US
|2
|EURAUD
|2
|#BAS
|1
|#TKA
|1
|#GOOG
|1
|#BAYN
|1
|#NU.US
|1
|#BABA
|1
|#MSFT
|1
|#PLTR
|1
|#ZAL
|1
|STXE50
|1
|NZDJPY
|1
|EURHKD
|1
|EURNZD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|2.3K
|AUDCAD
|238
|GERMANY40
|2.6K
|USDCAD
|761
|NZDUSD
|445
|AUDNZD
|-1.1K
|[DAX40]
|-148
|EURUSD
|-1.9K
|NZDCAD
|202
|[NQ100]
|-988
|GOLD
|351
|[SP500]
|356
|SILVER
|-425
|#RHM
|-174
|COPPER
|-379
|AUDUSD
|-1.1K
|#TSLA
|-299
|GBPJPY
|309
|[DJI30]
|88
|EURCHF
|27
|EURJPY
|-122
|CRUDOIL
|-712
|#AVGO
|-71
|CADJPY
|-406
|CHFJPY
|105
|#SPOT.US
|130
|#BMW
|-322
|GBPUSD
|-26
|#UBER
|-108
|#VOW
|-286
|GBPCHF
|4
|[JP225]
|-245
|NGAS
|-180
|#SAP
|-319
|#META.US
|256
|GBPAUD
|129
|GBPCAD
|411
|BTCUSD
|140
|#AAPL
|55
|#NKE
|-7
|#NET
|-12
|#SMCI.US
|-45
|EURAUD
|196
|#BAS
|-5
|#TKA
|-54
|#GOOG
|20
|#BAYN
|-157
|#NU.US
|25
|#BABA
|-105
|#MSFT
|-53
|#PLTR
|3
|#ZAL
|111
|STXE50
|10
|NZDJPY
|197
|EURHKD
|93
|EURNZD
|-52
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|-9.2K
|GERMANY40
|271K
|USDCAD
|7.2K
|NZDUSD
|1.4K
|AUDNZD
|-1.9K
|[DAX40]
|-30K
|EURUSD
|-1.4K
|NZDCAD
|-1.8K
|[NQ100]
|13K
|GOLD
|136K
|[SP500]
|-9.1K
|SILVER
|552
|#RHM
|-103
|COPPER
|-2.6K
|AUDUSD
|-4K
|#TSLA
|989
|GBPJPY
|2K
|[DJI30]
|8K
|EURCHF
|122
|EURJPY
|-499
|CRUDOIL
|-722
|#AVGO
|16
|CADJPY
|-1.2K
|CHFJPY
|1.6K
|#SPOT.US
|979
|#BMW
|-379
|GBPUSD
|-103
|#UBER
|-74
|#VOW
|-11K
|GBPCHF
|342
|[JP225]
|-68K
|NGAS
|-103
|#SAP
|-1.9K
|#META.US
|2.1K
|GBPAUD
|1.7K
|GBPCAD
|2K
|BTCUSD
|663K
|#AAPL
|721
|#NKE
|-26
|#NET
|-17
|#SMCI.US
|-82
|EURAUD
|626
|#BAS
|-859
|#TKA
|-612
|#GOOG
|44
|#BAYN
|-277
|#NU.US
|8
|#BABA
|-139
|#MSFT
|-522
|#PLTR
|12
|#ZAL
|121
|STXE50
|1.5K
|NZDJPY
|716
|EURHKD
|8.2K
|EURNZD
|-1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Earnex-Trade
|0.42 × 93
|
AdmiralsGroup-Live
|2.75 × 207
This is a 100% algo traded mix of a German DAX40 breakout strategy and well chosen EA grid system at a more or less conservative risk
Started with a drawdown here due to a too small account size. Did not remove it since we are not showing off here.
