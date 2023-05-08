SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AS Mix1 Mag Triangle and DAX40
Andre Schinkel

AS Mix1 Mag Triangle and DAX40

Andre Schinkel
0 avis
125 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -7%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 477
Bénéfice trades:
1 342 (54.17%)
Perte trades:
1 135 (45.82%)
Meilleure transaction:
563.32 EUR
Pire transaction:
-445.32 EUR
Bénéfice brut:
37 868.21 EUR (2 755 246 pips)
Perte brute:
-38 038.04 EUR (1 768 200 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (48.77 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
706.62 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
73.90%
Charge de dépôt maximale:
106.59%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
1 421 (57.37%)
Courts trades:
1 056 (42.63%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.07 EUR
Bénéfice moyen:
28.22 EUR
Perte moyenne:
-33.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-963.68 EUR)
Perte consécutive maximale:
-963.68 EUR (10)
Croissance mensuelle:
0.71%
Prévision annuelle:
8.61%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 498.65 EUR
Maximal:
4 146.01 EUR (225.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.96% (4 166.13 EUR)
Par fonds propres:
28.95% (2 758.16 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 412
AUDCAD 291
GERMANY40 272
USDCAD 263
NZDUSD 192
AUDNZD 159
[DAX40] 155
EURUSD 126
NZDCAD 100
[NQ100] 95
GOLD 92
[SP500] 40
SILVER 36
#RHM 34
COPPER 28
AUDUSD 20
#TSLA 19
GBPJPY 14
[DJI30] 13
EURCHF 9
EURJPY 8
CRUDOIL 7
#AVGO 7
CADJPY 7
CHFJPY 7
#SPOT.US 6
#BMW 5
GBPUSD 5
#UBER 5
#VOW 4
GBPCHF 3
[JP225] 3
NGAS 3
#SAP 3
#META.US 3
GBPAUD 3
GBPCAD 3
BTCUSD 2
#AAPL 2
#NKE 2
#NET 2
#SMCI.US 2
EURAUD 2
#BAS 1
#TKA 1
#GOOG 1
#BAYN 1
#NU.US 1
#BABA 1
#MSFT 1
#PLTR 1
#ZAL 1
STXE50 1
NZDJPY 1
EURHKD 1
EURNZD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 2.3K
AUDCAD 238
GERMANY40 2.6K
USDCAD 761
NZDUSD 445
AUDNZD -1.1K
[DAX40] -148
EURUSD -1.9K
NZDCAD 202
[NQ100] -988
GOLD 351
[SP500] 356
SILVER -425
#RHM -174
COPPER -379
AUDUSD -1.1K
#TSLA -299
GBPJPY 309
[DJI30] 88
EURCHF 27
EURJPY -122
CRUDOIL -712
#AVGO -71
CADJPY -406
CHFJPY 105
#SPOT.US 130
#BMW -322
GBPUSD -26
#UBER -108
#VOW -286
GBPCHF 4
[JP225] -245
NGAS -180
#SAP -319
#META.US 256
GBPAUD 129
GBPCAD 411
BTCUSD 140
#AAPL 55
#NKE -7
#NET -12
#SMCI.US -45
EURAUD 196
#BAS -5
#TKA -54
#GOOG 20
#BAYN -157
#NU.US 25
#BABA -105
#MSFT -53
#PLTR 3
#ZAL 111
STXE50 10
NZDJPY 197
EURHKD 93
EURNZD -52
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 11K
AUDCAD -9.2K
GERMANY40 271K
USDCAD 7.2K
NZDUSD 1.4K
AUDNZD -1.9K
[DAX40] -30K
EURUSD -1.4K
NZDCAD -1.8K
[NQ100] 13K
GOLD 136K
[SP500] -9.1K
SILVER 552
#RHM -103
COPPER -2.6K
AUDUSD -4K
#TSLA 989
GBPJPY 2K
[DJI30] 8K
EURCHF 122
EURJPY -499
CRUDOIL -722
#AVGO 16
CADJPY -1.2K
CHFJPY 1.6K
#SPOT.US 979
#BMW -379
GBPUSD -103
#UBER -74
#VOW -11K
GBPCHF 342
[JP225] -68K
NGAS -103
#SAP -1.9K
#META.US 2.1K
GBPAUD 1.7K
GBPCAD 2K
BTCUSD 663K
#AAPL 721
#NKE -26
#NET -17
#SMCI.US -82
EURAUD 626
#BAS -859
#TKA -612
#GOOG 44
#BAYN -277
#NU.US 8
#BABA -139
#MSFT -522
#PLTR 12
#ZAL 121
STXE50 1.5K
NZDJPY 716
EURHKD 8.2K
EURNZD -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +563.32 EUR
Pire transaction: -445 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +48.77 EUR
Perte consécutive maximale: -963.68 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
0.42 × 93
AdmiralsGroup-Live
2.75 × 207
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

This is a 100% algo traded mix of a German DAX40 breakout strategy and well chosen EA grid system at a more or less conservative risk

Started with a drawdown here due to a too small account size. Did not remove it since we are not showing off here.


Aucun avis
2025.05.21 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.16 07:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 740 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 14:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 08:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 738 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 730 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 13:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 730 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 14:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 729 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 07:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 701 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 10:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 698 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 17:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 676 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 676 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 11:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 08:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 676 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AS Mix1 Mag Triangle and DAX40
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
8.4K
EUR
125
88%
2 477
54%
74%
0.99
-0.07
EUR
41%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.