- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 479
Profit Trade:
1 344 (54.21%)
Loss Trade:
1 135 (45.78%)
Best Trade:
563.32 EUR
Worst Trade:
-445.32 EUR
Profitto lordo:
37 987.26 EUR (2 761 680 pips)
Perdita lorda:
-38 038.04 EUR (1 768 200 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (48.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
706.62 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
73.90%
Massimo carico di deposito:
106.59%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
1 422 (57.36%)
Short Trade:
1 057 (42.64%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.02 EUR
Profitto medio:
28.26 EUR
Perdita media:
-33.51 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-963.68 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-963.68 EUR (10)
Crescita mensile:
1.04%
Previsione annuale:
12.33%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 498.65 EUR
Massimale:
4 146.01 EUR (225.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.96% (4 166.13 EUR)
Per equità:
28.95% (2 758.16 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|412
|AUDCAD
|291
|GERMANY40
|273
|USDCAD
|263
|NZDUSD
|192
|AUDNZD
|159
|[DAX40]
|155
|EURUSD
|126
|NZDCAD
|100
|[NQ100]
|95
|GOLD
|92
|[SP500]
|40
|SILVER
|36
|#RHM
|34
|COPPER
|28
|AUDUSD
|20
|#TSLA
|19
|GBPJPY
|14
|[DJI30]
|13
|EURCHF
|9
|EURJPY
|8
|CRUDOIL
|7
|#AVGO
|7
|CADJPY
|7
|CHFJPY
|7
|#SPOT.US
|6
|#BMW
|5
|GBPUSD
|5
|#UBER
|5
|#VOW
|4
|GBPCHF
|3
|[JP225]
|3
|NGAS
|3
|#SAP
|3
|#META.US
|3
|GBPAUD
|3
|GBPCAD
|3
|BTCUSD
|2
|#AAPL
|2
|#NKE
|2
|#NET
|2
|#SMCI.US
|2
|EURAUD
|2
|#BAS
|1
|#TKA
|1
|#GOOG
|1
|#BAYN
|1
|#NU.US
|1
|#BABA
|1
|#MSFT
|1
|#PLTR
|1
|#ZAL
|1
|STXE50
|1
|NZDJPY
|1
|EURHKD
|1
|EURNZD
|1
|EURGBP
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|2.3K
|AUDCAD
|238
|GERMANY40
|2.6K
|USDCAD
|761
|NZDUSD
|445
|AUDNZD
|-1.1K
|[DAX40]
|-148
|EURUSD
|-1.9K
|NZDCAD
|202
|[NQ100]
|-988
|GOLD
|351
|[SP500]
|356
|SILVER
|-425
|#RHM
|-174
|COPPER
|-379
|AUDUSD
|-1.1K
|#TSLA
|-299
|GBPJPY
|309
|[DJI30]
|88
|EURCHF
|27
|EURJPY
|-122
|CRUDOIL
|-712
|#AVGO
|-71
|CADJPY
|-406
|CHFJPY
|105
|#SPOT.US
|130
|#BMW
|-322
|GBPUSD
|-26
|#UBER
|-108
|#VOW
|-286
|GBPCHF
|4
|[JP225]
|-245
|NGAS
|-180
|#SAP
|-319
|#META.US
|256
|GBPAUD
|129
|GBPCAD
|411
|BTCUSD
|140
|#AAPL
|55
|#NKE
|-7
|#NET
|-12
|#SMCI.US
|-45
|EURAUD
|196
|#BAS
|-5
|#TKA
|-54
|#GOOG
|20
|#BAYN
|-157
|#NU.US
|25
|#BABA
|-105
|#MSFT
|-53
|#PLTR
|3
|#ZAL
|111
|STXE50
|10
|NZDJPY
|197
|EURHKD
|93
|EURNZD
|-52
|EURGBP
|75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|-9.2K
|GERMANY40
|277K
|USDCAD
|7.2K
|NZDUSD
|1.4K
|AUDNZD
|-1.9K
|[DAX40]
|-30K
|EURUSD
|-1.4K
|NZDCAD
|-1.8K
|[NQ100]
|13K
|GOLD
|136K
|[SP500]
|-9.1K
|SILVER
|552
|#RHM
|-103
|COPPER
|-2.6K
|AUDUSD
|-4K
|#TSLA
|989
|GBPJPY
|2K
|[DJI30]
|8K
|EURCHF
|122
|EURJPY
|-499
|CRUDOIL
|-722
|#AVGO
|16
|CADJPY
|-1.2K
|CHFJPY
|1.6K
|#SPOT.US
|979
|#BMW
|-379
|GBPUSD
|-103
|#UBER
|-74
|#VOW
|-11K
|GBPCHF
|342
|[JP225]
|-68K
|NGAS
|-103
|#SAP
|-1.9K
|#META.US
|2.1K
|GBPAUD
|1.7K
|GBPCAD
|2K
|BTCUSD
|663K
|#AAPL
|721
|#NKE
|-26
|#NET
|-17
|#SMCI.US
|-82
|EURAUD
|626
|#BAS
|-859
|#TKA
|-612
|#GOOG
|44
|#BAYN
|-277
|#NU.US
|8
|#BABA
|-139
|#MSFT
|-522
|#PLTR
|12
|#ZAL
|121
|STXE50
|1.5K
|NZDJPY
|716
|EURHKD
|8.2K
|EURNZD
|-1.8K
|EURGBP
|120
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +563.32 EUR
Worst Trade: -445 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +48.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -963.68 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Earnex-Trade
|0.42 × 93
AdmiralsGroup-Live
|2.70 × 217
This is a 100% algo traded mix of a German DAX40 breakout strategy and well chosen EA grid system at a more or less conservative risk
Started with a drawdown here due to a too small account size. Did not remove it since we are not showing off here.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
8.5K
EUR
EUR
125
88%
2 479
54%
74%
0.99
-0.02
EUR
EUR
41%
1:30