Segnali / MetaTrader 5 / AS Mix1 Mag Triangle and DAX40
Andre Schinkel

AS Mix1 Mag Triangle and DAX40

Andre Schinkel
0 recensioni
125 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -6%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 479
Profit Trade:
1 344 (54.21%)
Loss Trade:
1 135 (45.78%)
Best Trade:
563.32 EUR
Worst Trade:
-445.32 EUR
Profitto lordo:
37 987.26 EUR (2 761 680 pips)
Perdita lorda:
-38 038.04 EUR (1 768 200 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (48.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
706.62 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
73.90%
Massimo carico di deposito:
106.59%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
1 422 (57.36%)
Short Trade:
1 057 (42.64%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.02 EUR
Profitto medio:
28.26 EUR
Perdita media:
-33.51 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-963.68 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-963.68 EUR (10)
Crescita mensile:
1.04%
Previsione annuale:
12.33%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 498.65 EUR
Massimale:
4 146.01 EUR (225.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.96% (4 166.13 EUR)
Per equità:
28.95% (2 758.16 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 412
AUDCAD 291
GERMANY40 273
USDCAD 263
NZDUSD 192
AUDNZD 159
[DAX40] 155
EURUSD 126
NZDCAD 100
[NQ100] 95
GOLD 92
[SP500] 40
SILVER 36
#RHM 34
COPPER 28
AUDUSD 20
#TSLA 19
GBPJPY 14
[DJI30] 13
EURCHF 9
EURJPY 8
CRUDOIL 7
#AVGO 7
CADJPY 7
CHFJPY 7
#SPOT.US 6
#BMW 5
GBPUSD 5
#UBER 5
#VOW 4
GBPCHF 3
[JP225] 3
NGAS 3
#SAP 3
#META.US 3
GBPAUD 3
GBPCAD 3
BTCUSD 2
#AAPL 2
#NKE 2
#NET 2
#SMCI.US 2
EURAUD 2
#BAS 1
#TKA 1
#GOOG 1
#BAYN 1
#NU.US 1
#BABA 1
#MSFT 1
#PLTR 1
#ZAL 1
STXE50 1
NZDJPY 1
EURHKD 1
EURNZD 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 2.3K
AUDCAD 238
GERMANY40 2.6K
USDCAD 761
NZDUSD 445
AUDNZD -1.1K
[DAX40] -148
EURUSD -1.9K
NZDCAD 202
[NQ100] -988
GOLD 351
[SP500] 356
SILVER -425
#RHM -174
COPPER -379
AUDUSD -1.1K
#TSLA -299
GBPJPY 309
[DJI30] 88
EURCHF 27
EURJPY -122
CRUDOIL -712
#AVGO -71
CADJPY -406
CHFJPY 105
#SPOT.US 130
#BMW -322
GBPUSD -26
#UBER -108
#VOW -286
GBPCHF 4
[JP225] -245
NGAS -180
#SAP -319
#META.US 256
GBPAUD 129
GBPCAD 411
BTCUSD 140
#AAPL 55
#NKE -7
#NET -12
#SMCI.US -45
EURAUD 196
#BAS -5
#TKA -54
#GOOG 20
#BAYN -157
#NU.US 25
#BABA -105
#MSFT -53
#PLTR 3
#ZAL 111
STXE50 10
NZDJPY 197
EURHKD 93
EURNZD -52
EURGBP 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 11K
AUDCAD -9.2K
GERMANY40 277K
USDCAD 7.2K
NZDUSD 1.4K
AUDNZD -1.9K
[DAX40] -30K
EURUSD -1.4K
NZDCAD -1.8K
[NQ100] 13K
GOLD 136K
[SP500] -9.1K
SILVER 552
#RHM -103
COPPER -2.6K
AUDUSD -4K
#TSLA 989
GBPJPY 2K
[DJI30] 8K
EURCHF 122
EURJPY -499
CRUDOIL -722
#AVGO 16
CADJPY -1.2K
CHFJPY 1.6K
#SPOT.US 979
#BMW -379
GBPUSD -103
#UBER -74
#VOW -11K
GBPCHF 342
[JP225] -68K
NGAS -103
#SAP -1.9K
#META.US 2.1K
GBPAUD 1.7K
GBPCAD 2K
BTCUSD 663K
#AAPL 721
#NKE -26
#NET -17
#SMCI.US -82
EURAUD 626
#BAS -859
#TKA -612
#GOOG 44
#BAYN -277
#NU.US 8
#BABA -139
#MSFT -522
#PLTR 12
#ZAL 121
STXE50 1.5K
NZDJPY 716
EURHKD 8.2K
EURNZD -1.8K
EURGBP 120
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +563.32 EUR
Worst Trade: -445 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +48.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -963.68 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
0.42 × 93
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
This is a 100% algo traded mix of a German DAX40 breakout strategy and well chosen EA grid system at a more or less conservative risk

Started with a drawdown here due to a too small account size. Did not remove it since we are not showing off here.


Non ci sono recensioni
