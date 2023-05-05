- Büyüme
İşlemler:
995
Kârla kapanan işlemler:
685 (68.84%)
Zararla kapanan işlemler:
310 (31.16%)
En iyi işlem:
58.88 USD
En kötü işlem:
-81.27 USD
Brüt kâr:
3 339.14 USD (378 446 pips)
Brüt zarar:
-2 829.21 USD (299 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (81.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.38 USD (25)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
87.80%
Maks. mevduat yükü:
6.15%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
631 (63.42%)
Satış işlemleri:
364 (36.58%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
4.87 USD
Ortalama zarar:
-9.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-68.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.60 USD (5)
Aylık büyüme:
11.18%
Yıllık tahmin:
135.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
221.97 USD
Maksimum:
317.26 USD (25.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.58% (231.96 USD)
Varlığa göre:
21.17% (136.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|EURUSD
|117
|GBPUSD
|102
|EURNZD
|93
|USDJPY
|89
|AUDUSD
|86
|CHFJPY
|81
|NZDUSD
|67
|GBPJPY
|60
|AUDJPY
|58
|USDCAD
|55
|EURAUD
|32
|EURJPY
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|277
|EURUSD
|225
|GBPUSD
|-148
|EURNZD
|18
|USDJPY
|9
|AUDUSD
|-62
|CHFJPY
|333
|NZDUSD
|-1
|GBPJPY
|-92
|AUDJPY
|60
|USDCAD
|-52
|EURAUD
|-119
|EURJPY
|62
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|EURUSD
|24K
|GBPUSD
|-12K
|EURNZD
|6.9K
|USDJPY
|815
|AUDUSD
|-6.9K
|CHFJPY
|46K
|NZDUSD
|-2.9K
|GBPJPY
|-8.4K
|AUDJPY
|7.6K
|USDCAD
|-1.2K
|EURAUD
|-15K
|EURJPY
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.88 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +81.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.23 × 43
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.34 × 431
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.51 × 174
|
Darwinex-Live
|1.95 × 87
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.41 × 46
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.46 × 50
|
XMGlobal-MT5 4
|3.04 × 96
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.50 × 4
|
Tickmill-Live
|5.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|7.00 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|7.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|8.50 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live02
|8.80 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|9.00 × 3
水滴石穿
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 199 USD
48%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
125
100%
995
68%
88%
1.18
0.51
USD
USD
36%
1:500