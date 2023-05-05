SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / F123 Still water runs long
Guan Xi Liang

F123 Still water runs long

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
125 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 48%
ForexTimeFXTM-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
995
Kârla kapanan işlemler:
685 (68.84%)
Zararla kapanan işlemler:
310 (31.16%)
En iyi işlem:
58.88 USD
En kötü işlem:
-81.27 USD
Brüt kâr:
3 339.14 USD (378 446 pips)
Brüt zarar:
-2 829.21 USD (299 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (81.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.38 USD (25)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
87.80%
Maks. mevduat yükü:
6.15%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
631 (63.42%)
Satış işlemleri:
364 (36.58%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
4.87 USD
Ortalama zarar:
-9.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-68.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.60 USD (5)
Aylık büyüme:
11.18%
Yıllık tahmin:
135.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
221.97 USD
Maksimum:
317.26 USD (25.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.58% (231.96 USD)
Varlığa göre:
21.17% (136.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 123
EURUSD 117
GBPUSD 102
EURNZD 93
USDJPY 89
AUDUSD 86
CHFJPY 81
NZDUSD 67
GBPJPY 60
AUDJPY 58
USDCAD 55
EURAUD 32
EURJPY 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 277
EURUSD 225
GBPUSD -148
EURNZD 18
USDJPY 9
AUDUSD -62
CHFJPY 333
NZDUSD -1
GBPJPY -92
AUDJPY 60
USDCAD -52
EURAUD -119
EURJPY 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
EURUSD 24K
GBPUSD -12K
EURNZD 6.9K
USDJPY 815
AUDUSD -6.9K
CHFJPY 46K
NZDUSD -2.9K
GBPJPY -8.4K
AUDJPY 7.6K
USDCAD -1.2K
EURAUD -15K
EURJPY 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.88 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +81.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.23 × 43
ForexTimeFXTM-Live01
1.34 × 431
ICMarketsSC-MT5-4
1.51 × 174
Darwinex-Live
1.95 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
2.41 × 46
Pepperstone-MT5-Live01
2.46 × 50
XMGlobal-MT5 4
3.04 × 96
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
4.50 × 4
Tickmill-Live
5.00 × 1
FXOpen-MT5
7.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
7.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
8.50 × 4
ForexTimeFXTM-Live02
8.80 × 15
ICMarketsSC-MT5
9.00 × 3
水滴石穿
İnceleme yok
2025.03.27 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 01:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 15:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.08 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.10 01:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.02 11:29
Share of trading days is too low
2024.02.02 11:29
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.02 11:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.02.02 11:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.02 11:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.05.05 16:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2023.05.05 16:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2023.05.05 16:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
