Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server 0.00 × 4 ICMarkets-MT5 0.23 × 43 ForexTimeFXTM-Live01 1.34 × 431 ICMarketsSC-MT5-4 1.51 × 174 Darwinex-Live 1.95 × 87 ICMarketsSC-MT5-2 2.41 × 46 Pepperstone-MT5-Live01 2.46 × 50 XMGlobal-MT5 4 3.04 × 96 VantageInternational-Live 4.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 4.50 × 4 Tickmill-Live 5.00 × 1 FXOpen-MT5 7.00 × 4 ActivTradesCorp-Server 7.00 × 4 Ava-Real 1-MT5 8.50 × 4 ForexTimeFXTM-Live02 8.80 × 15 ICMarketsSC-MT5 9.00 × 3 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou