SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / F123 Still water runs long
Guan Xi Liang

F123 Still water runs long

Guan Xi Liang
0 avis
Fiabilité
125 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2023 48%
ForexTimeFXTM-Live01
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
995
Bénéfice trades:
685 (68.84%)
Perte trades:
310 (31.16%)
Meilleure transaction:
58.88 USD
Pire transaction:
-81.27 USD
Bénéfice brut:
3 339.14 USD (378 446 pips)
Perte brute:
-2 829.21 USD (299 650 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (81.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
162.38 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
87.80%
Charge de dépôt maximale:
6.15%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.61
Longs trades:
631 (63.42%)
Courts trades:
364 (36.58%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
4.87 USD
Perte moyenne:
-9.13 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-68.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-123.60 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.46%
Prévision annuelle:
126.89%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
221.97 USD
Maximal:
317.26 USD (25.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.58% (231.96 USD)
Par fonds propres:
21.17% (136.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 123
EURUSD 117
GBPUSD 102
EURNZD 93
USDJPY 89
AUDUSD 86
CHFJPY 81
NZDUSD 67
GBPJPY 60
AUDJPY 58
USDCAD 55
EURAUD 32
EURJPY 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 277
EURUSD 225
GBPUSD -148
EURNZD 18
USDJPY 9
AUDUSD -62
CHFJPY 333
NZDUSD -1
GBPJPY -92
AUDJPY 60
USDCAD -52
EURAUD -119
EURJPY 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
EURUSD 24K
GBPUSD -12K
EURNZD 6.9K
USDJPY 815
AUDUSD -6.9K
CHFJPY 46K
NZDUSD -2.9K
GBPJPY -8.4K
AUDJPY 7.6K
USDCAD -1.2K
EURAUD -15K
EURJPY 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.88 USD
Pire transaction: -81 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +81.82 USD
Perte consécutive maximale: -68.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.23 × 43
ForexTimeFXTM-Live01
1.34 × 431
ICMarketsSC-MT5-4
1.51 × 174
Darwinex-Live
1.95 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
2.41 × 46
Pepperstone-MT5-Live01
2.46 × 50
XMGlobal-MT5 4
3.04 × 96
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
4.50 × 4
Tickmill-Live
5.00 × 1
FXOpen-MT5
7.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
7.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
8.50 × 4
ForexTimeFXTM-Live02
8.80 × 15
ICMarketsSC-MT5
9.00 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
水滴石穿
Aucun avis
2025.03.27 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 01:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 15:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.08 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.10 01:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.02 11:29
Share of trading days is too low
2024.02.02 11:29
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.02 11:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.02.02 11:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.02 11:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.05.05 16:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2023.05.05 16:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2023.05.05 16:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
F123 Still water runs long
199 USD par mois
48%
0
0
USD
1.7K
USD
125
100%
995
68%
88%
1.18
0.51
USD
36%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.