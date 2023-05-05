- Crescita
Trade:
995
Profit Trade:
685 (68.84%)
Loss Trade:
310 (31.16%)
Best Trade:
58.88 USD
Worst Trade:
-81.27 USD
Profitto lordo:
3 339.14 USD (378 446 pips)
Perdita lorda:
-2 829.21 USD (299 650 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (81.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
162.38 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
87.80%
Massimo carico di deposito:
6.15%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.61
Long Trade:
631 (63.42%)
Short Trade:
364 (36.58%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
4.87 USD
Perdita media:
-9.13 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-68.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.60 USD (5)
Crescita mensile:
10.46%
Previsione annuale:
126.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
221.97 USD
Massimale:
317.26 USD (25.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.58% (231.96 USD)
Per equità:
21.17% (136.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|EURUSD
|117
|GBPUSD
|102
|EURNZD
|93
|USDJPY
|89
|AUDUSD
|86
|CHFJPY
|81
|NZDUSD
|67
|GBPJPY
|60
|AUDJPY
|58
|USDCAD
|55
|EURAUD
|32
|EURJPY
|32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|277
|EURUSD
|225
|GBPUSD
|-148
|EURNZD
|18
|USDJPY
|9
|AUDUSD
|-62
|CHFJPY
|333
|NZDUSD
|-1
|GBPJPY
|-92
|AUDJPY
|60
|USDCAD
|-52
|EURAUD
|-119
|EURJPY
|62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|EURUSD
|24K
|GBPUSD
|-12K
|EURNZD
|6.9K
|USDJPY
|815
|AUDUSD
|-6.9K
|CHFJPY
|46K
|NZDUSD
|-2.9K
|GBPJPY
|-8.4K
|AUDJPY
|7.6K
|USDCAD
|-1.2K
|EURAUD
|-15K
|EURJPY
|12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +58.88 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +81.82 USD
Massima perdita consecutiva: -68.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
OneRoyal-Server
|0.00 × 4
ICMarkets-MT5
|0.23 × 43
ForexTimeFXTM-Live01
|1.34 × 431
ICMarketsSC-MT5-4
|1.51 × 174
Darwinex-Live
|1.95 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
|2.41 × 46
Pepperstone-MT5-Live01
|2.46 × 50
XMGlobal-MT5 4
|3.04 × 96
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
|4.50 × 4
Tickmill-Live
|5.00 × 1
FXOpen-MT5
|7.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
|7.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
|8.50 × 4
ForexTimeFXTM-Live02
|8.80 × 15
ICMarketsSC-MT5
|9.00 × 3
