SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / F123 Still water runs long
Guan Xi Liang

F123 Still water runs long

Guan Xi Liang
0 recensioni
Affidabilità
125 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2023 48%
ForexTimeFXTM-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
995
Profit Trade:
685 (68.84%)
Loss Trade:
310 (31.16%)
Best Trade:
58.88 USD
Worst Trade:
-81.27 USD
Profitto lordo:
3 339.14 USD (378 446 pips)
Perdita lorda:
-2 829.21 USD (299 650 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (81.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
162.38 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
87.80%
Massimo carico di deposito:
6.15%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.61
Long Trade:
631 (63.42%)
Short Trade:
364 (36.58%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
4.87 USD
Perdita media:
-9.13 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-68.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-123.60 USD (5)
Crescita mensile:
10.46%
Previsione annuale:
126.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
221.97 USD
Massimale:
317.26 USD (25.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.58% (231.96 USD)
Per equità:
21.17% (136.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 123
EURUSD 117
GBPUSD 102
EURNZD 93
USDJPY 89
AUDUSD 86
CHFJPY 81
NZDUSD 67
GBPJPY 60
AUDJPY 58
USDCAD 55
EURAUD 32
EURJPY 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 277
EURUSD 225
GBPUSD -148
EURNZD 18
USDJPY 9
AUDUSD -62
CHFJPY 333
NZDUSD -1
GBPJPY -92
AUDJPY 60
USDCAD -52
EURAUD -119
EURJPY 62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 28K
EURUSD 24K
GBPUSD -12K
EURNZD 6.9K
USDJPY 815
AUDUSD -6.9K
CHFJPY 46K
NZDUSD -2.9K
GBPJPY -8.4K
AUDJPY 7.6K
USDCAD -1.2K
EURAUD -15K
EURJPY 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.88 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +81.82 USD
Massima perdita consecutiva: -68.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.23 × 43
ForexTimeFXTM-Live01
1.34 × 431
ICMarketsSC-MT5-4
1.51 × 174
Darwinex-Live
1.95 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
2.41 × 46
Pepperstone-MT5-Live01
2.46 × 50
XMGlobal-MT5 4
3.04 × 96
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
4.50 × 4
Tickmill-Live
5.00 × 1
FXOpen-MT5
7.00 × 4
ActivTradesCorp-Server
7.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
8.50 × 4
ForexTimeFXTM-Live02
8.80 × 15
ICMarketsSC-MT5
9.00 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
水滴石穿
Non ci sono recensioni
2025.03.27 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 01:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 15:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.08 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.10 01:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.02 11:29
Share of trading days is too low
2024.02.02 11:29
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.02 11:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.02.02 11:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.02.02 11:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.05.05 16:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2023.05.05 16:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2023.05.05 16:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
F123 Still water runs long
199USD al mese
48%
0
0
USD
1.7K
USD
125
100%
995
68%
88%
1.18
0.51
USD
36%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.