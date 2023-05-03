- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 211
Kârla kapanan işlemler:
2 902 (68.91%)
Zararla kapanan işlemler:
1 309 (31.09%)
En iyi işlem:
142.66 USD
En kötü işlem:
-76.13 USD
Brüt kâr:
3 963.56 USD (266 765 pips)
Brüt zarar:
-3 222.93 USD (211 384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (17.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
181.11 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
86.64%
Maks. mevduat yükü:
30.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.69
Alış işlemleri:
1 823 (43.29%)
Satış işlemleri:
2 388 (56.71%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-2.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-31.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-194.09 USD (7)
Aylık büyüme:
3.50%
Yıllık tahmin:
42.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.48 USD
Maksimum:
200.53 USD (15.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.37% (171.25 USD)
Varlığa göre:
67.29% (641.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|710
|NZDCAD
|661
|AUDNZD
|539
|EURUSD
|519
|EURGBP
|231
|EURAUD
|177
|GBPUSD
|152
|USDCHF
|144
|EURNZD
|135
|EURCAD
|124
|XAUUSD
|121
|GBPAUD
|120
|USDCAD
|100
|GBPCAD
|94
|EURCHF
|89
|EURJPY
|69
|GBPJPY
|34
|NZDJPY
|34
|NZDCHF
|30
|CADJPY
|28
|AUDCHF
|26
|GBPCHF
|23
|NZDUSD
|16
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|6
|EURSGD
|5
|GBPNZD
|5
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|323
|NZDCAD
|214
|AUDNZD
|123
|EURUSD
|382
|EURGBP
|4
|EURAUD
|-56
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|-6
|EURNZD
|-60
|EURCAD
|-3
|XAUUSD
|-190
|GBPAUD
|-3
|USDCAD
|0
|GBPCAD
|-4
|EURCHF
|-9
|EURJPY
|-5
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|3
|NZDCHF
|-2
|CADJPY
|2
|AUDCHF
|1
|GBPCHF
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|2
|EURSGD
|2
|GBPNZD
|-4
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|-5
|CADCHF
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|9K
|AUDNZD
|17K
|EURUSD
|10K
|EURGBP
|1.3K
|EURAUD
|-685
|GBPUSD
|1.9K
|USDCHF
|574
|EURNZD
|-4.2K
|EURCAD
|1.4K
|XAUUSD
|-6.4K
|GBPAUD
|1.5K
|USDCAD
|1.3K
|GBPCAD
|626
|EURCHF
|498
|EURJPY
|1.1K
|GBPJPY
|932
|NZDJPY
|873
|NZDCHF
|57
|CADJPY
|610
|AUDCHF
|249
|GBPCHF
|481
|NZDUSD
|260
|USDJPY
|536
|CHFJPY
|330
|EURSGD
|321
|GBPNZD
|-628
|AUDJPY
|342
|AUDUSD
|-478
|CADCHF
|3
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +142.66 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +17.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
