Ihsan Ardinel Abdinni

Investor RR 1306

Ihsan Ardinel Abdinni
0 inceleme
Güvenilirlik
126 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 100%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 211
Kârla kapanan işlemler:
2 902 (68.91%)
Zararla kapanan işlemler:
1 309 (31.09%)
En iyi işlem:
142.66 USD
En kötü işlem:
-76.13 USD
Brüt kâr:
3 963.56 USD (266 765 pips)
Brüt zarar:
-3 222.93 USD (211 384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (17.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
181.11 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
86.64%
Maks. mevduat yükü:
30.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
3.69
Alış işlemleri:
1 823 (43.29%)
Satış işlemleri:
2 388 (56.71%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-2.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-31.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-194.09 USD (7)
Aylık büyüme:
3.50%
Yıllık tahmin:
42.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.48 USD
Maksimum:
200.53 USD (15.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.37% (171.25 USD)
Varlığa göre:
67.29% (641.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 710
NZDCAD 661
AUDNZD 539
EURUSD 519
EURGBP 231
EURAUD 177
GBPUSD 152
USDCHF 144
EURNZD 135
EURCAD 124
XAUUSD 121
GBPAUD 120
USDCAD 100
GBPCAD 94
EURCHF 89
EURJPY 69
GBPJPY 34
NZDJPY 34
NZDCHF 30
CADJPY 28
AUDCHF 26
GBPCHF 23
NZDUSD 16
USDJPY 7
CHFJPY 6
EURSGD 5
GBPNZD 5
AUDJPY 4
AUDUSD 4
CADCHF 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 323
NZDCAD 214
AUDNZD 123
EURUSD 382
EURGBP 4
EURAUD -56
GBPUSD 22
USDCHF -6
EURNZD -60
EURCAD -3
XAUUSD -190
GBPAUD -3
USDCAD 0
GBPCAD -4
EURCHF -9
EURJPY -5
GBPJPY 2
NZDJPY 3
NZDCHF -2
CADJPY 2
AUDCHF 1
GBPCHF 2
NZDUSD 1
USDJPY 4
CHFJPY 2
EURSGD 2
GBPNZD -4
AUDJPY 2
AUDUSD -5
CADCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 16K
NZDCAD 9K
AUDNZD 17K
EURUSD 10K
EURGBP 1.3K
EURAUD -685
GBPUSD 1.9K
USDCHF 574
EURNZD -4.2K
EURCAD 1.4K
XAUUSD -6.4K
GBPAUD 1.5K
USDCAD 1.3K
GBPCAD 626
EURCHF 498
EURJPY 1.1K
GBPJPY 932
NZDJPY 873
NZDCHF 57
CADJPY 610
AUDCHF 249
GBPCHF 481
NZDUSD 260
USDJPY 536
CHFJPY 330
EURSGD 321
GBPNZD -628
AUDJPY 342
AUDUSD -478
CADCHF 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +142.66 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +17.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.16 × 15845
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
itexsys-Platform
1.36 × 25
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 393
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.05 × 606
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
81 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.03 03:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.27 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.27 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.25 20:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.07 18:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.27 05:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.14 16:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.53% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2023.11.08 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.31 11:27
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.17 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.08 23:41
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.05 11:09
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.05 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
