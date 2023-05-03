- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 211
Profit Trade:
2 902 (68.91%)
Loss Trade:
1 309 (31.09%)
Best Trade:
142.66 USD
Worst Trade:
-76.13 USD
Profitto lordo:
3 963.56 USD (266 765 pips)
Perdita lorda:
-3 222.93 USD (211 384 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (17.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.11 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
86.64%
Massimo carico di deposito:
30.04%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.69
Long Trade:
1 823 (43.29%)
Short Trade:
2 388 (56.71%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-2.46 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-31.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-194.09 USD (7)
Crescita mensile:
3.50%
Previsione annuale:
42.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.48 USD
Massimale:
200.53 USD (15.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.37% (171.25 USD)
Per equità:
67.29% (641.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|710
|NZDCAD
|661
|AUDNZD
|539
|EURUSD
|519
|EURGBP
|231
|EURAUD
|177
|GBPUSD
|152
|USDCHF
|144
|EURNZD
|135
|EURCAD
|124
|XAUUSD
|121
|GBPAUD
|120
|USDCAD
|100
|GBPCAD
|94
|EURCHF
|89
|EURJPY
|69
|GBPJPY
|34
|NZDJPY
|34
|NZDCHF
|30
|CADJPY
|28
|AUDCHF
|26
|GBPCHF
|23
|NZDUSD
|16
|USDJPY
|7
|CHFJPY
|6
|EURSGD
|5
|GBPNZD
|5
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|CADCHF
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|323
|NZDCAD
|214
|AUDNZD
|123
|EURUSD
|382
|EURGBP
|4
|EURAUD
|-56
|GBPUSD
|22
|USDCHF
|-6
|EURNZD
|-60
|EURCAD
|-3
|XAUUSD
|-190
|GBPAUD
|-3
|USDCAD
|0
|GBPCAD
|-4
|EURCHF
|-9
|EURJPY
|-5
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|3
|NZDCHF
|-2
|CADJPY
|2
|AUDCHF
|1
|GBPCHF
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|2
|EURSGD
|2
|GBPNZD
|-4
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|-5
|CADCHF
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|9K
|AUDNZD
|17K
|EURUSD
|10K
|EURGBP
|1.3K
|EURAUD
|-685
|GBPUSD
|1.9K
|USDCHF
|574
|EURNZD
|-4.2K
|EURCAD
|1.4K
|XAUUSD
|-6.4K
|GBPAUD
|1.5K
|USDCAD
|1.3K
|GBPCAD
|626
|EURCHF
|498
|EURJPY
|1.1K
|GBPJPY
|932
|NZDJPY
|873
|NZDCHF
|57
|CADJPY
|610
|AUDCHF
|249
|GBPCHF
|481
|NZDUSD
|260
|USDJPY
|536
|CHFJPY
|330
|EURSGD
|321
|GBPNZD
|-628
|AUDJPY
|342
|AUDUSD
|-478
|CADCHF
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +142.66 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +17.64 USD
Massima perdita consecutiva: -31.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.16 × 15845
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
itexsys-Platform
|1.36 × 25
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 393
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.05 × 606
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
81 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
100%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
126
98%
4 211
68%
87%
1.22
0.18
USD
USD
67%
1:500