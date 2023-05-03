SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Investor RR 1306
Ihsan Ardinel Abdinni

Investor RR 1306

Ihsan Ardinel Abdinni
0 recensioni
Affidabilità
126 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 100%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 211
Profit Trade:
2 902 (68.91%)
Loss Trade:
1 309 (31.09%)
Best Trade:
142.66 USD
Worst Trade:
-76.13 USD
Profitto lordo:
3 963.56 USD (266 765 pips)
Perdita lorda:
-3 222.93 USD (211 384 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (17.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.11 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
86.64%
Massimo carico di deposito:
30.04%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
3.69
Long Trade:
1 823 (43.29%)
Short Trade:
2 388 (56.71%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-2.46 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-31.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-194.09 USD (7)
Crescita mensile:
3.50%
Previsione annuale:
42.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.48 USD
Massimale:
200.53 USD (15.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.37% (171.25 USD)
Per equità:
67.29% (641.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 710
NZDCAD 661
AUDNZD 539
EURUSD 519
EURGBP 231
EURAUD 177
GBPUSD 152
USDCHF 144
EURNZD 135
EURCAD 124
XAUUSD 121
GBPAUD 120
USDCAD 100
GBPCAD 94
EURCHF 89
EURJPY 69
GBPJPY 34
NZDJPY 34
NZDCHF 30
CADJPY 28
AUDCHF 26
GBPCHF 23
NZDUSD 16
USDJPY 7
CHFJPY 6
EURSGD 5
GBPNZD 5
AUDJPY 4
AUDUSD 4
CADCHF 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 323
NZDCAD 214
AUDNZD 123
EURUSD 382
EURGBP 4
EURAUD -56
GBPUSD 22
USDCHF -6
EURNZD -60
EURCAD -3
XAUUSD -190
GBPAUD -3
USDCAD 0
GBPCAD -4
EURCHF -9
EURJPY -5
GBPJPY 2
NZDJPY 3
NZDCHF -2
CADJPY 2
AUDCHF 1
GBPCHF 2
NZDUSD 1
USDJPY 4
CHFJPY 2
EURSGD 2
GBPNZD -4
AUDJPY 2
AUDUSD -5
CADCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 16K
NZDCAD 9K
AUDNZD 17K
EURUSD 10K
EURGBP 1.3K
EURAUD -685
GBPUSD 1.9K
USDCHF 574
EURNZD -4.2K
EURCAD 1.4K
XAUUSD -6.4K
GBPAUD 1.5K
USDCAD 1.3K
GBPCAD 626
EURCHF 498
EURJPY 1.1K
GBPJPY 932
NZDJPY 873
NZDCHF 57
CADJPY 610
AUDCHF 249
GBPCHF 481
NZDUSD 260
USDJPY 536
CHFJPY 330
EURSGD 321
GBPNZD -628
AUDJPY 342
AUDUSD -478
CADCHF 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +142.66 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +17.64 USD
Massima perdita consecutiva: -31.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.16 × 15845
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
itexsys-Platform
1.36 × 25
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 393
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.05 × 606
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
81 più
Non ci sono recensioni
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.03 03:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.27 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.27 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.25 20:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.07 18:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.27 05:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.14 16:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.53% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2023.11.08 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.31 11:27
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.17 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.08 23:41
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.05 11:09
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.05 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
