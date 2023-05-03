SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Investor RR 1306
Ihsan Ardinel Abdinni

Investor RR 1306

Ihsan Ardinel Abdinni
0 avis
Fiabilité
126 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 100%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 209
Bénéfice trades:
2 901 (68.92%)
Perte trades:
1 308 (31.08%)
Meilleure transaction:
142.66 USD
Pire transaction:
-76.13 USD
Bénéfice brut:
3 961.84 USD (266 522 pips)
Perte brute:
-3 221.99 USD (211 272 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (17.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
181.11 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
86.64%
Charge de dépôt maximale:
30.04%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
3.69
Longs trades:
1 821 (43.26%)
Courts trades:
2 388 (56.74%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.18 USD
Bénéfice moyen:
1.37 USD
Perte moyenne:
-2.46 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-31.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-194.09 USD (7)
Croissance mensuelle:
3.43%
Prévision annuelle:
41.98%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
110.48 USD
Maximal:
200.53 USD (15.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.37% (171.25 USD)
Par fonds propres:
67.29% (641.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 708
NZDCAD 661
AUDNZD 539
EURUSD 519
EURGBP 231
EURAUD 177
GBPUSD 152
USDCHF 144
EURNZD 135
EURCAD 124
XAUUSD 121
GBPAUD 120
USDCAD 100
GBPCAD 94
EURCHF 89
EURJPY 69
GBPJPY 34
NZDJPY 34
NZDCHF 30
CADJPY 28
AUDCHF 26
GBPCHF 23
NZDUSD 16
USDJPY 7
CHFJPY 6
EURSGD 5
GBPNZD 5
AUDJPY 4
AUDUSD 4
CADCHF 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 322
NZDCAD 214
AUDNZD 123
EURUSD 382
EURGBP 4
EURAUD -56
GBPUSD 22
USDCHF -6
EURNZD -60
EURCAD -3
XAUUSD -190
GBPAUD -3
USDCAD 0
GBPCAD -4
EURCHF -9
EURJPY -5
GBPJPY 2
NZDJPY 3
NZDCHF -2
CADJPY 2
AUDCHF 1
GBPCHF 2
NZDUSD 1
USDJPY 4
CHFJPY 2
EURSGD 2
GBPNZD -4
AUDJPY 2
AUDUSD -5
CADCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 16K
NZDCAD 9K
AUDNZD 17K
EURUSD 10K
EURGBP 1.3K
EURAUD -685
GBPUSD 1.9K
USDCHF 574
EURNZD -4.2K
EURCAD 1.4K
XAUUSD -6.4K
GBPAUD 1.5K
USDCAD 1.3K
GBPCAD 626
EURCHF 498
EURJPY 1.1K
GBPJPY 932
NZDJPY 873
NZDCHF 57
CADJPY 610
AUDCHF 249
GBPCHF 481
NZDUSD 260
USDJPY 536
CHFJPY 330
EURSGD 321
GBPNZD -628
AUDJPY 342
AUDUSD -478
CADCHF 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +142.66 USD
Pire transaction: -76 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +17.64 USD
Perte consécutive maximale: -31.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.16 × 15834
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
itexsys-Platform
1.36 × 25
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 393
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.05 × 606
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
81 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.03 03:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.27 15:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.27 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.25 20:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.07 18:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.27 05:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.14 16:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.53% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2023.11.08 02:12
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.31 11:27
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.35% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.17 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.08 23:41
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.05 11:09
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.05 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Investor RR 1306
30 USD par mois
100%
0
0
USD
2.7K
USD
126
98%
4 209
68%
87%
1.22
0.18
USD
67%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.