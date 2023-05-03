Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OctaFX-Real2 0.25 × 4 Exness-MT5Real10 0.33 × 21 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-5 0.56 × 32 OxSecurities-Live 0.75 × 4 ExclusiveMarkets-Live 0.92 × 61 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 ICMarketsSC-MT5-2 1.16 × 15834 ICMarketsEU-MT5-4 1.29 × 246 itexsys-Platform 1.36 × 25 GOMarketsIntl-Live 1.40 × 5 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 ICMarketsSC-MT5 1.80 × 393 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 FusionMarkets-Live 2.05 × 606 GOMarketsMU-Live 2.08 × 599 ForexClubBY-MT5 Real Server 2.21 × 189 VantageInternational-Live 4 2.21 × 182 81 plus...