İşlemler:
4 715
Kârla kapanan işlemler:
3 229 (68.48%)
Zararla kapanan işlemler:
1 486 (31.52%)
En iyi işlem:
160.46 USD
En kötü işlem:
-871.63 USD
Brüt kâr:
14 739.63 USD (313 523 pips)
Brüt zarar:
-13 092.84 USD (236 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (54.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
281.73 USD (22)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
86.56%
Maks. mevduat yükü:
14.74%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
2 110 (44.75%)
Satış işlemleri:
2 605 (55.25%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
4.56 USD
Ortalama zarar:
-8.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-212.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-997.21 USD (4)
Aylık büyüme:
0.15%
Yıllık tahmin:
1.59%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 230.43 USD
Maksimum:
1 313.82 USD (21.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.63% (1 316.79 USD)
Varlığa göre:
25.15% (938.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|957
|AUDCAD
|758
|NZDCAD
|620
|AUDNZD
|523
|EURAUD
|241
|EURGBP
|223
|GBPUSD
|221
|GBPAUD
|193
|USDCHF
|158
|EURCAD
|152
|GBPCAD
|147
|USDCAD
|135
|EURNZD
|130
|XAUUSD
|82
|USDJPY
|52
|EURCHF
|29
|EURJPY
|26
|NZDJPY
|14
|GBPJPY
|13
|AUDJPY
|12
|CADCHF
|11
|NZDUSD
|9
|GBPCHF
|9
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.5K
|AUDCAD
|473
|NZDCAD
|278
|AUDNZD
|80
|EURAUD
|-444
|EURGBP
|-97
|GBPUSD
|56
|GBPAUD
|23
|USDCHF
|-197
|EURCAD
|-66
|GBPCAD
|-62
|USDCAD
|-49
|EURNZD
|-47
|XAUUSD
|-911
|USDJPY
|96
|EURCHF
|-44
|EURJPY
|67
|NZDJPY
|7
|GBPJPY
|12
|AUDJPY
|6
|CADCHF
|2
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|23K
|AUDCAD
|15K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|7.1K
|EURAUD
|36
|EURGBP
|1.4K
|GBPUSD
|9.9K
|GBPAUD
|3.3K
|USDCHF
|-239
|EURCAD
|1K
|GBPCAD
|1.4K
|USDCAD
|840
|EURNZD
|-1.6K
|XAUUSD
|-3.5K
|USDJPY
|5.3K
|EURCHF
|42
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|604
|GBPJPY
|743
|AUDJPY
|529
|CADCHF
|170
|NZDUSD
|124
|GBPCHF
|217
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +160.46 USD
En kötü işlem: -872 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -212.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
Exness-MT5Real10
|0.35 × 17
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
itexsys-Platform
|0.68 × 19
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|1.21 × 14837
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
|1.82 × 390
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
FusionMarkets-Live
|2.06 × 603
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
VantageInternational-Live 4
|2.10 × 155
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
