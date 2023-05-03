SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Investor Guru 2539
Ihsan Ardinel Abdinni

Investor Guru 2539

Ihsan Ardinel Abdinni
0 inceleme
Güvenilirlik
127 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 60%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 715
Kârla kapanan işlemler:
3 229 (68.48%)
Zararla kapanan işlemler:
1 486 (31.52%)
En iyi işlem:
160.46 USD
En kötü işlem:
-871.63 USD
Brüt kâr:
14 739.63 USD (313 523 pips)
Brüt zarar:
-13 092.84 USD (236 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (54.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
281.73 USD (22)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
86.56%
Maks. mevduat yükü:
14.74%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
2 110 (44.75%)
Satış işlemleri:
2 605 (55.25%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
4.56 USD
Ortalama zarar:
-8.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-212.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-997.21 USD (4)
Aylık büyüme:
0.15%
Yıllık tahmin:
1.59%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 230.43 USD
Maksimum:
1 313.82 USD (21.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.63% (1 316.79 USD)
Varlığa göre:
25.15% (938.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 957
AUDCAD 758
NZDCAD 620
AUDNZD 523
EURAUD 241
EURGBP 223
GBPUSD 221
GBPAUD 193
USDCHF 158
EURCAD 152
GBPCAD 147
USDCAD 135
EURNZD 130
XAUUSD 82
USDJPY 52
EURCHF 29
EURJPY 26
NZDJPY 14
GBPJPY 13
AUDJPY 12
CADCHF 11
NZDUSD 9
GBPCHF 9
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.5K
AUDCAD 473
NZDCAD 278
AUDNZD 80
EURAUD -444
EURGBP -97
GBPUSD 56
GBPAUD 23
USDCHF -197
EURCAD -66
GBPCAD -62
USDCAD -49
EURNZD -47
XAUUSD -911
USDJPY 96
EURCHF -44
EURJPY 67
NZDJPY 7
GBPJPY 12
AUDJPY 6
CADCHF 2
NZDUSD 1
GBPCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 23K
AUDCAD 15K
NZDCAD 11K
AUDNZD 7.1K
EURAUD 36
EURGBP 1.4K
GBPUSD 9.9K
GBPAUD 3.3K
USDCHF -239
EURCAD 1K
GBPCAD 1.4K
USDCAD 840
EURNZD -1.6K
XAUUSD -3.5K
USDJPY 5.3K
EURCHF 42
EURJPY 1K
NZDJPY 604
GBPJPY 743
AUDJPY 529
CADCHF 170
NZDUSD 124
GBPCHF 217
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +160.46 USD
En kötü işlem: -872 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -212.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 17
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
itexsys-Platform
0.68 × 19
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.21 × 14837
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 390
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.06 × 603
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
VantageInternational-Live 4
2.10 × 155
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
81 daha fazla...
İnceleme yok
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.03 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.15 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.13 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.31 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.25 18:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.19 02:54
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.17 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.31 11:27
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.23 01:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.20 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.20 01:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.30 19:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.03 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Investor Guru 2539
Ayda 30 USD
60%
0
0
USD
4.1K
USD
127
98%
4 715
68%
87%
1.12
0.35
USD
25%
1:500
