- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 715
Profit Trade:
3 229 (68.48%)
Loss Trade:
1 486 (31.52%)
Best Trade:
160.46 USD
Worst Trade:
-871.63 USD
Profitto lordo:
14 739.63 USD (313 523 pips)
Perdita lorda:
-13 092.84 USD (236 419 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (54.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
281.73 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
86.56%
Massimo carico di deposito:
14.74%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
2 110 (44.75%)
Short Trade:
2 605 (55.25%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
4.56 USD
Perdita media:
-8.81 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-212.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-997.21 USD (4)
Crescita mensile:
0.15%
Previsione annuale:
1.59%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 230.43 USD
Massimale:
1 313.82 USD (21.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.63% (1 316.79 USD)
Per equità:
25.15% (938.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|957
|AUDCAD
|758
|NZDCAD
|620
|AUDNZD
|523
|EURAUD
|241
|EURGBP
|223
|GBPUSD
|221
|GBPAUD
|193
|USDCHF
|158
|EURCAD
|152
|GBPCAD
|147
|USDCAD
|135
|EURNZD
|130
|XAUUSD
|82
|USDJPY
|52
|EURCHF
|29
|EURJPY
|26
|NZDJPY
|14
|GBPJPY
|13
|AUDJPY
|12
|CADCHF
|11
|NZDUSD
|9
|GBPCHF
|9
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.5K
|AUDCAD
|473
|NZDCAD
|278
|AUDNZD
|80
|EURAUD
|-444
|EURGBP
|-97
|GBPUSD
|56
|GBPAUD
|23
|USDCHF
|-197
|EURCAD
|-66
|GBPCAD
|-62
|USDCAD
|-49
|EURNZD
|-47
|XAUUSD
|-911
|USDJPY
|96
|EURCHF
|-44
|EURJPY
|67
|NZDJPY
|7
|GBPJPY
|12
|AUDJPY
|6
|CADCHF
|2
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|23K
|AUDCAD
|15K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|7.1K
|EURAUD
|36
|EURGBP
|1.4K
|GBPUSD
|9.9K
|GBPAUD
|3.3K
|USDCHF
|-239
|EURCAD
|1K
|GBPCAD
|1.4K
|USDCAD
|840
|EURNZD
|-1.6K
|XAUUSD
|-3.5K
|USDJPY
|5.3K
|EURCHF
|42
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|604
|GBPJPY
|743
|AUDJPY
|529
|CADCHF
|170
|NZDUSD
|124
|GBPCHF
|217
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +160.46 USD
Worst Trade: -872 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.58 USD
Massima perdita consecutiva: -212.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.35 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
itexsys-Platform
|0.68 × 19
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.21 × 14837
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|1.82 × 390
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.06 × 603
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
VantageInternational-Live 4
|2.10 × 155
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
81 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
60%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
127
98%
4 715
68%
87%
1.12
0.35
USD
USD
25%
1:500