Ihsan Ardinel Abdinni

Investor Guru 2539

Ihsan Ardinel Abdinni
0 recensioni
Affidabilità
127 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 60%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 715
Profit Trade:
3 229 (68.48%)
Loss Trade:
1 486 (31.52%)
Best Trade:
160.46 USD
Worst Trade:
-871.63 USD
Profitto lordo:
14 739.63 USD (313 523 pips)
Perdita lorda:
-13 092.84 USD (236 419 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (54.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
281.73 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
86.56%
Massimo carico di deposito:
14.74%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
2 110 (44.75%)
Short Trade:
2 605 (55.25%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
4.56 USD
Perdita media:
-8.81 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-212.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-997.21 USD (4)
Crescita mensile:
0.15%
Previsione annuale:
1.59%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 230.43 USD
Massimale:
1 313.82 USD (21.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.63% (1 316.79 USD)
Per equità:
25.15% (938.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 957
AUDCAD 758
NZDCAD 620
AUDNZD 523
EURAUD 241
EURGBP 223
GBPUSD 221
GBPAUD 193
USDCHF 158
EURCAD 152
GBPCAD 147
USDCAD 135
EURNZD 130
XAUUSD 82
USDJPY 52
EURCHF 29
EURJPY 26
NZDJPY 14
GBPJPY 13
AUDJPY 12
CADCHF 11
NZDUSD 9
GBPCHF 9
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.5K
AUDCAD 473
NZDCAD 278
AUDNZD 80
EURAUD -444
EURGBP -97
GBPUSD 56
GBPAUD 23
USDCHF -197
EURCAD -66
GBPCAD -62
USDCAD -49
EURNZD -47
XAUUSD -911
USDJPY 96
EURCHF -44
EURJPY 67
NZDJPY 7
GBPJPY 12
AUDJPY 6
CADCHF 2
NZDUSD 1
GBPCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 23K
AUDCAD 15K
NZDCAD 11K
AUDNZD 7.1K
EURAUD 36
EURGBP 1.4K
GBPUSD 9.9K
GBPAUD 3.3K
USDCHF -239
EURCAD 1K
GBPCAD 1.4K
USDCAD 840
EURNZD -1.6K
XAUUSD -3.5K
USDJPY 5.3K
EURCHF 42
EURJPY 1K
NZDJPY 604
GBPJPY 743
AUDJPY 529
CADCHF 170
NZDUSD 124
GBPCHF 217
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +160.46 USD
Worst Trade: -872 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.58 USD
Massima perdita consecutiva: -212.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 17
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
itexsys-Platform
0.68 × 19
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.21 × 14837
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 390
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.06 × 603
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
VantageInternational-Live 4
2.10 × 155
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
81 più
Non ci sono recensioni
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.03 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.15 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.13 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.31 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.25 18:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.19 02:54
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.17 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.31 11:27
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.23 01:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.20 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.20 01:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.30 19:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.03 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Investor Guru 2539
30USD al mese
60%
0
0
USD
4.1K
USD
127
98%
4 715
68%
87%
1.12
0.35
USD
25%
1:500
