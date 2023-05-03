SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Investor Guru 2539
Ihsan Ardinel Abdinni

Investor Guru 2539

Ihsan Ardinel Abdinni
0 avis
Fiabilité
127 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 60%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 715
Bénéfice trades:
3 229 (68.48%)
Perte trades:
1 486 (31.52%)
Meilleure transaction:
160.46 USD
Pire transaction:
-871.63 USD
Bénéfice brut:
14 739.63 USD (313 523 pips)
Perte brute:
-13 091.96 USD (236 419 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (54.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
281.73 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
86.56%
Charge de dépôt maximale:
14.74%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
1.25
Longs trades:
2 110 (44.75%)
Courts trades:
2 605 (55.25%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
4.56 USD
Perte moyenne:
-8.81 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-212.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-997.21 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.11%
Prévision annuelle:
1.59%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 230.43 USD
Maximal:
1 313.82 USD (21.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.63% (1 316.79 USD)
Par fonds propres:
25.15% (938.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 957
AUDCAD 758
NZDCAD 620
AUDNZD 523
EURAUD 241
EURGBP 223
GBPUSD 221
GBPAUD 193
USDCHF 158
EURCAD 152
GBPCAD 147
USDCAD 135
EURNZD 130
XAUUSD 82
USDJPY 52
EURCHF 29
EURJPY 26
NZDJPY 14
GBPJPY 13
AUDJPY 12
CADCHF 11
NZDUSD 9
GBPCHF 9
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.5K
AUDCAD 473
NZDCAD 278
AUDNZD 80
EURAUD -444
EURGBP -97
GBPUSD 56
GBPAUD 23
USDCHF -197
EURCAD -66
GBPCAD -62
USDCAD -49
EURNZD -47
XAUUSD -911
USDJPY 96
EURCHF -44
EURJPY 67
NZDJPY 7
GBPJPY 12
AUDJPY 6
CADCHF 2
NZDUSD 1
GBPCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 23K
AUDCAD 15K
NZDCAD 11K
AUDNZD 7.1K
EURAUD 36
EURGBP 1.4K
GBPUSD 9.9K
GBPAUD 3.3K
USDCHF -239
EURCAD 1K
GBPCAD 1.4K
USDCAD 840
EURNZD -1.6K
XAUUSD -3.5K
USDJPY 5.3K
EURCHF 42
EURJPY 1K
NZDJPY 604
GBPJPY 743
AUDJPY 529
CADCHF 170
NZDUSD 124
GBPCHF 217
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +160.46 USD
Pire transaction: -872 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +54.58 USD
Perte consécutive maximale: -212.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 17
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
itexsys-Platform
0.68 × 19
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.21 × 14826
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.82 × 390
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.06 × 603
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
VantageInternational-Live 4
2.10 × 155
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
81 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.03 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.15 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.13 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.31 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.25 18:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.19 02:54
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.17 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.31 11:27
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.23 01:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2023.10.20 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2023.10.20 01:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2023.06.30 19:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.05.03 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Investor Guru 2539
30 USD par mois
60%
0
0
USD
4.1K
USD
127
98%
4 715
68%
87%
1.12
0.35
USD
25%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.