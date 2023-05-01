- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
228
Kârla kapanan işlemler:
174 (76.31%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (23.68%)
En iyi işlem:
176.46 USD
En kötü işlem:
-91.42 USD
Brüt kâr:
1 997.92 USD (23 390 pips)
Brüt zarar:
-977.95 USD (17 436 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (502.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
502.15 USD (22)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
77.29%
Maks. mevduat yükü:
21.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
2.92
Alış işlemleri:
117 (51.32%)
Satış işlemleri:
111 (48.68%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
4.47 USD
Ortalama kâr:
11.48 USD
Ortalama zarar:
-18.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-348.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-348.94 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.85%
Yıllık tahmin:
-10.26%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.60 USD
Maksimum:
348.94 USD (8.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.57% (348.94 USD)
Varlığa göre:
21.46% (989.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|57
|GBPAUD
|42
|GBPCAD
|39
|AUDCAD
|35
|NZDCAD
|32
|EURGBP
|20
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|829
|GBPAUD
|58
|GBPCAD
|44
|AUDCAD
|-53
|NZDCAD
|85
|EURGBP
|59
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|GBPAUD
|4.2K
|GBPCAD
|3.4K
|AUDCAD
|-4.5K
|NZDCAD
|2K
|EURGBP
|832
|GBPUSD
|-19
|AUDUSD
|-17
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +176.46 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +502.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -348.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
