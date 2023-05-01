SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Leonardo 198
Le Duc Thinh

Leonardo 198

Le Duc Thinh
0 inceleme
Güvenilirlik
126 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 31%
FBS-Real-13
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
228
Kârla kapanan işlemler:
174 (76.31%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (23.68%)
En iyi işlem:
176.46 USD
En kötü işlem:
-91.42 USD
Brüt kâr:
1 997.92 USD (23 390 pips)
Brüt zarar:
-977.95 USD (17 436 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (502.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
502.15 USD (22)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
77.29%
Maks. mevduat yükü:
21.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
2.92
Alış işlemleri:
117 (51.32%)
Satış işlemleri:
111 (48.68%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
4.47 USD
Ortalama kâr:
11.48 USD
Ortalama zarar:
-18.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-348.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-348.94 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.85%
Yıllık tahmin:
-10.26%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.60 USD
Maksimum:
348.94 USD (8.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.57% (348.94 USD)
Varlığa göre:
21.46% (989.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 57
GBPAUD 42
GBPCAD 39
AUDCAD 35
NZDCAD 32
EURGBP 20
GBPUSD 2
AUDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 829
GBPAUD 58
GBPCAD 44
AUDCAD -53
NZDCAD 85
EURGBP 59
GBPUSD -1
AUDUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
GBPAUD 4.2K
GBPCAD 3.4K
AUDCAD -4.5K
NZDCAD 2K
EURGBP 832
GBPUSD -19
AUDUSD -17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +176.46 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +502.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -348.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 9
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
DooPrime-Live 4
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
XMGlobal-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.11 × 80
Tickmill-Live02
0.29 × 7
Coinexx-Demo
0.42 × 12
Tickmill-Live04
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 11
Exness-Real7
0.77 × 13
EGlobal-Classic3
0.80 × 10
FXCL-Main2
1.00 × 2
Monex-Server3
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.03 × 100
XMGlobal-Real 251
1.25 × 8
360Capital-Real
1.50 × 2
14 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 08:14
Share of trading days is too low
2025.04.17 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged on the signal account
2025.04.06 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged on the signal account
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.17 13:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.13 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
