Le Duc Thinh

Leonardo 198

Le Duc Thinh
0 recensioni
Affidabilità
126 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 31%
FBS-Real-13
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
228
Profit Trade:
174 (76.31%)
Loss Trade:
54 (23.68%)
Best Trade:
176.46 USD
Worst Trade:
-91.42 USD
Profitto lordo:
1 997.92 USD (23 390 pips)
Perdita lorda:
-977.95 USD (17 436 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (502.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
502.15 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
77.29%
Massimo carico di deposito:
21.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
2.92
Long Trade:
117 (51.32%)
Short Trade:
111 (48.68%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
4.47 USD
Profitto medio:
11.48 USD
Perdita media:
-18.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-348.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-348.94 USD (6)
Crescita mensile:
-0.85%
Previsione annuale:
-10.26%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.60 USD
Massimale:
348.94 USD (8.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.57% (348.94 USD)
Per equità:
21.46% (989.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 57
GBPAUD 42
GBPCAD 39
AUDCAD 35
NZDCAD 32
EURGBP 20
GBPUSD 2
AUDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 829
GBPAUD 58
GBPCAD 44
AUDCAD -53
NZDCAD 85
EURGBP 59
GBPUSD -1
AUDUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
GBPAUD 4.2K
GBPCAD 3.4K
AUDCAD -4.5K
NZDCAD 2K
EURGBP 832
GBPUSD -19
AUDUSD -17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +176.46 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +502.15 USD
Massima perdita consecutiva: -348.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 9
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
DooPrime-Live 4
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
XMGlobal-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.11 × 80
Tickmill-Live02
0.29 × 7
Coinexx-Demo
0.42 × 12
Tickmill-Live04
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 11
Exness-Real7
0.77 × 13
EGlobal-Classic3
0.80 × 10
FXCL-Main2
1.00 × 2
Monex-Server3
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.03 × 100
XMGlobal-Real 251
1.25 × 8
360Capital-Real
1.50 × 2
14 più
Non ci sono recensioni
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 08:14
Share of trading days is too low
2025.04.17 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged on the signal account
2025.04.06 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged on the signal account
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.17 13:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.13 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Leonardo 198
30USD al mese
31%
0
0
USD
4.5K
USD
126
75%
228
76%
77%
2.04
4.47
USD
21%
1:200
Copia

