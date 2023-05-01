- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
228
Profit Trade:
174 (76.31%)
Loss Trade:
54 (23.68%)
Best Trade:
176.46 USD
Worst Trade:
-91.42 USD
Profitto lordo:
1 997.92 USD (23 390 pips)
Perdita lorda:
-977.95 USD (17 436 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (502.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
502.15 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
77.29%
Massimo carico di deposito:
21.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
2.92
Long Trade:
117 (51.32%)
Short Trade:
111 (48.68%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
4.47 USD
Profitto medio:
11.48 USD
Perdita media:
-18.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-348.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-348.94 USD (6)
Crescita mensile:
-0.85%
Previsione annuale:
-10.26%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.60 USD
Massimale:
348.94 USD (8.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.57% (348.94 USD)
Per equità:
21.46% (989.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|57
|GBPAUD
|42
|GBPCAD
|39
|AUDCAD
|35
|NZDCAD
|32
|EURGBP
|20
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|829
|GBPAUD
|58
|GBPCAD
|44
|AUDCAD
|-53
|NZDCAD
|85
|EURGBP
|59
|GBPUSD
|-1
|AUDUSD
|-1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|GBPAUD
|4.2K
|GBPCAD
|3.4K
|AUDCAD
|-4.5K
|NZDCAD
|2K
|EURGBP
|832
|GBPUSD
|-19
|AUDUSD
|-17
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +176.46 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +502.15 USD
Massima perdita consecutiva: -348.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 9
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
DooPrime-Live 4
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
|0.11 × 80
Tickmill-Live02
|0.29 × 7
Coinexx-Demo
|0.42 × 12
Tickmill-Live04
|0.50 × 6
ICMarketsSC-Live11
|0.71 × 7
ICMarketsSC-Live33
|0.73 × 11
Exness-Real7
|0.77 × 13
EGlobal-Classic3
|0.80 × 10
FXCL-Main2
|1.00 × 2
Monex-Server3
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
|1.03 × 100
XMGlobal-Real 251
|1.25 × 8
360Capital-Real
|1.50 × 2
