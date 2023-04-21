SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLDalfaT
Milan Turis

GOLDalfaT

Milan Turis
0 inceleme
Güvenilirlik
124 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 29%
ICMarkets-MT5-4
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 043
Kârla kapanan işlemler:
607 (58.19%)
Zararla kapanan işlemler:
436 (41.80%)
En iyi işlem:
42.48 EUR
En kötü işlem:
-34.27 EUR
Brüt kâr:
1 624.56 EUR (957 313 pips)
Brüt zarar:
-1 546.20 EUR (860 513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (22.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
83.89 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
33.93%
Maks. mevduat yükü:
114.14%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
518 (49.66%)
Satış işlemleri:
525 (50.34%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.08 EUR
Ortalama kâr:
2.68 EUR
Ortalama zarar:
-3.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-3.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-63.24 EUR (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.43 EUR
Maksimum:
112.91 EUR (37.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.18% (105.36 EUR)
Varlığa göre:
42.46% (145.81 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.a 257
EURUSD.a 158
USTEC.a 81
NZDCAD.a 76
US30.a 65
XAUJPY.a 43
GBPUSD.a 32
USDCAD.a 31
GBPJPY.a 31
AUDUSD.a 25
EURJPY.a 25
USDJPY.a 16
GBPCAD.a 15
XAUEUR.a 13
EURGBP.a 13
AUDNZD.a 12
XAUAUD.a 11
EURCAD.a 11
AUDCAD.a 9
BTCUSD 9
GBPCHF.a 8
EURAUD.a 8
GBPNZD.a 8
CHFJPY.a 8
EURCHF.a 8
NZDUSD.a 8
USDCHF.a 8
NZDCHF.a 8
EURNZD.a 7
CADCHF.a 6
USTEC 6
NZDJPY.a 5
XAGUSD.a 5
GBPAUD.a 4
AUDJPY.a 3
CADJPY.a 3
AUDCHF.a 3
EURUSD 2
XAUUSD 1
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.a 118
EURUSD.a 18
USTEC.a 74
NZDCAD.a -30
US30.a 103
XAUJPY.a -3
GBPUSD.a -38
USDCAD.a 24
GBPJPY.a 18
AUDUSD.a -41
EURJPY.a 0
USDJPY.a -1
GBPCAD.a -15
XAUEUR.a -47
EURGBP.a -1
AUDNZD.a -5
XAUAUD.a 4
EURCAD.a -7
AUDCAD.a 1
BTCUSD -7
GBPCHF.a 2
EURAUD.a -56
GBPNZD.a -4
CHFJPY.a 14
EURCHF.a -1
NZDUSD.a 8
USDCHF.a -29
NZDCHF.a -3
EURNZD.a 25
CADCHF.a -18
USTEC -3
NZDJPY.a 10
XAGUSD.a -12
GBPAUD.a -6
AUDJPY.a 5
CADJPY.a -4
AUDCHF.a -8
EURUSD 0
XAUUSD -1
US30 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.a 14K
EURUSD.a 3.4K
USTEC.a 68K
NZDCAD.a -3.8K
US30.a 103K
XAUJPY.a 523
GBPUSD.a -3.4K
USDCAD.a 3.5K
GBPJPY.a 3K
AUDUSD.a -3.2K
EURJPY.a 313
USDJPY.a -2K
GBPCAD.a -1.8K
XAUEUR.a -3.7K
EURGBP.a -1
AUDNZD.a -555
XAUAUD.a 449
EURCAD.a -882
AUDCAD.a 274
BTCUSD -76K
GBPCHF.a -161
EURAUD.a -3.4K
GBPNZD.a -183
CHFJPY.a 2.2K
EURCHF.a -49
NZDUSD.a 822
USDCHF.a -2.3K
NZDCHF.a -188
EURNZD.a 2.7K
CADCHF.a -1.4K
USTEC -3.2K
NZDJPY.a 520
XAGUSD.a -1.1K
GBPAUD.a -726
AUDJPY.a 750
CADJPY.a -582
AUDCHF.a -660
EURUSD 31
XAUUSD -127
US30 4.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.48 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.37 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real34
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
FxPro-MT5 Live03
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
CMCMarkets-MT5-LIVE
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
itexsys-Platform
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.18 × 1487
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.70 × 545
Alpari-MT5
2.93 × 14
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
FusionMarkets-Live
3.11 × 18
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
21 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLDalfaT
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
342
EUR
124
65%
1 043
58%
34%
1.05
0.08
EUR
42%
1:30
