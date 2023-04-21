- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 043
Kârla kapanan işlemler:
607 (58.19%)
Zararla kapanan işlemler:
436 (41.80%)
En iyi işlem:
42.48 EUR
En kötü işlem:
-34.27 EUR
Brüt kâr:
1 624.56 EUR (957 313 pips)
Brüt zarar:
-1 546.20 EUR (860 513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (22.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
83.89 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
33.93%
Maks. mevduat yükü:
114.14%
En son işlem:
32 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
518 (49.66%)
Satış işlemleri:
525 (50.34%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.08 EUR
Ortalama kâr:
2.68 EUR
Ortalama zarar:
-3.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-3.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-63.24 EUR (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.43 EUR
Maksimum:
112.91 EUR (37.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.18% (105.36 EUR)
Varlığa göre:
42.46% (145.81 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|257
|EURUSD.a
|158
|USTEC.a
|81
|NZDCAD.a
|76
|US30.a
|65
|XAUJPY.a
|43
|GBPUSD.a
|32
|USDCAD.a
|31
|GBPJPY.a
|31
|AUDUSD.a
|25
|EURJPY.a
|25
|USDJPY.a
|16
|GBPCAD.a
|15
|XAUEUR.a
|13
|EURGBP.a
|13
|AUDNZD.a
|12
|XAUAUD.a
|11
|EURCAD.a
|11
|AUDCAD.a
|9
|BTCUSD
|9
|GBPCHF.a
|8
|EURAUD.a
|8
|GBPNZD.a
|8
|CHFJPY.a
|8
|EURCHF.a
|8
|NZDUSD.a
|8
|USDCHF.a
|8
|NZDCHF.a
|8
|EURNZD.a
|7
|CADCHF.a
|6
|USTEC
|6
|NZDJPY.a
|5
|XAGUSD.a
|5
|GBPAUD.a
|4
|AUDJPY.a
|3
|CADJPY.a
|3
|AUDCHF.a
|3
|EURUSD
|2
|XAUUSD
|1
|US30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.a
|118
|EURUSD.a
|18
|USTEC.a
|74
|NZDCAD.a
|-30
|US30.a
|103
|XAUJPY.a
|-3
|GBPUSD.a
|-38
|USDCAD.a
|24
|GBPJPY.a
|18
|AUDUSD.a
|-41
|EURJPY.a
|0
|USDJPY.a
|-1
|GBPCAD.a
|-15
|XAUEUR.a
|-47
|EURGBP.a
|-1
|AUDNZD.a
|-5
|XAUAUD.a
|4
|EURCAD.a
|-7
|AUDCAD.a
|1
|BTCUSD
|-7
|GBPCHF.a
|2
|EURAUD.a
|-56
|GBPNZD.a
|-4
|CHFJPY.a
|14
|EURCHF.a
|-1
|NZDUSD.a
|8
|USDCHF.a
|-29
|NZDCHF.a
|-3
|EURNZD.a
|25
|CADCHF.a
|-18
|USTEC
|-3
|NZDJPY.a
|10
|XAGUSD.a
|-12
|GBPAUD.a
|-6
|AUDJPY.a
|5
|CADJPY.a
|-4
|AUDCHF.a
|-8
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-1
|US30
|4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.a
|14K
|EURUSD.a
|3.4K
|USTEC.a
|68K
|NZDCAD.a
|-3.8K
|US30.a
|103K
|XAUJPY.a
|523
|GBPUSD.a
|-3.4K
|USDCAD.a
|3.5K
|GBPJPY.a
|3K
|AUDUSD.a
|-3.2K
|EURJPY.a
|313
|USDJPY.a
|-2K
|GBPCAD.a
|-1.8K
|XAUEUR.a
|-3.7K
|EURGBP.a
|-1
|AUDNZD.a
|-555
|XAUAUD.a
|449
|EURCAD.a
|-882
|AUDCAD.a
|274
|BTCUSD
|-76K
|GBPCHF.a
|-161
|EURAUD.a
|-3.4K
|GBPNZD.a
|-183
|CHFJPY.a
|2.2K
|EURCHF.a
|-49
|NZDUSD.a
|822
|USDCHF.a
|-2.3K
|NZDCHF.a
|-188
|EURNZD.a
|2.7K
|CADCHF.a
|-1.4K
|USTEC
|-3.2K
|NZDJPY.a
|520
|XAGUSD.a
|-1.1K
|GBPAUD.a
|-726
|AUDJPY.a
|750
|CADJPY.a
|-582
|AUDCHF.a
|-660
|EURUSD
|31
|XAUUSD
|-127
|US30
|4.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.48 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.37 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real34
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 19
|
FxPro-MT5 Live03
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets-MT5-LIVE
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 154
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.14 × 2964
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 403
|
Exness-MT5Real8
|1.23 × 113
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.18 × 1487
|
TitanFX-MT5-01
|2.45 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.70 × 545
|
Alpari-MT5
|2.93 × 14
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|3.11 × 18
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|3.74 × 23
|
GBEbrokers-LIVE
|3.94 × 34
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
USD
342
EUR
EUR
124
65%
1 043
58%
34%
1.05
0.08
EUR
EUR
42%
1:30