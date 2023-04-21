SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLDalfaT
Milan Turis

GOLDalfaT

Milan Turis
0 recensioni
Affidabilità
124 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 29%
ICMarkets-MT5-4
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 043
Profit Trade:
607 (58.19%)
Loss Trade:
436 (41.80%)
Best Trade:
42.48 EUR
Worst Trade:
-34.27 EUR
Profitto lordo:
1 624.56 EUR (957 313 pips)
Perdita lorda:
-1 546.20 EUR (860 513 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (22.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
83.89 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
33.93%
Massimo carico di deposito:
114.14%
Ultimo trade:
32 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
518 (49.66%)
Short Trade:
525 (50.34%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
2.68 EUR
Perdita media:
-3.55 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-3.37 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-63.24 EUR (4)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.43 EUR
Massimale:
112.91 EUR (37.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.18% (105.36 EUR)
Per equità:
42.46% (145.81 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 257
EURUSD.a 158
USTEC.a 81
NZDCAD.a 76
US30.a 65
XAUJPY.a 43
GBPUSD.a 32
USDCAD.a 31
GBPJPY.a 31
AUDUSD.a 25
EURJPY.a 25
USDJPY.a 16
GBPCAD.a 15
XAUEUR.a 13
EURGBP.a 13
AUDNZD.a 12
XAUAUD.a 11
EURCAD.a 11
AUDCAD.a 9
BTCUSD 9
GBPCHF.a 8
EURAUD.a 8
GBPNZD.a 8
CHFJPY.a 8
EURCHF.a 8
NZDUSD.a 8
USDCHF.a 8
NZDCHF.a 8
EURNZD.a 7
CADCHF.a 6
USTEC 6
NZDJPY.a 5
XAGUSD.a 5
GBPAUD.a 4
AUDJPY.a 3
CADJPY.a 3
AUDCHF.a 3
EURUSD 2
XAUUSD 1
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a 118
EURUSD.a 18
USTEC.a 74
NZDCAD.a -30
US30.a 103
XAUJPY.a -3
GBPUSD.a -38
USDCAD.a 24
GBPJPY.a 18
AUDUSD.a -41
EURJPY.a 0
USDJPY.a -1
GBPCAD.a -15
XAUEUR.a -47
EURGBP.a -1
AUDNZD.a -5
XAUAUD.a 4
EURCAD.a -7
AUDCAD.a 1
BTCUSD -7
GBPCHF.a 2
EURAUD.a -56
GBPNZD.a -4
CHFJPY.a 14
EURCHF.a -1
NZDUSD.a 8
USDCHF.a -29
NZDCHF.a -3
EURNZD.a 25
CADCHF.a -18
USTEC -3
NZDJPY.a 10
XAGUSD.a -12
GBPAUD.a -6
AUDJPY.a 5
CADJPY.a -4
AUDCHF.a -8
EURUSD 0
XAUUSD -1
US30 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 14K
EURUSD.a 3.4K
USTEC.a 68K
NZDCAD.a -3.8K
US30.a 103K
XAUJPY.a 523
GBPUSD.a -3.4K
USDCAD.a 3.5K
GBPJPY.a 3K
AUDUSD.a -3.2K
EURJPY.a 313
USDJPY.a -2K
GBPCAD.a -1.8K
XAUEUR.a -3.7K
EURGBP.a -1
AUDNZD.a -555
XAUAUD.a 449
EURCAD.a -882
AUDCAD.a 274
BTCUSD -76K
GBPCHF.a -161
EURAUD.a -3.4K
GBPNZD.a -183
CHFJPY.a 2.2K
EURCHF.a -49
NZDUSD.a 822
USDCHF.a -2.3K
NZDCHF.a -188
EURNZD.a 2.7K
CADCHF.a -1.4K
USTEC -3.2K
NZDJPY.a 520
XAGUSD.a -1.1K
GBPAUD.a -726
AUDJPY.a 750
CADJPY.a -582
AUDCHF.a -660
EURUSD 31
XAUUSD -127
US30 4.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.48 EUR
Worst Trade: -34 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.37 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real34
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
FxPro-MT5 Live03
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
CMCMarkets-MT5-LIVE
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
itexsys-Platform
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.18 × 1487
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.70 × 545
Alpari-MT5
2.93 × 14
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
FusionMarkets-Live
3.11 × 18
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
21 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 18:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 18:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 688 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.25 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLDalfaT
30USD al mese
29%
0
0
USD
342
EUR
124
65%
1 043
58%
34%
1.05
0.08
EUR
42%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.