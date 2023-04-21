SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GOLDalfaT
Milan Turis

GOLDalfaT

Milan Turis
0 avis
Fiabilité
124 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 29%
ICMarkets-MT5-4
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 043
Bénéfice trades:
607 (58.19%)
Perte trades:
436 (41.80%)
Meilleure transaction:
42.48 EUR
Pire transaction:
-34.27 EUR
Bénéfice brut:
1 624.56 EUR (957 313 pips)
Perte brute:
-1 546.20 EUR (860 513 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (22.46 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
83.89 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
33.93%
Charge de dépôt maximale:
114.14%
Dernier trade:
32 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
518 (49.66%)
Courts trades:
525 (50.34%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.08 EUR
Bénéfice moyen:
2.68 EUR
Perte moyenne:
-3.55 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-3.37 EUR)
Perte consécutive maximale:
-63.24 EUR (4)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
101.43 EUR
Maximal:
112.91 EUR (37.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.18% (105.36 EUR)
Par fonds propres:
42.46% (145.81 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.a 257
EURUSD.a 158
USTEC.a 81
NZDCAD.a 76
US30.a 65
XAUJPY.a 43
GBPUSD.a 32
USDCAD.a 31
GBPJPY.a 31
AUDUSD.a 25
EURJPY.a 25
USDJPY.a 16
GBPCAD.a 15
XAUEUR.a 13
EURGBP.a 13
AUDNZD.a 12
XAUAUD.a 11
EURCAD.a 11
AUDCAD.a 9
BTCUSD 9
GBPCHF.a 8
EURAUD.a 8
GBPNZD.a 8
CHFJPY.a 8
EURCHF.a 8
NZDUSD.a 8
USDCHF.a 8
NZDCHF.a 8
EURNZD.a 7
CADCHF.a 6
USTEC 6
NZDJPY.a 5
XAGUSD.a 5
GBPAUD.a 4
AUDJPY.a 3
CADJPY.a 3
AUDCHF.a 3
EURUSD 2
XAUUSD 1
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.a 118
EURUSD.a 18
USTEC.a 74
NZDCAD.a -30
US30.a 103
XAUJPY.a -3
GBPUSD.a -38
USDCAD.a 24
GBPJPY.a 18
AUDUSD.a -41
EURJPY.a 0
USDJPY.a -1
GBPCAD.a -15
XAUEUR.a -47
EURGBP.a -1
AUDNZD.a -5
XAUAUD.a 4
EURCAD.a -7
AUDCAD.a 1
BTCUSD -7
GBPCHF.a 2
EURAUD.a -56
GBPNZD.a -4
CHFJPY.a 14
EURCHF.a -1
NZDUSD.a 8
USDCHF.a -29
NZDCHF.a -3
EURNZD.a 25
CADCHF.a -18
USTEC -3
NZDJPY.a 10
XAGUSD.a -12
GBPAUD.a -6
AUDJPY.a 5
CADJPY.a -4
AUDCHF.a -8
EURUSD 0
XAUUSD -1
US30 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.a 14K
EURUSD.a 3.4K
USTEC.a 68K
NZDCAD.a -3.8K
US30.a 103K
XAUJPY.a 523
GBPUSD.a -3.4K
USDCAD.a 3.5K
GBPJPY.a 3K
AUDUSD.a -3.2K
EURJPY.a 313
USDJPY.a -2K
GBPCAD.a -1.8K
XAUEUR.a -3.7K
EURGBP.a -1
AUDNZD.a -555
XAUAUD.a 449
EURCAD.a -882
AUDCAD.a 274
BTCUSD -76K
GBPCHF.a -161
EURAUD.a -3.4K
GBPNZD.a -183
CHFJPY.a 2.2K
EURCHF.a -49
NZDUSD.a 822
USDCHF.a -2.3K
NZDCHF.a -188
EURNZD.a 2.7K
CADCHF.a -1.4K
USTEC -3.2K
NZDJPY.a 520
XAGUSD.a -1.1K
GBPAUD.a -726
AUDJPY.a 750
CADJPY.a -582
AUDCHF.a -660
EURUSD 31
XAUUSD -127
US30 4.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.48 EUR
Pire transaction: -34 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +22.46 EUR
Perte consécutive maximale: -3.37 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real34
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 19
FxPro-MT5 Live03
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
CMCMarkets-MT5-LIVE
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 154
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
1.14 × 2964
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 403
Exness-MT5Real8
1.23 × 113
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
itexsys-Platform
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.18 × 1487
TitanFX-MT5-01
2.45 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
2.70 × 545
Alpari-MT5
2.93 × 14
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.00 × 2
FusionMarkets-Live
3.11 × 18
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Exness-MT5Real3
3.74 × 23
GBEbrokers-LIVE
3.94 × 34
21 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 18:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 18:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 688 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.25 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GOLDalfaT
30 USD par mois
29%
0
0
USD
342
EUR
124
65%
1 043
58%
34%
1.05
0.08
EUR
42%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.