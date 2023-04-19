SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ATT TAURUS
Oleksandrina Khramtsova

ATT TAURUS

Oleksandrina Khramtsova
0 inceleme
Güvenilirlik
135 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 1 322%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
416
Kârla kapanan işlemler:
371 (89.18%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (10.82%)
En iyi işlem:
212.98 USD
En kötü işlem:
-45.37 USD
Brüt kâr:
1 551.65 USD (194 695 pips)
Brüt zarar:
-331.90 USD (38 434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (375.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
375.94 USD (40)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
87.24%
Maks. mevduat yükü:
10.91%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
5.55
Alış işlemleri:
198 (47.60%)
Satış işlemleri:
218 (52.40%)
Kâr faktörü:
4.68
Beklenen getiri:
2.93 USD
Ortalama kâr:
4.18 USD
Ortalama zarar:
-7.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-219.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-219.44 USD (9)
Aylık büyüme:
2.48%
Yıllık tahmin:
30.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
219.65 USD (27.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.86% (219.55 USD)
Varlığa göre:
75.38% (604.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 66
NZDCAD 44
AUDNZD 43
NZDJPY 41
GBPUSD 30
AUDCAD 29
EURGBP 29
AUDJPY 27
USDCAD 20
NZDUSD 19
AUDCHF 16
CADCHF 14
EURUSD 11
EURAUD 10
AUDUSD 5
EURCHF 3
USDCHF 3
EURCAD 3
USDJPY 2
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 232
NZDCAD 114
AUDNZD 59
NZDJPY 141
GBPUSD 83
AUDCAD 84
EURGBP 41
AUDJPY 62
USDCAD 59
NZDUSD 67
AUDCHF 52
CADCHF 109
EURUSD 43
EURAUD 16
AUDUSD 14
EURCHF 9
USDCHF 6
EURCAD 10
USDJPY 6
GBPJPY 13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 38K
NZDCAD 16K
AUDNZD 11K
NZDJPY 4.7K
GBPUSD 8.9K
AUDCAD 11K
EURGBP 4.4K
AUDJPY 16K
USDCAD 9.5K
NZDUSD 7.5K
AUDCHF 4.6K
CADCHF 9.7K
EURUSD 4.3K
EURAUD 2.5K
AUDUSD 1.5K
EURCHF 851
USDCHF 446
EURCAD 1.5K
USDJPY 943
GBPJPY 2.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +212.98 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +375.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -219.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
ICTrading-MT5-4
0.31 × 42
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.48 × 21
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.93 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.00 × 3
GoMarkets-Live
1.20 × 40
RoboForex-ECN
1.24 × 16784
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Exness-MT5Real7
1.42 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 983
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.49 × 140
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 2048
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
67 daha fazla...
CopyFX is available. You can find it through a search on CopyFX using name ATT TAURUS.

Look for it on the MT5 platform. If you have any questions you can write to me in TG.


Telegram chat: https://t.me/agathis_chat



İnceleme yok
2025.10.02 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 18:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 04:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
