İşlemler:
416
Kârla kapanan işlemler:
371 (89.18%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (10.82%)
En iyi işlem:
212.98 USD
En kötü işlem:
-45.37 USD
Brüt kâr:
1 551.65 USD (194 695 pips)
Brüt zarar:
-331.90 USD (38 434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (375.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
375.94 USD (40)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
87.24%
Maks. mevduat yükü:
10.91%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
5.55
Alış işlemleri:
198 (47.60%)
Satış işlemleri:
218 (52.40%)
Kâr faktörü:
4.68
Beklenen getiri:
2.93 USD
Ortalama kâr:
4.18 USD
Ortalama zarar:
-7.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-219.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-219.44 USD (9)
Aylık büyüme:
2.48%
Yıllık tahmin:
30.05%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
219.65 USD (27.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.86% (219.55 USD)
Varlığa göre:
75.38% (604.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|66
|NZDCAD
|44
|AUDNZD
|43
|NZDJPY
|41
|GBPUSD
|30
|AUDCAD
|29
|EURGBP
|29
|AUDJPY
|27
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|19
|AUDCHF
|16
|CADCHF
|14
|EURUSD
|11
|EURAUD
|10
|AUDUSD
|5
|EURCHF
|3
|USDCHF
|3
|EURCAD
|3
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|232
|NZDCAD
|114
|AUDNZD
|59
|NZDJPY
|141
|GBPUSD
|83
|AUDCAD
|84
|EURGBP
|41
|AUDJPY
|62
|USDCAD
|59
|NZDUSD
|67
|AUDCHF
|52
|CADCHF
|109
|EURUSD
|43
|EURAUD
|16
|AUDUSD
|14
|EURCHF
|9
|USDCHF
|6
|EURCAD
|10
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|38K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|11K
|NZDJPY
|4.7K
|GBPUSD
|8.9K
|AUDCAD
|11K
|EURGBP
|4.4K
|AUDJPY
|16K
|USDCAD
|9.5K
|NZDUSD
|7.5K
|AUDCHF
|4.6K
|CADCHF
|9.7K
|EURUSD
|4.3K
|EURAUD
|2.5K
|AUDUSD
|1.5K
|EURCHF
|851
|USDCHF
|446
|EURCAD
|1.5K
|USDJPY
|943
|GBPJPY
|2.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +212.98 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +375.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -219.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VantageFX-Live
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
Tradestone-Real
|0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
ICTrading-MT5-4
|0.31 × 42
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
ICMarkets-MT5
|0.48 × 21
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
Alpari-Real01
|0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
Exness-MT5Real8
|0.93 × 107
RannForex-Server
|0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
|1.00 × 3
GoMarkets-Live
|1.20 × 40
RoboForex-ECN
|1.24 × 16784
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
Exness-MT5Real7
|1.42 × 36
ICMarketsSC-MT5-2
|1.42 × 983
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
PUPrime-Live2
|1.49 × 140
ICMarketsSC-MT5
|1.76 × 2048
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
